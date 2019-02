Bezirksoberliga: TTC Wallenfels untermauert Platz 2

In der Bezirksoberliga haben die Damen des TTC Wallenfels mit einem deutlichen Sieg im Kreisduell gegen die SG Neuses ihren ausgezeichneten zweiten Tabellenplatz gefestigt. Allerdings liegt nach Minuspunkten der TSV Teuschnitz (22:4) mit dem TTC (26:4) gleichauf. Das SG-Team aus Neuses (7:23) war ein zweites Mal im Einsatz und hat dabei in einem weiteren Kreisderby gegen den TSV Windheim (2:26) deutlich gewonnen.

Der TSV Steinberg feierte einen Kantersieg gegen den TV Konradsreuth II, hat sein Punktekonto ausgeglichen (16:16) und ist auf den fünften Rang vorgerückt. Dies auch deshalb, weil der TSV Teuschnitz beim Steinberger Tabellennachbarn in Stammbach gewann.

TTC Wallenfels - SG Neuses 8:2

Dies war schon der zwölfte Sieg in Serie für die Wallenfelserinnen. Gegen die abstiegsbedrohten Gäste legten sie einen Traumstart mit dem Gewinn der beiden Doppel und der ersten drei Einzel hin. Nach dieser 5:0-Führung meldete sich für kurze Zeit Neuses zurück, indem Ute Kleylein und Katja Schwemmlein auf 5:2 verkürzten. Doch nahezu postwendend schlugen die Einheimischen durch Ulla Hader und Nina Zeuß, die beide ungeschlagen blieben, eiskalt zurück. In der letzten Tagespartie legte Maria Zeuß gegen Nicole Bauernsachs-Seidl nach dem 1:2-Satzrückstand den Hebel noch um.

Ergebnisse: Schreiner/N. Zeuß - Schwemmlein/Bauernsachs-Seidl 3:1, Hader/M. Zeuß - Bernschneider/Kleylein 3:0, Schreiner - Bernschneider 3:0, Hader - Schwemmlein 3:0, N. Zeuß - Bauernsachs-Seidl 3:0, M. Zeuß - Kleylein 0:3, Schreiner - Schwemmlein 1:3, Hader - Bernschneider 3:0, N. Zeuß - Kleylein 3:0, M. Zeuß - Bauernsachs-Seidl 3:2.

TTC Stammbach - TSV Teuschnitz 3:8

Zwar gewannen die Gäste die beiden Eröffnungsdoppel, doch nach dem Verlust der ersten zwei Einzel führte Stammbach den 2:2-Ausgleich recht schnell herbei. Tina Köhler und Gisela Hable mit ungefährdeten Siegen und Elke Jakob mit je einem 9:11 im vierten und fünften Durchgang brachten Teuschnitz wieder nach vorne. Als Stammbach auf 3:5 verkürzte, waren die unbezwungen gebliebenen Hable und Köhler erneut zur Stelle und schraubten den Vorsprung auf 3:7, ehe Jakob nach dem 1:1-Satzgleichstand nichts mehr anbrennen ließ.

Ergebnisse: Wiedholz/Völtl - Jakob/Köhler 1:3, Deschan/Meyer - Beetz/Hable 1:3, Wiedholz - Beetz 3:0, Völtl - Jakob 3:0, Deschan - Köhler 0:3, Meyer - Hable 0:3, Wiedholz - Jakob 2:3, Völtl - Beetz 3:0, Deschan - Hable 0:3, Meyer - Köhler 0:3, Deschan - Jakob 1:3.

TSV Steinberg - TV Konradsreuth II 8:1

Steinberg gab in den zwei Doppeln nur einen und in den folgenden vier Einzeln nur zwei unbedeutende Sätze ab, so dass eine mehr als beruhigende 6:0-Führung zu Buche stand. Als Petra Fugmann gegen Claudia Unglaub nach der 2:1-Führung noch mit 2:3 das Nachsehen hatte, bedeutete dies den ersten, aber zugleich auch schon letzten Zähler für die Gäste. Zwar musste im Anschluss auch Daniela Peter gegen Kerstin Bobrich in den Entscheidungssatz, doch sie behielt hier mit 11:6 die Oberhand. Ina Baumgärtner blieb auch in ihrem zweiten Einzel ohne Satzverlust und setzte den Schlusspunkt unter den klaren Heimerfolg.

Ergebnisse: Fugmann/Müller - Bobrich/ Wiggers 3:0, Peter//Baumgärtner - Unglaub/Blechschmidt 3:1, Fugmann - Bobrich 3:1, Peter - Unglaub 3:0, Baumgärtner - Wiggers 3:0, Müller - Blechschmidt 3:1, Fugmann - Unglaub 2:3, Peter - Bobrich 3:2, Baumgärtner - Blechschmidt 3:0.

SG Neuses - TSV Windheim 8:2

Zu Beginn sah es keinesfalls noch dem deutlichen Heimsieg aus. Zwar behielt Neuses in den beiden Doppeln die Oberhand, doch dabei einmal erst mit 13:11 im fünften Durchgang. Zum Auftakt der Einzel zeigten sich bei den Gästen Anja Backer und Heidi Vetterdietz gut motiviert und nervenstark, so dass der 2:2-Ausgleich fällig war. Ute Kleylein brachte mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Ersatzspielerin Christin Frauenhofer - es fehlte beim TSV Spitzenspielerin Melanie Neubauer - das Heimteam wieder nach vorne. Zwei hart umkämpfte Paarungen folgten, wobei Nadja Kolb gegen Melanie Löffler sowie Katja Schwemmlein gegen Vetterdietz jeweils im Entscheidungssatz die Nase vorne hatten. Nach dieser 5:2-Führung war der Bann bei Neuses gebrochen, und die SG zog mit drei weiteren Siegen in Folge auf 8:2 davon.

Ergebnisse: Bernschneider/Kleylein - Löffler/Frauenhofer 3:0, Kolb/Bauernsachs-Seidl - Vetterdietz/Backer 3:2, Schwemmlein -Backer 1:3, Bernschneider - Vetterdietz 1:3, Kleylein - Frauenhofer 3:0, Kolb - Löffler 3:2, Schwemmlein - Vetterdietz 3:2, Bernschneider - Backer 3:0, Kleylein - Löffler 3:1, Kolb - Frauenhofer 3:0.