Bezirksoberliga: Damen der SG Neuses zeigen Moral gegen die FT Naila

In der Bezirksoberliga bleiben die Tischtennis-Damen des TTC Wallenfels nach dem Kantersieg gegen den TSV Steinberg weiterhin an der Tabellenspitze (24:4). Während das Schlusslicht TSV Windheim in Kulmbach unter die Räder geriet, schaffte der Vorletzte SG Neuses zumindest eine Punkteteilung gegen die FT Naila.

TTC Wallenfels - TSV Steinberg 8:1

Nicht viel Entfaltungsmöglichkeiten ließ der Spitzenreiter in diesem Kreisduell den im Tabellenmittelfeld angesiedelten Steinbergerinnen. Verbuchten die Gäste in den beiden Doppeln noch je einen Satzgewinn, ließen in den Einzeln die TTC-Spielerinnen Katja Schreiner, Ulla Hader und Nina Zeuß bei ihren 3:0-Erfolgen nichts anbrennen. Nach dieser 5:0-Führung zog Maria Zeuß gegen Daniela Peter zwar den Kürzeren, doch sollte dies schon der Ehrenpunkt für Steinberg gewesen sein.

Im Anschluss gewannen Schreiner und Hader, Nina Zeuß musste aber bangen. Sie verlor gegen Peter den ersten und zweiten Durchgang. Doch mit einem 11:8, 13:11 und 11:4 legte sie den Hebel noch um und markierte den achten Punkt zum zwölften Sieg in den bislang 14 absolvierten Begegnungen.

Ergebnisse: Schreiner/N. Zeuß - Fugmann/Fröba 3:1, Hader/M. Zeuß - Peter/Baumgärtner 3:1, Schreiner - Fröba 3:0, Hader - Fugmann 3:0, N. Zeuß - Baumgärtner 3:0, M. Zeuß - Peter 1:3, Schreiner - Fugmann 3:1, Hader - Fröba 3:0, N. Zeuß - Peter 3:2 .

SG Neuses - FT Naila 7:7 Eine bemerkenswert gute Moral zeigten die SG-Damen gegen Naila, die aber trotz des Punktgewinns ihre missliche Tabellensituation als Vorletzter noch nicht wesentlich verbessern konnten. Nachdem die Gäste beide Doppel gewonnen hatten, waren in den ersten drei Einzeln Katja Schwemmlein und Ute Kleylein siegreich, so dass der Rückstand auf nur noch einen Zähler schrumpfte (2:3). Doch dies änderte sich wieder, denn in den folgenden sechs Paarungen punkteten nur Sandra Bernschneider und Gisela Schrafft.

Nach diesem 4:7-Zwischenstand benötigten die Gäste nur noch einen Punkt zum Auswärtserfolg. Doch plötzlich blies Neuses zur Aufholjagd. Zunächst gelang Schwemmlein der zweite, sichere Sieg. Bernschneider kippte nach 1:2-Satzrückstand noch das Geschehen. Schrafft zeigte nach Rückstand Nervenstärke und gewann dreimal knapp (7:11, 11:9, 15:13, 12:10). Damit hatte die Heimmannschaft das nicht mehr erwartete Remis eingetütet.

Ergebnisse: Bernschneider/Kleylein - Glück/Fabri 2:3, Schwemmlein/Schrafft - Arndt/Höger 1:3, Schwemmlein - Arndt 3:0, Bernschneider - Glück 0:3, Kleylein - Fabri 3:0, Schrafft - Höger 0:3, Schwemmlein - Glück 2:3, Bernschneider - Arndt 3:0, Kleylein - Höger 2:3, Schrafft - Fabri 3:0, Kleylein - Glück 0:3, Schwemmlein - Höger 3:0, Bernschneider - Fabri 3:2, Schrafft - Arndt 3:1. ATS Kulmbach II - TSV Windheim 8:1

Auf verlorenem Posten standen die Gäste in der "Bierstadt". Die Überlegenheit der Kulmbacherinnen verdeutlichen die sechs Einzelsiege, die alle nach drei Sätzen beendet waren. Den Ehrenpunkt für den TSV markierte Melanie Neubauer zum 3:1-Zwischenstand. Nur je einen unbedeutenden Satzgewinn verbuchten die Gäste in den beiden Doppeln. In der Vorrunde hatte Windheim gegen den ATS noch ein 7:7-Unentschieden erreicht.

Ergebnisse: Rohleder/Schmidt - Neubauer/Backer 3:1, Fieber/Bräunling - Vetterdietz/Völk 3:1, Fieber - Vetterdietz 3:0, Rohleder - Neubauer 0:3, Schmidt - Bcker 3:0, Bräunling - Völk 3:0, Fieber - Neubauer 3:0, Rohleder - Vetterdietz 3:0, Schmidt - Völk 3:0 .