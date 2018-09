Bezirksliga West: Fröbas Tor reicht FC Mitwitz nicht für Punkte gegen TSV Mönchröden

Und wieder kein gutes Wochenende für die beiden Kronacher Mannschaften in der Bezirksliga West. Nach der zweiten Niederlage in Folge rutscht der FC Mitwitz in den Tabellenkeller ab. Dort befindet sich nach der 0:3-Pleite in Ebing auch weiter der ASV Kleintettau abgeschlagen auf dem letzten Platz. SpVgg Ebing - ASV Kleintettau 3:0 (1:0)

Die Gäste kamen zunächst besser ins Spiel und hatten in der 6. Minute Pech, als Fröba den Ball volley aus sieben Metern an die Latte setzte. Der Ebinger Mittelstürmer Motschenbacher erzielte nach Vorlage von Bullmann aus zehn Metern die 1:0-Führun (23.). In der 31. Minute verzog ASV-Spieler Iskender aus 16 Metern knapp. Bis zum Seitenwechsel spielten nur noch die Ebinger. Kleintettaus Torwart Möller parierte in der 36. Minute gegen Merzbacher und in der 40. Minute gegen Büttner. Fast mit dem Halbzeitpfiff wäre den Hausherren das 2:0 gelungen, doch Büttner verzog frei stehend aus acht Metern.

Nach dem Wechsel gingen die Ebinger mit 2:0 in Führung, als Motschenbacher aus 16 Metern ins lange Eck abschloss. In der 52. Minute sah der Ebinger Schneider nach einem Foul im Mittelfeld äußerst umstritten die Rote Karte. Für die Entscheidung sorgte Büttner in der 60. Minute, als er mit einem strammen Schuss auf 3:0 erhöhte. Die Gäste konnten sich gegen die sichere Abwehr der Heimelf bis zum Schlusspfiff keine Tormöglichkeit mehr erspielen, so dass die SpVgg einen ungefährdeten Heimerfolg landete. SpVgg Ebing: Haupt - Merzbacher, Landgraf, Schmauer, Fuchs, Bullmann, Schneider, Motschenbacher (90. Bleil), Eiermann, Büttner, Hennemann (65. Hubatschek) ASV Kleintettau: Möller - Martin, Jungkunz, Iskender, Kostewicz, Böhnlein, Fröba, Schindhelm (84. N. Kaufmann), Nguyen, Ciesielski (84. F. Kaufmann), Lukaszeweski (46. Wilhelm) Tore: 1:0 Motschenbacher (22.), 2:0 Motschenbacher (50.), 3:0 Büttner (60.) / Gelb-Rot: - / Kostewicz (80.) / Rot: Schneider (52.) / - / SR: Mildenberger (Maroldsweisach) / Zuschauer: 150. TSV Mönchröden - FC Mitwitz 2:1 (1:1)

Beide Mannschaften mussten zu diesem Nachbarderby einige ihrer Stammspieler ersetzen. Die erste Gelegenheit hatte Ehrlich nach acht Minuten, als er einen weiten Ball gut annahm, sein Schuss strich jedoch am langen Pfosten vorbei. Fast im Gegenzug ein Eckball mit Gedränge im Strafraum. Fröba stocherte den Ball aus kurzer Distanz zum 0:1 für den FCM ins Tor.

Nach Vorarbeit von Hüttner erzielte Schmidt nach 13 Minuten den Ausgleich. Die "Mönche" nahmen mehr das Heft in die Hand. Einen gefährlichen Freistoß von Riedel aus spitzem Winkel parierte TSV-Torwart Schulz wenig später bravourös. Giller hatte für die "Mönche" noch vor dem Wechsel nach einer guten Kombination freie Schussbahn, verzog aber in aussichtsreicher Position.

Nach dem Wechsel hatte der agile Celik die erste Schussgelegenheit, diese war aber für Winterstein kein Problem. Büchner legte nach 60 Minuten gekonnt für Ehrlich auf, der setzte sich im Zweikampf geschickt durch und sorgte für das 2:1.

Einen Schrägschuss von Schmidt konnte der Gästekeeper gerade noch zur Ecke lenken (64.). Bei einem abgefälschten Eckball von Mitwitz war Schulz auf der Hut und lenkte den Ball über die Querlatte (76.). Die Steinachtaler versuchten, in den Schlussminuten zwar noch mal nach vorne zu spielen, hatten aber nicht mehr die Mittel, um die Niederlage abzuwenden. mc TSV Mönchröden: Schulz - Wicht, Greiner, Hüttner, Puff, Schmidt (82. Engelhardt), K. Müller, Giller, Celik, Büchner (88. Carl), Ehrlich (90.+2 Kirtay).

FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, Hofmann, S. Müller, Engel, Wrzyciel (74. Fischer), Riedel, Kleylein, Fröba, Gentzsch, Föhrweiser.

Tore: 0:1 Fröba (9.), 1:1 Schmidt (13.), 2:1 Ehrlich (60.) / Gelb-Rot: -/Föhrweiser (90.+1) / SR: Jonas Engelhardt (Bayreuth)

Zuschauer: 210. SV Würgau - VfL Frohnlach 0:5 (0:3)

Die Heimelf versteckte sich nicht, und so begann ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften zunächst durchaus auf Augenhöhe begegneten. Doch der Gast ging in der 12. Minute in Führung. Vorausgegangen war eine Aktion, in der ein Würgauer Abwehrspieler den Ball im Strafraum eigentlich klären wollte, er aber genau Friedlein anschoss, von dem der Abpraller ins Tor ging. Der SV Würgau hielt im Mittelfeld dagegen, musste aber bereits mit der zweiten Chance der Gäste das 0:2 hinnehmen. Oppel setzte schön Pflaum in Szene, welcher unbedrängt den Ball im Strafraum annahm und über Torwart Gonzalez ins Tor lupfte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Oppel auf 0:3. In der zweiten Hälfte waren die Gäste überlegen und erhöhten zum 0:5-Endstand. SV Würgau: Gonzalez - Jäkel, Düthorn, Schwab (68. Shubert), Schmaus (70. M. Hemmer), Jo. Hemmer, Raub (77. M. Schauer), J. Schauer, Ehmann, Benoit, Schubert. VfL Frohnlach: Pfister - Simitci, T. Özdemir (73. Y. Teuchert), Oppel, E. Özdemir, Hartmann, Lauerbach, Rödel, Friedlein (61. Renk), Weinreich, Pflaum. Tore: 0:1 Friedlein (12.), 0:2 Pflaum (26.), 0:3 Oppel (45.), 0:4 T. Özdemir (61.), 0:5 Weinreich (78.) / SR: Odenbach (Bayreuth) Zuschauer: 108.