Bezirksoberliga: Achtungserfolg für TSV Windheim

Einen Rückschlag im Kampf um einen der beiden Spitzenplätze erlitten in der Bezirksoberliga die Damen des TTC Wallenfels mit der Niederlage in Stammbach. Da der TSV Teuschnitz im Kreisduell gegen die SG Neuses siegte und zusätzlich in Kulmbach gewann, verdrängte er Wallenfels vom zweiten Tabellenplatz. In einer zweiten Partie behielt Neuses die Oberhand gegen den SV Hof. Ein kleines Erfolgserlebnis hatte der TSV Windheim mit dem Remis gegen Naila. TSV Windheim - FT Naila 7:7

Obwohl Windheim als Schlusslicht sehr wahrscheinlich den Abstieg nicht mehr abwenden kann, zeigte das Quartett eine tolle Moral. Während der gesamten Partie befanden sich beide Teams auf Augenhöhe (unter anderem 3:3 und 5:5). In der Schlussphase lag der TSV sogar knapp vorne (7:6). Zum Überraschungssieg reichte es gegen die Gäste aber nicht mehr, weil beim Tabellenfünften Elisabeth Glück einfach nicht zu bezwingen war (3,5 Punkte). Der TSV kam nicht zuletzt aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung zum dritten Saisonpunkt.

Ergebnisse: Neubauer/Backer - Arndt/ Friedrich 0:3, Russ/Löffler - Glück/Pohl 2:3, Neubauer - Arndt 3:1, Backer - Glück 0:3, Cl. Russ - Pohl 3:0, Löffler - Friedrich 3:1, Neubauer - Glück 0:3, Backer - Arndt 1:3, Russ - Friedrich 3:0, Löffler - Pohl 3:1, Russ - Glück 0:3, Neubauer - Friedrich 3:2, Backer - Pohl 3:2, Löffler - Arndt 1:3.

TSV Teuschnitz - SG Neuses 8:2

Mit dem Gewinn der beiden Doppel und der ersten fünf Einzel lag Teuschnitz bereits mit 7:0 in Front. In diesem Abschnitt hatte nur Katja Schwemmlein die Möglichkeit, für Neuses zu punkten.

Doch brachte sie ihre 2:0-Satzführung gegen Susanne Richter nicht ins Ziel. Sandra Bernschneider und Ute Kleylein sorgten für eine Ergebniskorrektur, ehe Tina Köhler den Heimerfolg perfekt machte.

Ergebnisse: Jakob/Richter - Bernschneider/Kleylein 3:0, Hable/Köhler - Schwemmlein/Schrafft 3:1, Jakob - Bernschneider 3:0, Richter - Schwemmlein 3:2, Hable - Schrafft 3:0, Köhler - Kleylein 3:1, Jakob - Schwemmlein 3:1, Richter - Bernschneider 1:3, Hable - Kleylein 1:3, Köhler - Schrafft 3:0.

TTC Stammbach - TTC Wallenfels 8:5

Eine böse Überraschung gab es für Wallenfels beim neuen ostoberfränkischen Pokalsieger. Mit nur einem Doppelsieg und dem Erfolg von Nina Zeuß in den ersten sechs Einzeln lagen die Gäste schon mit 2:6 hinten. Als Nina Zeuß ihren zweiten Sieg verbuchte und nun auch Maria Zeuß und Katja Schreiner zur Stelle waren, stand es nur noch 5:6 und es keimte Hoffnung auf. Doch Stammbach konterte und brachte mit zwei Siegen am Stück den Heimerfolg in trockene Tücher.

Ergebnisse: Wiedholz/Völtl - Schreiner/N. Zeuß 3:2, Deschan/Reihl - Hader/M. Zeuß 0:3, Wiedholz - Hader 3:1, Völtl - Schreiner 3:1, Deschan - M. Zeuß 3:2, Reihl - N. Zeuß 1:3, Wiedholz - Schreiner 3:1, Völtl - Hader 3:1, Deschan - N. Zeuß 1:3, Reihl - M. Zeuß 2:3, Deschan - Schreiner 0:3, Wiedholz - N. Zeuß 3:0, Völtl - M. Zeuß 3:0.

ATS Kulmbach II - TSV Teuschnitz 3:8

Die Gäste verschafften sich eine beruhigende 6:1-Führung, so dass die folgenden zwei Niederlagen nicht besonders ins Gewicht fielen. Dies auch deshalb, weil Tina Köhler und Elke Jakob im Anschluss ihren jeweils zweiten Einzelsieg verbuchten und den Auswärtserfolg besiegelten.

Ergebnisse: Fieber/Bräunling - Jakob/Richter 2:3, Rohleder/Bohl - Hable/Köhler 1:3, Fieber - Richter 3:0, Rohleder - Jakob 0:3, Bräunling - Köhler 2:3, Bohl - Hable 0:3, Fieber - Jakob 0:3, Rohleder - Richter 3:0, Bräunling - Hable 3:2, Bohl - Köhler 0:3, Bräunlng - Jakob 1:3.

SG Neuses - SV Hof 8:5

Nach diesem Heimerfolg darf die SG Neuses hoffen, vielleicht doch noch den Relegationsplatz zu erreichen, auf dem derzeit noch die Hofer sitzen. Zu Beginn sah es gegen die Saalestädter nicht nach dem Doppelpack aus, denn diese gingen mit 3:1 in Führung. Dann blies aber Ute Kleylein zur Aufholjagd, wobei in den folgenden neun Paarungen die Einheimischen nur zwei Mal verloren.

Ergebnisse: Schwemmlein/Kolb - Hartmann/Langheinrich 1:3, Bernschneider/Kleylein - Fellner/Böhm 3:0, Schwemmlein - Hartmann 0:3, Bernshcneider - Fellner 0:3, Kleylein - Böhm 3:0, Kolb - Langheinrich 3:0, Schwemmlein - Fellner 0:3, Bernschneider - Hartmann 3:0, Kleylein - Langheinrich 3:0, Kolb - Böhm 3:0, Kleylein - Fellner 0:3, Schwemmlein - Langheinrich 3:0, Bernschneider - Böhm 3:0.