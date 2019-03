Derbysieg gegen FC Coburg - Zwei Rückstände schocken SV Friesen nicht

In einem kampfbetonten und hitzigen Nachbarderby in der Landesliga Nordost gewann der SV Friesen gegen den FC Coburg seine erste Partie nach der Winterpause mit 4:2. Die Frankenwälder überraschten positiv. Zweimal in Rückstand liegend, verloren sie nie den Glauben und erwiesen sich im Vorwärtsgang als die effektivere Mannschaft.

"Der Sieg unserer Gäste ist hochverdient. Wir waren von der Birne her einfach nicht richtig da, agierten viel zu langsam und eroberten fast nie zweite Bälle. Nach einem kurzen Aufbäumen zu Beginn der zweiten Halbzeit fielen wir in uns zusammen wie ein Kartenhaus und brachten keinen Schuss mehr aufs gegnerische Tor", wetterte der Coburger Coach Lars Scheler.

Nicht ganz so schlecht sah SVF-Coach Armin Eck die gegnerische Leistung. "Für uns war es nicht leicht, nach zehn endlosen Wochen Vorbereitung ausgerechnet auf Kunstrasen in die Gänge zu kommen. Wir kassierten zwei frühe Gegentore, bei deren Entstehung wir nicht gut aussahen. Läuferisch und kämpferisch muss ich meiner Truppe ein Kompliment machen. Als die Partie Spitz auf Knopf stand, haben wir die Ruhe behalten und nach dem 3:2-Führungstreffer alles in Griff gehabt", betonte der Ex-Profi.

FC Coburg - SV Friesen 2:4 (2:2)

Coburg verzeichnete einen Traumstart. Schmidt bediente von der linken Außenbahn kommend McCullough (2.) mustergültig, und dieser tunnelte den ansonsten wenig geprüften Ersatztorhüter Leon Wolf zum 1:0. Die Gäste ergriffen postwendend die Initiative. Söllner köpfte den Ball frei stehend über die Querlatte, und Firnschild spitzelte den Ball nach einem Anspiel von Schülein knapp am langen Pfosten vorbei.

Am 1:1-Ausgleich halfen die Scheler-Schützlinge kräftig mit. Nach einem sinnlosen Rückpass und einem anschließenden Stockfehler staubte Firnschild zum 1:1 ab. Mit ein wenig Glück verbuchte die Heimelf fast im Gegenzug die erneute Führung. Mit einem klasse Anspiel von Sertan Sener ging Guhling auf und davon. Nachdem er das Spielgerät an Wolf in Richtung Toraus gespitzelt hatte, wurde er von diesem von den Füßen geholt. Der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Schaab war zweifelhaft. Sertan Sener (21.) verwandelte eiskalt zum 2:1.

Nach einem erneuten Fauxpas im FCC-Abwehrzentrum schaltete Daumann (41.) schneller als seine Widersacher und überwand Torhüter Krempel zum 2:2-Ausgleich.

Nach Wiederbeginn verzeichneten die Gastgeber ihre stärkste Phase, vergaben aber einige Chancen kläglich. Die bessere Spielanlage der Friesener, der größere Biss im Zweikampf und schnelles Umschaltspiel gaben den Ausschlag zu ihren Gunsten. Ein Risikopass von Knie im Mittelfeld fand in Lindner einen dankbaren Abnehmer, der Brandt (64.) den Weg zum 2:3 bereitete. Brandt sorgte auch in der Nachspielzeit für den 2:4-Endstand, indem er den zu weit aufgerückten Krempel fast von der Mittellinie überlupfte. hh FC Coburg: Krempel - Kimmel, Heinze, Carl (69. Scheler), Schmidt, McCullough, Knie, S. Sener, Kolb, G. Sener (55. Sam), Guhling (78. Mosert). SV Friesen: Wolf - Söllner, Baier, Lindner, Schülein (69. Müller), Brandt, Altwasser, Sesselmann, Daumann (90.+1 Kemnitzer), Kunz, Firnschild. Tore: 1:0 McCullough (2.), 1:1 Firnschild (14.), 2:1 S. Sener (21./FE), 2:2 Daumann (41.), 2:3 Brandt (64.), 2:4 Brandt (90.+3) / SR: Konstantin Schaab / Zuschauer: 160.