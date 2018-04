Bezirksliga West: FC Mitwitz gibt Führung beim FC Coburg aus der Hand

Im spannenden Topspiel der Bezirksliga West verbuchte der Tabellenzweite FC Coburg gegen den Dritten FC Mitwitz einen hochverdienten 2:1-Sieg. 71 Minuten lang mussten die Vestestädter gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Steinachtaler einem Rückstand hinterherlaufen, leiteten aber dann durch einen Doppelschlag von Daniel Sam und Sertan Sener binnen kürzester Zeit die Wende zu ihren Gunsten ein.



"Ich bin hoch zufrieden über die Art und Weise, wie meine Mannschaft das Spiel gedreht hat. Wir haben stets an uns geglaubt. Es war ein Erfolg der Moral. Als einziges Manko erwies sich die Chancenauswertung", lautete das Fazit von Heimcoach Matthias Christl.



Der Mitwitzer Spielertrainer Johannes Müller, der wegen einer Oberschenkelzerrung nicht auflaufen konnte, war mit der Vorstellung seines Teams zufrieden:

"Wir besaßen sogar die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Eine klasse Leistung bot unser Keeper Jan Winterstein. Der Coburger Sieg geht in Ordnung."



Die Gäste verzeichneten einen Bilderbuchstart: Lukas Riedel tankte sich am rechten Flügel durch. Seinen präzisen Pass verwertete Max Schülein (3.) eiskalt zum 0:1.

Der FCC zeigte sich unbeeindruckt, brauchte aber einige Zeit, um die Schlagzahl zu erhöhen. Auf der Gegenseite machten Riedel und Schülein weiter Musik, befanden sich aber bei Offensivaktionen häufig allein auf weiter Flur.



Die Schützlinge von Matthias Christl erarbeiteten sich ab der 25. Minute Chancen am Fließband, hatten aber ihr Visier noch nicht richtig eingestellt. Lukas Mosert, Sam und Sener hätten schon bis zum Seitenwechsel für eine Vorentscheidung sorgen können.



Im zweiten Durchgang setzten die Frankenwälder wieder das erste Ausrufezeichen. Riedel reagierte nach einem Steilpass blitzschnell, traf aber aus kurzer Distanz nur den Pfosten. Es folgte ein Sturmlauf des FCC, der den Mitwitzer Strafraum regelrecht belagerte und über die Außenbahnen immer wieder Lücken riss. Winterstein erwies sich beim FCM als Fels in der Brandung. Nach drei Aluminiumkrachern war er beim 1:1-Ausgleich von Sam (74.) aus kurzer Distanz machtlos.

Nach Wintersteins verletzungsbedingtem Ausscheiden wurde sein eingewechselter Stellvertreter Bedhiran Ari eiskalt erwischt. Ein Volleyschuss von Sertan Sener (78.) aus 20 Metern schlug zum 2:1-Endstand im Torwinkel ein.