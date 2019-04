Bezirksliga West: FC Mitwitz punktet in letzter Minute

Zwar gelang dem FC Mitwitz am Samstag wieder nicht der erhoffte erste Dreier im Jahr 2019, nach dem Spielverlauf fühlt sich das 2:2 gegen die DJK Don Bosco Bamberg II aber wie ein Sieg an. In der ersten Halbzeit geraten die Stei nachtaler mit 0:2 in Rückstand, raffen sich in Halbzeit 2 jedoch auf und gleichen in letzter Minute noch aus. FC Mitwitz - Don Bosco Bamberg II 2:2 (0:2) Mit den Gästen stellte sich eine gut ausgebildete, junge und spielstarke Mannschaft im Steinachtal vor, die das Geschehen von Beginn an an sich riss. Trotzdem hatten die Gastgeber die erste gute Torchance, als Langbein einem Bamberger Innenverteidiger den Ball im Sechzehner stibitzte, sein Abschluss jedoch auf der Torlinie geklärt wurde (8.). Nach einer Viertelstunde kam die Mitwitzer Abwehr immer mehr ins Schwimmen, eine Serie von Eckbällen für Bamberg war die Folge. In der 19. Minute verwandelte Eckstein einen dieser Standards per Direktabnahme zur bis dahin hochverdienten Gästeführung.

In der 23. Minute versuchte es Lukas Riedel mit einem Distanzschuss. Gästetorhüter Kraus lenkte den Ball an die Latte und begrub den Abpraller unter sich. Die Mitwitzer leisteten sich zu viele Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung, die Don Bosco zu gefährlichen Kontern nutzte. In der 33. Minute setzte Dauer ein gut getimtes Zuspiel von Bogensperger aus der Nahdistanz übers Tor.

In der 36. Minute erhöhte wiederum Eckstein auf 0:2: Sein abgefälschter Schuss schlug nach einem schlecht abgewehrten Ball im Gehäuse ein, was gleichzeitig die Pausenführung bedeutete.

Nach dem Wechsel mussten die Gäste ihrem hohen Tempo aus Hälfte 1 langsam Tribut zollen. In der 59. Minute setzte ein lang gezogener Freistoß von Schmitt auf und prallte an die Latte. Nur eine Zeigerumdrehung später stieg Christoph Müller bei einem gut getimten Eckball am höchsten und köpfte das Spielgerät zum Anschlusstreffer in die Maschen. Im Gegenzug touchierte ein Heber von Eckstein das Gebälk des Mitwitzer Tores.

Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 67. Minute wurde eine Ecke von Langbein auf der Linie geklärt. Zehn Minuten später scheiterte Fleischmann an einer guten Parade von Torwart Winterstein. In der 81. Minute hätte Schmauser eigentlich den Sack zumachen müssen, jedoch parierte Winterstein den Abschluss aus fünf Metern mit einer Blitzreaktion. Der überragende Winterstein parierte in der 90. Minute noch zwei Mal Abschlüsse aus kurzer Distanz.

In der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Fröba der nicht mehr erwartete Ausgleich. Ein lang geschlagener Ball des kurz vorher eingewechselten Braunersreuther verursachte ein Gewühl im Gästestrafraum, und Fröba bugsierte den Ball irgendwie über die Torlinie.wei FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, Hofmann, Engel (90.+2 Braunersreuther), Riedel, Langbein, Büttner (60. Fischer), Kleylein (46. Gentzsch), Fröba, Schmidt, Föhrweiser. DJK Don Bosco Bamberg II: Kraus - Pfister, Eckstein, Fleischmann, Schmauser (90.+2 Friedrich), R. Thomann, Bogensperger (68. Winter), Musik, Zhgenti, M. Thomann, Dauer (77. Lauterbach). Tore: 0:1 Eckstein (19.), 0:2 Eckstein (36.), 1:2 C. Müller (60.), 2:2 Fröba (90+4) / Gelb-Rot: Fröba (90.+2)/- / SR: Marcel Geuß (SV Sylbach) / Zuschauer: 73.