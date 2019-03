Bezirksoberliga: TSV Windheim II rückt vor

Gut verdaut haben die Herren des TSV Teuschnitz in der Bezirksoberliga die jüngste Niederlage beim TSV Zell. Deutlich haben sie den TV Konradsreuth in die Schranken gewiesen. Da zum gleichen Zeitpunkt der TSV Windheim II in Bayreuth die Oberhand behielt, hat er sich vor Konradsreuth auf den fünften Tabellenplatz geschoben.

TSV Teuschnitz - TV Konradsreuth 9:3

Während das Doppel B. Jungkunz/Daum nach dem 1:1-Satzgleichstand nichts mehr anbrennen ließ, musste sich das Duo Fröba/Scherbel im fünften Durchgang beugen. In den Entscheidungssatz musste auch das Paar Tomaschko/A. Jungkunz, das nach dem 0:2-Satzrückstand schon wie der Verlierer aussah. Doch mit einem 11:9, 12:10 und 11:7 wendete es das Blatt.

Mit dem Gewinn des ersten Tageseinzels durch Friedel Tomaschko hatten sich die Hausherren zwar einen Zwei-Punkte-Vorsprung verschafft, doch war dieser gleich wieder auf einen Zähler reduziert worden, da Wolfgang Fröba gegen Gäste-Spitzenspieler Steinmeyer seine 2:0-Satzführung nicht ins Ziel brachte. Nun nahm Teuschnitz aber das Geschehen fest in die Hand und zog mit fünf Siegen in Folge auf 8:2 davon.

Die Gäste verkürzten zwar nochmals, doch postwendend machte der unbezwungen gebliebene Bernd Jungkunz den Sack zu. Neben Bernd Jungkunz war Friedel Tomaschko bester Punktesammler (beide je 2,5). Mit diesem deutlichen Erfolg hat sich das Heimteam zugleich für die in der Vorrunde erlittende 5:9-Niedelage revanchiert.

Ergebnisse: B. Jungkunz/Daum - Söllner/Haag 3:1, Fröba/Scherbel - Steinmeyer/Wiggers 2:3, Tomaschko/A. Jungkunz - Müller/Schwach 3:2, Tomaschko - Wiggers 3:0, Fröba - Steinmeyer 2:3, B. Jungkunz - Müller 3:1, Scherbel - Söllner 3:0, Daum - Haag 3:0, A. Jungkunz - Schwach 3:0, Tomaschko - Steinmeyer 3:1, Fröba - Wiggers 2:3, B. Jungkunz - Söllner 3:2.

SCR Bayreuth - TSV Windheim II 6:9

Zum Auftakt gingen alle drei Doppel in den Entscheidungssatz. Während die Formation Greser/Gruber im fünften Durchgang mit 10:12 das Nachsehen hatte, behaupteten sich in dieser entscheidenden Phase das Duo Wich/Trebes mit 17:15 und das Paar Fehn/Neubauer mit 11:7. Da in den ersten drei Einzeln nur Volker Wich punktete, hatten die Wagnerstädter zum 3:3 ausgeglichen.

Andreas Trebes brachte Windheim wieder nach vorne. Michael Neubauer riss nach dem 1:2-Rückstand das Ruder noch herum und erhöhte auf 5:3. Da nun auch Milan Gruber und Volker Wich zur Stelle waren, hatte der TSV sich einen vielversprechenden 7:3-Vorspung verschafft.

Es schien aber nochmals eng zu werden, da die folgenden drei Einzel an Bayreuth gingen. Gruber und Neubauer mit ihrem jeweils zweiten Einzelsieg machten aber den Auswärtserfolg perfekt.

Ergebnisse: Schäfer/Komissartchyk - Greser/Gruber 3:2, Raum/Rewitzer - Wich/Trebes 2:3, Haenlen/Pflaum - Fehn/Neubauer 2:3, Raum - Greser 3:0, Haenlein - Wich 1:3, Schäfer - Fehn 3:0, Komissartchyk - Trebes 1:3, M. Rewitzer - Neubauer 2:3, Pflaum - Gruber 1:3, Raum - Wich 0:3, Haenlein - Greser 3:1, Schäfer - Trebes 3:0, Komissartchyk - Fehn 3:2, Redwitzer - Gruber 1:3, Pflaum - Neubauer 0:3 .