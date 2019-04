Derby zwischen SV Friesen und FC Lichtenfels: Wer schafft die Trendwende?

Mit dem SV Friesen und dem FC Lichtenfels treffen heute um 18 Uhr zwei Mannschaften in der Landesliga Nordost aufeinander, die in diesem Jahr bisher kaum Zählbares geholt haben. Für Friesen lief es zuletzt noch ein wenig schlechter: Während die Lichtenfelser den Spitzenteams aus Neudrossenfeld und Schwabach jeweils einen Punkt abtrotzen konnten, fing sich der SV in den letzten beiden Partien, die jeweils deutlich verloren gingen, satte acht Gegentreffer.

Bei der jüngsten 0:3-Niederlage beim Baiersdorfer SV sah der Friesener Trainer Armin Eck aber durchaus die Reaktion seiner Mannschaft, die er sich nach der 1:5-Heimschlappe zuvor gegen Selbitz gewünscht hatte: "Die Einstellung war absolut gut. Jeder wusste, worum es geht und wollte das Selbitz-Spiel wegdrücken. In der ersten Halbzeit hatten wir vier, fünf sehr gute Möglichkeiten. Aber wir haben es verpasst, in Führung zu gehen."

Doch dann kam es in einem von vielen Fouls und langen Bällen geprägten Spiel, wie es kommen musste: "Wir hatten gerade eine gute Möglichkeit vergeben und im Gegenzug bekommen wir das 0:1 und wenig später das 0:2." Und dann machte sich das Selbitz-Spiel doch etwas bemerkbar. "Dann hat man gemerkt, dass die Situation momentan nicht ganz einfach ist. Die Köpfe sind runter gegangen und das darf natürlich nicht sein."

War der SV Friesen nach drei Spielabsagen nach der Winterpause beim 4:2 in Coburg noch mit einem starken Auftritt in die Restrückrunde gestartet, droht er nach den beiden letzten schmerzlichen Niederlagen wieder tief in den Abstiegskampf zu rutschen. Und jetzt steht auch noch das Derby vor der Tür. SV Friesen - FC Lichtenfels Das hatte es schon in der Hinrunde in sich und im Frankenwaldstadion wird man sich nur ungern an dieses Spiel erinnern. Denn Friesen lag dank Kunz und Schülein zweimal in Front, doch die Lichtenfelser drehten in den letzten fünf Minuten die Begegnung und gewannen mit 3:2.

"Lichtenfels ist eine gute Truppe und körperlich sehr stark. Aber der Gegner ist für uns zweitrangig. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, Willen zeigen, das Glück wieder erzwingen und die entscheidenden Duelle gewinnen", gibt Eck die Marschroute vor.

Beim heutigen Gegner FC Lichtenfels läuft es nach dem Winter ebenfalls noch nicht rund. In Friesen startet der FCL seinen nächsten Anlauf auf den ersten Dreier in 2019. Mit einem Sieg soll die 40-Punkte-Marke erreicht werden. Die guten Leistungen der letzten Spiele endlich mal wieder in ein Erfolgserlebnis ummünzen, das haben sich Spieler und Trainer beim FC Lichtenfels vorgenommen.

"Die Friesener werden alles reinhauen, um ihren Trend wieder umzukehren und sich von der Abstiegszone zu lösen", rechnet FCL-Trainer Alexander Grau mit einer schweren Aufgabe. Großer Respekt herrscht vor dem Friesener Angriff: "Friesen hat offensiv einige sehr gute Leute in seinen Reihen mit Christian Brandt, David Daumann, Nils Firnschild und Max Schülein. Das sind gefährliche Leute, vor denen man auf der Hut sein muss."

Mut macht Grau der Auftritt am Samstag gegen den SC Schwabach, bei dem seine Elf nach einem 0:1-Rückstand in der Nachspielzeit doch noch einen Punkt holte: "In Friesen wollen wir versuchen, die 40 Punkte voll zu machen. Dafür müssen wir den Schwung aus dem Schwabach-Spiel mitnehmen. Das war eine gute Leistung gegen ein absolutes Spitzenteam, vor allem bei der Arbeit gegen den Ball." dob/teb SV Friesen: Wolf/Kirschbauer - Söllner, Fa. Müller, Altwasser, Sesselmann, Brandt, Kunz, Firnschild, Lindner, Daumann, Rödel, Kemnitzer, Fe. Müller, Aust, Welscher. Es fehlen: Nützel, Fischer, Gehring (alle beruflich), Baier (gesperrt), Schütz, Roger, Bauerschmidt, Münch, Schülein (alle verletzt). FC Lichtenfels: Kraus, Köster - L. Dietz, Hellmuth, Scholz, Mohr, Geldner, L. Jankowiak, Wagner, Wige, Graf, Zollnhofer, Goller, Schaller, Pfadenhauer, Schardt, Ljevsic, Schunke.