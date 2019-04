Bezirksliga West: FC Mitwitz will gegen Don Bosco Bamberg II die letzten Zweifel beseitigen

Jeweils zu Hause wären die beiden Kronacher Vertreter in der Bezirksliga West am heutigen Samstag (16 Uhr) angetreten. Doch der ASV Kleintettau musste seine Begegnung gegen den Tabellenzweiten TSV Schammelsdorf am Freitagnachmittag kurzfristig wegen Spielermangels absagen. Übrig bleibt also nur noch der FC Mitwitz (6. Platz/36 Punkte), der gegen die Bayernliga-Reserve der DJK Don Bosco Bamberg (10./32) den ersten Heimsieg seit Mitte November einfahren will.

FC Mitwitz - DJK Don Bosco Bamberg II

Zwei sehr wichtige 2:1-Siege fuhr Bamberg zuletzt in Würgau und Oberhaid ein. Die Abstiegsplätze sind nun drei Zähler entfernt. Dennoch brauch die DJK dringend weitere Punkte gegen den Abstieg. Der Erfolgsdruck liegt am Samstag also bei den Gästen.

Das weiß auch der Sportliche Leiter der Mitwitzer, Harald Weißbrodt: "Durch die beiden Siege hat sich Bamberg etwas hinten rausgebracht, hat aber weiterhin nichts zu verschenken. Mit unseren 36 Punkten sind wir aber auch noch nicht ganz aus dem Schneider. Da müssten wir schon noch einen Dreier zur Sicherheit einfahren."

Im Jahr 2019 wartet der FCM nach wie vor auf einen Sieg. Nach der klaren 0:3-Niederlage gegen Mönchröden fanden die Steinachtaler am vergangenen Sonntag gegen den ambitionierten SC Sylvia Ebersdorf wieder zurück in die Spur und holten unerwartet einen Punkt im Nachbarlandkreis. "Es war ein offenes, gutklassiges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten", ist Weißbrodt zufrieden mit der Leistung und dem Ergebnis seiner Mannschaft. Doch nun wollen die Mitwitzer nachlegen.

"Unsere ersten beiden Heimspiele in diesem Jahr haben wir verloren. Es wäre also gerade für unsere Zuschauer schön, wenn wir wieder gewinnen könnten gegen eine gut ausgebildete und spielstarke Mannschaft aus Bamberg." dob FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, Hofmann, S. Müller, Engel, Föhrweiser, Fröba, Schmidt, Riedel, Langbein, Kleylein, Büttner, Gentzsch, Fischer.