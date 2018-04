Bezirksoberliga: SV Reitsch furios zum Auftakt gegen FC Eintracht Münchberg

Ohne Niederlage gingen die Damen des SV Reitsch in die Winterpause der Bezirksoberliga. Nur einmal mussten sie sich mit einem Remis gegen den ärgsten Verfolger an der Tabellenspitze, dem FFC Hof II, begnügen. Beim abstiegsgefährdeten FC Eintracht Münchberg startete der SV in die Rückrunde. Mit dem deutlichen Auswärtssieg festigten die Reitscherinnen Rang 1. Dennoch sind ihnen die punktgleichen Hofer dicht auf den Fersen.



FC Eintracht Münchberg - SV Reitsch 0:9 (0:6)



Linda Querfurth eröffnete in der 15. Minute den Torreigen und Kristin Rebhan legte mit vier Treffern zwischen Minute 26 und 41 nach. So war das Spiel bereits in der ersten Halbzeit entschieden, denn noch vor dem Pausenpfiff stellte Linda Querfurth per Elfmeter auf 0:6.



Nach dem Seitenwechsel ging das Toreschießen der Reitscher weiter. In der 49. Minute war Linda Wachter erfolgreich. Erst danach ließen es die Reitscherinnen ruhiger angehen und so dauerte es bis zur 70. Minute, ehe Linda Querfurth mit ihrem dritten Treffer in der Partie noch einmal nachlegte. Den Schlusspunkt zum 9:0-Endstand setzte die gut aufgelegte Kristin Rebhan mit ihrem fünften Treffer. rp



Die Statistik



FC Eintracht Münchberg: Friedrich, Leucht, Langer, Harzer (85. Puchta), Kick, Krauss, Steeger, Broszat (80. Großmann), Scheidel, Facius, Bär.



SV Reitsch: Stöcker, Holzmann, Querfurth, Hader (70. Schwarz), Kittel, Wachter, Schneider, Müller, Gröschl, Köhler (46. Förtschbeck), Rebhan.

Tore: 0:1 Querfurth (15.), 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 Rebhan (26., 33., 36., 41.), 0:6 Querfurth (45./ FE), 0:7 Wachter (49.), 0:8 Querfurth (70.), 0:9 Rebhan (75.).



SRin: Ronja Pöhler (SG Höchstädt / Kickers Selb)



Zuschauer: 20