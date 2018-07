Damen des TV Wallenfels feiern Meisterschaft in der Bezirksklase 1

Damen, Bezirksklasse 1



TC Marktrodach - TV Wallenfels 4:5



Damen 50, Bezirksklasse 2



TC Lichtenfels - TV Wallenfels 5:1



Herren, Kreisklasse 2



TV Wallenfels - TC Burgkunstadt 4:5



Bambini 12, Kreisklasse 1



TV Wallenfels - TSC Mainleus 0:6

hän



Im letzten Spiel der Wallenfelser Damenmannschaft in Marktrodach wurde die Meisterschaft in der Damen-Bezirksklasse I entschieden. Die spannende und hochklassige Begegnung mit hohem Einsatz und emotionalen Momenten sah die Wallenfelser Damen knapp vorn. Durch das bessere Match-Verhältnis kamen sie vor den punktgleichen Bambergern deshalb zu Meisterehren und können in die Bezirksliga aufsteigen.Den Herren war im letzten Heimspiel gegen Burgkunstadt erneut kein Sieg vergönnt, und auch die Damen 50 blieben weiterhin sieglos. Für die Bambini 12 war der Tabellenführer Mainleus eine Nummer zu groß. Mit Platz drei in der Schlusstabelle - punktgleich mit der Coburger Turnerschaft an Platz 2 - können sie jedoch hoch zufrieden sein.In der Einzelrunde profitierte Jenny Weiß nach dem gewonnenen ersten Satz von der Aufgabe ihrer Gegnerin. Stefanie Kotschenreuther riss durch großen kämpferischen Einsatz und das nötige Quäntchen Glück ihr Einzel denkbar knapp im Match-Tiebreak noch aus dem Feuer. Sie blieb damit wie auch Mareike Schlee heuer im Einzel ungeschlagen.Nachdem allerdings die jahrelange Siegesserie von Christina Erhardt im Match-Tiebreak zu Ende ging und sowohl Katrin Krump als auch Lena Förner nicht punkten konnten, musste die Doppelrunde die Entscheidung bringen. Hier ließen das Einser- und das Zweier-Doppel nichts anbrennen und brachten den Wallenfelser Sieg in trockene Tücher. Katrin Krump und Lena Förner kämpften lange und aufopferungsvoll, mussten sich aber geschlagen geben.Einzel: J. Wirth - Weiß 3:6, 0:1 (Aufgabe Wirth); A. Leipold - Kotschenreuther 6:2, 6:7, 9:11; Steger - Mareike 1:6, 2:6; C. Wirth - Erhardt 3:6, 6:3, 10:2; E. Leipold - Krump 6:3, 6:4; Klinger - Förner 6:2, 6:1. Doppel: A. Leipold/C. Wirth - Weiß/Erhardt, 1:6, 1:6; J. Wirth/E. Leipold - Kotschenreuther/Schlee 2:6, 4:6; Steger/S. Lamprecht - Krump/Förner 7:5, 6:2.Die Damen 50 wurden in Lichtenfels etwas unter Wert geschlagen - in den Einzeln fiel die Entscheidung im Match-Tiebreak zweimal zu Ungunsten der Wallenfelserinnen. Auch die beiden restlichen Einzel gingen recht knapp an den TC. Den Doppel-Ehrenpunkt erkämpften Bärbel Fößel und Edith Müller nach einem 0:6 im ersten Satz im Match-Tiebreak.Einzel: Hofmann - Fößel 6:7, 6:4, 10:5; Freitag - Düthorn 7:5, 7:5; Gronebaum - Weiß 7:5, 5:7, 11:9; Wasikowski - Müller 6:4, 7:5. Doppel: Hofmann/Nützel - Fößel/Müller 6:0, 5:7, 8:10; Gronebaum/Wasikowski - Weiß/Düthorn 7:6, 6:3 .Auch im Rückspiel reichte es gegen den TC Burgkunstadt wieder nicht zum Sieg für den TV. Mario Querfurth hielt lange mit seinem wesentlich spielstärker eingestuften Gegner mit, musste nach knapp verlorenem ersten Satz aber passen. Daniel Gleich kam mit zunehmender Dauer besser ins Spiel - im Match-Tiebreak war er allerdings unterlegen. Bei André Müller wechselten Licht und Schatten - nach Satzverlust erspielte er sich noch einen ungefährdeten Sieg.Florian Weiß und Lars Nürnberger fanden nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Ein Lichtblick war Dominik Stumpf, der in seinem zweiten Einsatz überhaupt einen Einzel- sowie mit Florian Weiß auch einen Doppelsieg einfuhr. Im Doppel behaupteten sich Querfurth und Gleich, während Müller und Nürnberger unter die Räder kamen.Einzel: Querfurth - Müller 5:7, 2:6; Gleich - Degen 1:6, 6:4, 5:10; Müller - Walther 1:6, 6:0, 10:3; Weiß - Gahn 1:6, 0:6; Nürnberger - Lingert 1:6, 1:6; Stumpf - Richter 6:3, 6:2. Doppel: Querfurth/Gleich - Müller/Walther 6:3, 3:6, 10:4; Müller/Nürnberger - Degen/Gahn 0:6, 1:6; Weiß/Stumpf - Lingert/Richter 6:1, 6:3.Gegen den Tabellenführer setzte es im letzten Spiel die erste Niederlage. Nico Urschidil und Moritz Müller-Gei hatten im Einzel wenig zu bestellen. Im Spitzeneinzel musste sich Niklas Wilfer nur knapp geschlagen geben. Shirin Weiß zeigte eine sehr gute Leistung, zog aber im Match-Tiebreak den Kürzeren.Einzel: Wilfer - Bauer 2:6, 5:7; Urschidil - Fleischmann 0:6, 1:6; Weiß - Müller 7:5, 6:7, 3:10; Müller-Gei - Popp 1:6, 0:6. Doppel: Urschidil/Wilfer - Bauer/Narbikov 4:6, 2:6; Weiß/Müller-Gei - Fleischmann/Popp 0:6 (Aufgabe Weiß/Müller-Gei).