Damen Bezirksoberliga: SG Neuses und TSV Teuschnitz starten gut

In der neuen Bezirksoberliga der Damen waren zum Saisonauftakt alle fünf Mannschaften aus dem Bereich Kronach im Einsatz. In einem Kreisduell gewann die SG Neuses beim TSV Windheim. Erfolgreich war auch der TSV Teuschnitz gegen die zweite Mannschaft des TV Konradsreuth. Der TTC Wallenfels musste in Naila und der TSV Steinberg in Mistelgau jeweils eine Niederlage hinnehmen.

TSV Windheim - SG Neuses 3:8

Für den TSV begann die Partie eigentlich nicht schlecht, denn Melanie Neubauer gewann sowohl das Doppel mit Anja Backer als auch das erste Tageseinzel gegen Nicole Bauernsachs-Seidl. Doch dann nahmen die Gäste das Heft in die Hand. Mit gleich vier Siegen in Folge drehten sie den Spieß zur eigenen 5:2-Führung um. Heidi Vetterdietz konnte zwar für den TSV nochmals verkürzen, doch dann waren Doris Gareis und Nadja Kolb in ihrem jeweils zweiten Einzel siegreich. Den Schlussstrich zog Katja Schwemmlein, die ihre drei Einzel gewann.

Ergebnisse: Neubauer/Backer - Schwemmlein/Gareis 3:2, Vetterdietz/Löffler - Bauernsachs-Seidl/Kolb 0:3, Neubauer - Bauernsachs-Seidl 3:0, Vetterdietz - Schwemmlein 0:3, Backer - Kolb 0:3, Löffler - Gareis 1:3, Neubauer - Schwemmlein 1:3, Vetterdietz - Bauernsachs-Seidl 3:0, Backer - Gareis 0:3, Löffler - Kolb 0:3, Backer - Schwemmlein 0:3.

TSV Teuschnitz - TV Konradsreuth II 8:4

Hart umkämpft waren die zwei Eröffnungsdoppel sowie die beiden ersten Tageseinzel. In allen vier Begegnungen ging es in den Entscheidungssatz, und dabei behielt der TSV dreimal die Oberhand. Nach dieser 3:1-Führung punktete in den folgenden drei Paarungen nur Gisela Hable, so dass die Verbandsliga-Reserve auf 4:3 verkürzte. Nun nahm Teuschnitz aber das Heft wieder in die Hand und zog mit Siegen von Susanne Richter, Hable und Tina Köhler auf 7:3 davon. Hable zog in der Schlussphase zwar im fünften Satz den Kürzeren, doch postwendend machte Anita Beetz mit ihrem einzigen Einzelsieg an diesem Tag den Heimerfolg perfekt.

Ergebnisse: Richter/Köhler - Bobrich/Schmitt 3:2, Beetz/Hable - Unglaub/Ritter 3:2, Beetz - Bobrich 2:3, Richter - Unglaub 3:2, Hable - Ritter 3:0, Köhler - Schmitt 1:3, Beetz - Unglaub 2:3, Richter - Bobrich 3:0, Hable - Schmitt 3:2, Köhler - Ritter 3:0, Hable - Unglaub 2:3, Beetz - Schmitt 3:1.

FT Naila - TTC Wallenfels 8:4 Zwar konnte Wallenfels zum Auftakt ein Doppel gewinnen, doch gingen die drei ersten Einzel alle den Bach hinunter (4:1). Damit stand der TTC frühzeitig mit dem Rücken zur Wand. In den folgenden fünf Paarungen hatten die Gäste mit Erfolgen von Nina Zeuß (2) und Sandra Wilfer einen leichten Vorteil und kamen so auf 6:4 heran. Doch in der Schlussphase ließ Naila nichts mehr anbrennen.

Ergebnisse: Pohl/Fabri - Schreiner/N. Zeuß 2:3, Glück/Heinrich - Hader/M. Zeuß 3:2, Pohl - Hader 3:0, Glück - Schreiner 3:2, Heinrich - Wilfer 3:0, Fabri - N. Zeuß 0:3, Pohl - Schreiner 3:1, Glück - Hader 3:2, Heinrich - Zeuß 2:3, Fabri - Wilfer 2:3, Heinrich - Schreiner 3:1, Pohl - N. Zeuß 3:1.

SV Mistelgau - TSV Steinberg 8:2

Mistelgau hatte einen Auftakt nach Maß. Mit dem Gewinn der beiden Doppel und der folgenden drei Einzel hatten sie frühzeitig die Weichen auf Sieg gestellt (5:0). Ina Baumgärtner und Petra Fugmann verkürzten zwar auf 6:2, doch zu mehr reichte es für Steinberg nicht.

Ergebnisse: Götz/Bursian - Peter/Baumgärtner 3:2, Türk/Nützel - Fugmann/Müller 3:0, Götz - Fugmann 3:1, Türk - Peter 3:0, Nützel - Müller 3:0, Bursian - Baumgärtner 0:3, Götz - Peter 3:0, Türk - Fugmann 1:3, Nützel - Baumgärtner 3:0, Bursian - Müller 3:0.