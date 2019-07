Cross-Country-Biker messen ihre Kräfte in Steinbach am Wald

Der traditionelle Wertungslauf des Cube-Cups findet am Samstag, 27. Juli, in Steinbach am Wald im Norden des Naturparks Frankenwald statt Neben den Klassen U7 bis U19 wird es ein Teamrennen, Mountainbike-Geschicklichkeitsparcours, sowie Rennen für Erwachsene im Mountainbiking (Cross Country) geben.

Das bewährte Wettkampfareal liegt direkt am Ölschnitzsee zwischen Steinbach am Wald und seinem Ortsteil Windheim. Der Ölschnitzsee ist ein kleinerer Freizeitsee, der der Naherholung dient und am Wettkampftag ganz dem Mountainbiking gewidmet sein wird. Auf der Brücke wird der Startschuss erfolgen, bevor die sechs verschiedenen Rundkurse ein- bis fünfmal absolviert werden müssen.

Das Rennen gehört zu einer oberfränkisch einzigartigen Rennserie mit dreizehn Veranstaltungsorten: vom Süden in Baunach bis hoch in den Frankenwald mit den beiden Veranstaltungsorten in Schneckenlohe und Steinbach am Wald. Die Organisation und Leitung liegt in den bewährten Händen der Fun-Biker Steinbach am Wald.

Bei diesem Wettkampf soll interessierten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geboten werden, an altersgerechten Wettkämpfen der olympischen Disziplin Mountainbike Cross Country teilzunehmen. Darüber hinaus messen am Nachmittag alle ambitionierten Hobbyfahrer in den Erwachsenwettbewerben ihre Kräfte.

Das passende Rad

Da die Strecke auf befestigten Forst-, Wald- und Wiesenwegen mit Singletrailpassagen verläuft, sollte es sich bei dem Fahrrad um ein Mountainbike handeln. Bei den Altersklassen U7 und U9 sollte das Kinderbike in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Dies gilt insbesondere für die Bremsen, ein spezielles Mountainbike muss es hier aber nicht sein. Das Tragen von Helmen ist allerdings Pflicht.

Der Rundkurs wird bereits am Vortag beschildert sein, mit der Möglichkeit, die Strecke bis 10.45 Uhr am Renntag zu besichtigen. Ab 9 Uhr werden die Startnummern ausgegeben. Um 11 Uhr fällt der Startschuss. Zuvor halten die Klassen U11, U13 und U15 einen zuschauerfreundlichen Slalom respektive Geschicklichkeitsparcours ab 9.30 Uhr ab. Damit jeder Teilnehmer eine Gewinnchance hat, wird in verschiedenen Altersgruppen und getrennt nach Jungen und Mädchen gewertet. Die drei Erstplatzierten jeder Klasse erhalten Pokale. Jeder Nachwuchsteilnehmer bekommt weiterhin eine Urkunde und einen Sachpreis. In der Ölschnitzhütte am 18-Loch-Minigolfplatz wird es Verpflegung geben.

Meldeschluss ist Mittwoch, 24. Juli, mit einer Startgebühr in Höhe von fünf bis sieben Euro. Die Fun-Biker würden sich freuen, viele Kinder mit ihren Eltern und auch erwachsene Rennbegeisterte am Ölschnitzsee begrüßen zu können.

Anmeldung, weitere Informationen sowie die Ausschreibung sind erhältlich unterwww.funbiker-steinbach.de.

Straßensperren

Zu dieser Veranstaltung ist die Kreisstraße KC 18 in der Zeit von 8.30 bis 18.30 Uhr zwischen der Staatsstraße 2209 (Rennsteig) und dem Ortsende Windheim für den Verkehr gesperrt. Für Veranstaltungsteilnehmer und auch Besucher sind genügend Parkflächen am See auf beiden Seiten ausgewiesen.

Der Zeitplan zum Cube-Cup in Steinbach am Wald

Geschicklichkeitsparcours U11/U13/U15 jeweils m/w

Beginn: 9:30 Uhr

Rennen 1 U11 m/w (Jahrgang 2009/2010)

Startzeit: 11 Uhr

Rennen 2 U13 m/w (2007/2008)

Startzeit : ca. 11.30 Uhr

Rennen 3

U15 m/w (2005/2006)

Startzeit : ca. 12.05 Uhr

Rennen 4

U7 m/w (2013 und jünger)

Startzeit : ca. 12.50 Uhr

Rennen 5

U9 m/w (2011/2012)

Startzeit : ca. 13.10 Uhr

Rennen 6 Team-Staffelrennen für Kinder bis einschließlich U15-Klasse

laut aktueller Generalausschreibung des Cube-Cups

Startzeit : ca. 13.35 Uhr

Rennen 7 Block 1.1: U17 m (2003/2004)

Block 1.2: Herren III ( 1969 u. ä.)

Block 2.1: W20 (1990 - 2000)

Block 2.2: U19 w (2001/2002)

Block 2.3: U17 w (2003/2004)

Block 2.4: W30 (1989 und älter)

Startzeit : ca. 15.30 Uhr

Rennen 8

Block 1.1: M20 (1990 - 2000)

Block 1.2: U19 m (2001/2002)

Block 1.3: Herren I (1980 - 1989)

Block 1.4: Herren II (1970 - 1979)

Startzeit : ca. 16.30 Uhr