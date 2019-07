Bezirksliga West: FC Mitwitz erwartet Titelfavoriten SC Sylvia Ebersdorf

Durch eine Energieleistung von Marc Hofmann hat der FC Mitwitz einen Fehlstart in die Bezirksliga West am Mittwochabend noch vermieden. In der 70. Minute glich er zum 1:1 beim TSV Sonnefeld aus, was gleichzeitig auch der Endstand war. "Damit hätte ich nicht mehr gerechnet", gibt der Sportliche Leiter des FCM, Harald Weißbrodt, zwei Tage danach zu. Nach 50 Minuten musste der Mitwitzer Christoph Müller nach einem Revanchefoul vom Feld, eine Viertelstunde später ging Sonnefeld vor der großen Kulisse von 450 Zuschauern in Front.

Somit ist Weißbrodt letztlich mit dem Punktgewinn zufrieden: "Unsere Spieler haben gekämpft, sind gelaufen, haben sich eingesetzt", sagt er, "und das bei fast 40 Grad." Besonders Keeper Jan Winterstein überzeugte einmal mehr. "Die Konkurrenzsituation im Tor tut ihm sichtlich gut. Er ist derzeit top in Form."

FC Mitwitz (13./1) - SC Sylvia Ebersdorf (10./1)

Am Sonntag um 14 Uhr gastiert der SC Sylvia Ebersdorf im Steinachtal, der für Weißbrodt der Topfavorit auf den Meistertitel ist. "Sie sind natürlich Favorit gegen uns. Sie haben sich mit Thiel, Knoch und Özer besonders im Sturm verstärkt und wirken sehr gefestigt." In der vergangenen Saison war die Bilanz gegen den Nachbarn aus dem Kreis Coburg positiv: Das Hinspiel zu Hause ging mit 4:2 an den FCM, in Ebersdorf erarbeiteten sich die Mitwitzer ein 1:1.

Anders als der FCM hatten die Sylvianer in dieser Woche Pause. Das Heimspiel gegen den TSV Marktzeuln wurde auf den auf den 31. Juli verlegt. Sylvia-Coach Dieter Kurth war mit dem Auftritt seines Teams beim Auftaktmatch in Ketschendorf nicht einverstanden. "Das, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir nicht im geringsten umsetzen", sieht er noch viel Luft nach oben. Die Abwehr stand nicht immer sattelfest und auch in Mittelfeld und Sturm griff selten ein Rädchen ins andere. Kurth nimmt daher seine Spieler in die Pflicht und erwartet eine entsprechende Reaktion seines Teams in Mitwitz.dob/jv FC Mitwitz: Winterstein/Sünkel - Büttner, Schmidt, Gentzsch, Hofmann, S. Müller, Carl, Parchent, Föhrweiser, Arm, Totzauer, Gryglewicz, Amasyali, Weiß. SC Sylvia Ebersdorf: U. Knauer/Schoppel - Pawellek, Heidenreich, Pechtold, Autsch, Özer, Dalke, Zapf, Peker, Böhnlein, Thiel, Knoch, Pöche, Pietschmann.