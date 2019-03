Bezirksoberliga: TTC Alexanderhütte macht kurzen Prozess

Die Herren des TTC Alexanderhütte haben mit einem Heimsieg gegen den TV Marktleugast ihren Platz an der Tabellenspitze (20:4 Punkte) vor dem TSV Zell verteidigt (19:5). Sein Punktekonto hat der TSV Windheim ausgeglichen (13:13), da er sich beim tapfer wehrenden SV Berg behauptete. Spielfrei war der TSV Teuschnitz, der am Mittwoch (20. März), den TTC Rugendorf II empfängt.

SV Berg - TSV Windheim II 6:9

Obwohl sich die abstiegsbedrohten Hausherren zum wiederholten Male gegen eine Niederlage stemmten, zogen sie auch diesmal den Kürzeren. Da nützte es auch nichts, dass ihr Spitzenspieler Alexander Greim ungeschlagen blieb. Zunächst gewann er im Doppel, dann ließ er in den Einzeln gegen Udo Greser und Volker Wich nichts anbrennen. Windheim gewann zum Auftakt zwei Doppel und nach dem zwischenzeitlichen 2:2 brachten Wich, Jörg Fehn und Andreas Trebes die Frankenwälder nach vorne.

Da in den folgenden vier Paarungen nur Andreas Neubauer erfolgreich war, kam der SV Berg bis auf einen Zähler heran (5:6). Während Trebes gegen Knörnschild mit einer tollen Leistung aufwartete, musste sich Fehn nach der 2:1-Satzführung noch unglücklich mit 10:12 und 11:13 beugen, so dass weiterhin alles offen war (6:7). Doch beim TSV war Verlass auf Neubauer, der in dieser Partie ohne Satzverlust blieb, und auf Milan Gruber. Beide markierten in der Schlussphase die Zähler acht und neun zum Windheimer Auswärtssieg. hf Ergebnisse: Greim/Knörnschild - Wich/Fehn 3:1, Fischer/Frinzel - Trebes/Neubauer 0:3, Ebert/Jakob - Greser/Gruber 1:3, Greim - Greser 3:0, Knörnschild - Wich 1:3, Fischer - Fehn 2:3, Frinzel - Trebes 0:3, Ebert - Gruber 3:1, Jakob - Neubauer 0:3, Greim - Wich 3:1, Knörnschild - Greser 3:0, Fischer - Trebes 0:3, Frinzel - Fehn 3:2, Ebert - Neubauer 0:3, Jakob - Gruber 0:3.

TTC Alexanderhütte - TV Marktleugast 9:4

Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle von Anfang gerecht. Zwei Doppelerfolge und ein Sieg von Mario Schmidt brachten die 3:1-Führung. Mit einem klasse Auftritt schlug Michael Peterhänsel den starken Karel Maly und auch die nächsten Spiele waren für die "Hüttner" erfolgreich. Besonders Michael Blüchel zeigte sich stark verbessert bei seinem Sieg gegen Frank Jeziorski. So stand es nach der ersten Einzelrunde 8:1, ehe sich der TTC etwas auf seiner Führung ausruhte und Marktleugast drei Spiele in Folge im fünften Satz für sich entscheiden konnte. Letztlich setzte Marco Peterhänsel mit einer souveränen Leistung gegen Kevin Kleszcz den Deckel auf den Sieg.kna Ergebnisse: Schmidt/Haker - Freimuth/Ke. Kleszcz Kevin 3:1, Peterhänsel/Peterhänsel - Döring/Jeziorski 3:0, Knabner/Blüchel - Maly/Kl. Kleszcz 0:3, Schmidt - Freimuth 3:1, Mi. Peterhänsel - Maly 3:1, Knabner - Ke. Kleszcz 3:0, Ma. Peterhänsel - Döring 3:0, Haker - Kl. Kleszcz 3:1, Blüchel - Jeziorski 3:2, Schmidt - Maly 2:3, Mi. Peterhänsel - Freimuth 2:3, Knabner - Döring 2:3, Ma. Peterhänsel - Ke. Kleszcz 3:0.