Damen-Bezirksoberliga: TSV Teuschnitz gewinnt Kreisduell beim TTC Wallenfels

In ihrem jeweils ersten Saisonspiel standen sich in der Tischtennis-Bezirksoberliga die Damen des TTC Wallenfels und des TSV Teuschnitz in einem Kreisduell gegenüber. Dabei hatte der TSV nach der 6:2-Führung den 6:4-Auswärtserfolg vorzeitig in der Tasche.

Sein zweites Treffen bestritt der TSV Steinberg nach dem Auftaktsieg gegen Kulmbach. Diesmal zogen die TSV-Damen beim Meisterschaftskandidaten TTC Stammbach den Kürzeren.

Damen, Bezirksoberliga

TTC Wallenfels - TSV Teuschnitz 4:6

Während zum Auftakt das heimische Doppel Nina Zeuß/Katja Schreiner nach 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 die Oberhand behielt, siegte das Gäste-Duo Anita Beetz/Tina Köhler bereits nach drei Durchgängen. Nachdem Elke Jakob die erstmalige TSV-Führung besorgt hatte, markierte Susanne Richter in einem umkämpften Match gegen Ulla Hader (12:10, 12:10, 11:4) den dritten Zähler für Teuschnitz. Eine sehr enge Auseinandersetzung entwickelte sich zwischen Schreiner und Beetz mit besserem Ausgang für die TTC-Spielerin (11:8 im Entscheidungssatz).

Nach diesem 3:2-Zwischenstand hatten die Gäste eine starke Phase. Mit Siegen von Köhler, Richter und Jakob zogen sie auf 6:2 davon und hatten damit vorzeitig den Auswärtserfolg perfekt gemacht. Die Siege von Schreiner und Bettina Köbel kamen für Wallenfels zu spät.

Ergebnisse: N. Zeuß/Schreiner - Jakob/Richter 3:2, Hader/Köbel - Beetz/Köhler 0:3, Zeuß - Jakob 1:3, Hader - Richter 0:3, Schreiner - Beetz 3:2, Köbel - Köhler 0:3, Zeuß - Richter 1:3, Hader - Jakob 1:3, Schreiner - Köhler 3:0, Köbel - Beetz 3:2.

TTC Stammbach - TSV Steinberg 8:2

Die favorisierten Stammbacherinnen hatten einen Auftakt nach Maß: Im Doppel und in den ersten beiden Einzeln gaben sie nur einen unbedeutenden Satz ab. Etwas Hoffnung keimte bei den Gästen auf, nachdem Petra Fugmann und Daniela Peter auf 3:2 verkürzt hatten. Doch dann nahmen die Gastgeberinnen das Heft des Handels fest in die Hand und zogen mit fünf Siegen in Serie auf und davon.

Ergebnisse: Wiedholz/Völtl - Fugmann/Peter 3:0, Völtl - Müller 3:0, Wiedholz - Peter 3:1, Schöppel - Fugmann 1:3, Bächer - Peter 1:3, Wiedholz - Fugmann 3:0, Bächer - Müller 3:0, Schöppel - Peter 3:1, Wiedholz - Müller 3:0, Völtl - Fugmann 3:1.