Bezirksoberliga: Rückschlag für TSV Teuschnitz

Im Verfolgerduell hinter Spitzenreiter TTC Alexanderhütte haben die Herren des TSV Teuschnitz in der Bezirksoberliga den Kürzeren gezogen. Der TSV Zell (19:5 Punkte) hat sogar wegen eines mehr ausgetragenen Spiels die Tabellenführung vor Alexanderhütte (18:4) übernommen. Wahrscheinlich ist die Partie der Hüttner gegen Zell am 5. April in Tettau das entscheidende Match um den Titel.

TSV Zell - TSV Teuschnitz 9:5

Mit dem Gewinn von zwei Doppeln und des ersten Tageseinzels hatten die Hausherren den besseren Start (3:1). Da im ersten Einzeldurchgang die Gäste durch Tomaschko, Jungkunz und dem nach längeren Zeit wieder mitwirkenden Daum punkteten, verkürzten sie den Rückstand auf einen Zähler (5:4). Mit Beginn des zweiten Abschnitts musste im Spitzenduell Tomaschko gegen den unbezwungen gebliebenen Heinold drei Mal knapp passen (8:11, 10:12, 9:11). Mit einer Energieleistung zwang Fröba nach 1:2-Satzrückstand Rotsching noch mit 11:9 und 12:10 in die Knie (6:5). Doch von nun an nahmen die Gastgeber das Geschehen in die Hand und ließen in den folgenden drei Paarungen nichts anbrennen. hf Ergebnisse: A. Heinold/Fischbach - Tomaschko/Schneider 3:0, Totsching/Wenig - Fröba/Scherbel 3:1, K. Heinold/Völtl - Jungkunz/Daum 2:3, A. Heinold - Fröba 3:0, Rotsching - Tomaschko 1:3, K. Heinold - Scherbel 3:2, Fischbach - Jungkunz 2:3, Völtl - Schneider 3:0, Wenig - Daum 2:3, A. Heinold - Tomaschko 3:0, Rotsching - Fröba 2:3, K. Heinold - Jungkunz 3:1, Fischbach - Scherbel 3:0, Völtl - Daum 3:2.