Deutschlandpokal: RVC Steinwiesen steht im Finale

Beste Stimmung bei teilweise großer Lautstärke herrschte in der Steinwiesener Turnhalle bei den Halbfinalspielen um den Radball-Deutschlandpokal. Gut gelaunt präsentierten sich vor allem die Einheimischen, denn die RVC-Zweitligisten Markus Michel und Sebastian Rehmet erkämpften sich den Einzug ins Finale. Das ist zugleich einer der bislang größten Erfolge in der 119-jährigen Vereinsgeschichte. Unter den sechs Mannschaften belegte Steinwiesen den dritten Rang mit einem Zähler Rückstand auf die Plätze 1 und 2.

RVC Steinwiesen - Demminer RV 3:2 (1:0)

Michel und Rehmet erwischten einen guten Start und gingen aus einer sicheren Defensive heraus mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeit bauten sie den Vorsprung auf 3:1 aus. Die Vorentscheidung zum 4:1 vergab Rehmet allerdings leichtfertig, so dass der Zweitligist aus Mecklenburg-Vorpommern auf 3:2 verkürzte. Dank einiger Glanzparaden von Rehmet, der damit seine vergebene Großchance mehrmals wieder gut machte, rettete der RVC den Vorsprung.

Steinwiesen - Sangerhausen 4:3 (2:3)

Gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga Nord musste Steinwiesen immer einem Rückstand hinterher fahren. Aber das heimische Duo blieb immer auf Augenhöhe und setzte Sangerhausen unter Druck. So kam es auch zum verdienten 3:3-Ausgleich. Durch einen Kraftakt nach gewonnenem Zweikampf schob Michel den Ball zum Siegtreffer ins Tor.

Die Gäste aus Sachsen-Anhalt drückten nun auf den Gleichstand, wobei die Auseinandersetzung härter und hektischer wurde (zwei gelbe Karten für Sangerhausen). Die Rodachtaler hielten aber dagegen und machten den zweiten Tageserfolg perfekt.

Steinwiesen - Denkendorf 2:5 (0:2)

Gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga Süd und späteren Sieger fanden die beiden C oncorden nicht in den gewünschten Rhythmus. Gegen die gute Abwehr der Denkendorfer gab es einfach kein Durchkommen. Da das Team aus Baden-Württemberg nahezu jede sich bietende Tormöglichkeit in Treffer ummünzte, ging es als Sieger durchs Ziel.

Steinwiesen - Obernfeld 4:0 (2:0)

Um die Möglichkeit auf den Finaleinzug aufrecht zu halten, musste gegen den Erstligisten aus Niedersachsen ein Sieg her. Die Frankenwälder zeigten vor allem in der Abwehr eine herausragende Leistung. Michel deckte fast alle Angriffe ab, und wenn doch einmal ein Schuss aufs Tor kam, parierte Rehmet glänzend. Die ersten drei Tore fielen jeweils nach einem Eckstoß, was neben der guten Defensive der Schlüssel zum unerwartet klaren Erfolg war.

Steinwiesen - Iserlohn 5:7 (2:2) Gegen den weiteren Bundesligisten hielt Steinwiesen sehr gut mit, auch wenn in dieser letzten Tagespartie die Kräfte zusehends schwanden. Letztlich setzten sich die Westfalen durch. Da aber vorher schon der Finaleinzug in trockene Tücher gebracht worden war, war der Jubel bei den Concorden dennoch sehr groß. Vor allem die vielen mitgereisten Gästefans sorgten gemeinsam mit den Steinwiesener Zuschauern für eine Superstimmung.

Das Finale findet am Samstag, 4. Mai, in Plattenhardt (Baden Württemberg) statt. Dort treffen die acht besten Mannschaften dieses Wettbewerbs aufeinander. Die Gruppenauslosung erfolgte noch in Steinwiesen direkt im Anschluss an das letzte Spiel.

Steinwiesen trifft in Gruppe 1 wieder auf Denkendorf und Sangerhausen sowie auf den Erstligisten Ailingen. In der zweiten Gruppe spielen die Bundesligisten aus Stein, Obernfeld, Waldrems und Iserlohn. Nach den Gruppenspielen folgen die Platzierungsspiele.