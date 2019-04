Bezirksliga West: Elfmeter rettet FC Mitwitz einen Punkt beim SC Sylvia Ebersdorf

Der FC Mitwitz holt den zweiten Punkt nach der Winterpause in der Bezirksliga West, während der ASV Kleintettau das Aufsteigerduell in Marktzeuln klar verliert. TSV Marktzeuln - ASV Kleintettau 3:0 (1:0)

Die erste Chance der Partie hatten die Gäste, als in der fünften Minute Wisniewski mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern Torhüter Grebner zu einer starken Parade zwang. Nach acht Minuten kam die Heimelf zum ersten Abschluss, Hahner scheiterte aber noch alleinstehend am ebenfalls gut reagierenden Gäster-Keeper Fröba. In der 12. Minute machte es der Zeulner Offensivspieler besser. Er nahm ein Zuspiel von Kremer durch die Abwehrkette der Gäste auf und schob zum 1:0 ein. Die folgenden Minuten gehörten den Gästen, deren beste Gelegenheit in der 17. Minute Töpfer hatte. Nach einem Ballverlust der Heimelf wurde er steil auf links geschickt, den Abschluss setzte er aber rechts am TSV-Kasten vorbei. Nach knapp zehn Minuten erholten sich die Zeulner wieder und hatten große Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. Die beste Gelegenheit hatte Jahn, der eine genaue Flanke des auf dem linken Flügel aufgerückten Schöps aber aus kurzer Distanz nicht per Kopf im Tor unterbrachte.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff fiel dann aber doch das überfällige 2:0 für die Heimelf. Vorausgegangen war ein langer Ball von Schüpferling auf den rechten Flügel zu Hahner. Dessen Ablage an die Strafraumkante schlenzte Kremer dann direkt ins rechte obere Toreck. Nach knapp einer Stunde landete ein Querschläger der meist sehr hoch stehenden "Glasmacher"-Abwehr beim eingewechselten Christian, der alleine auf Fröba zulief, aber den Ball beim Abschluss nicht richtig traf. In der 65. und 68. Minute kamen die Gäste jeweils nach Freistoßflanken durch Fröba und Wisniewski zu zwei guten Möglichkeiten zum Anschluss. In der 73. Minute drang Hahner von rechts in den Gäste-Strafraum ein und wurde von ASV-Keeper von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kremer sicher zum 3:0-Endstand. dd TSV Marktzeuln: Grebner - Hartmann, Schöps, Bergmann, Hahner (73. Schütz), Schüpferling, Jahn, Yesurajah (46. Christian), Stark, Kremer (85. Matuschek), Rauch. ASV Kleintettau: M. Fröba - Pflügner, Rojas, Barnickel, Gutierrez, Kostewicz, N. Fröba, Töpfer, Schindhelm (80. Dündar), Wisniewski, Wagner (46. Magallanes. Tore: 1:0 Hahner (12.), 2:0 Kremer (48.), 3:0 Kremer (73./FE) / SR: Johannes Hamper / Zuschauer: 80.

SC Sylvia Ebersdorf - FC Mitwitz 1:1 (1:1)

Beide Mannschaften kämpften in einem guten und intensiven Spiel 93 Minuten lang mit offenem Visier und erarbeiteten sich viele Torchancen. Bereits nach einer Minute wurde der Ebersdorfer Pöche gut freigespielt, setzte den Ball jedoch über das Tor. In der 5. Minute rutschte Hofmann auf der Gegenseite ganz knapp an einer Flanke vorbei. Die Führung für die Sylvianer fiel in der 11. Minute: Der Mitwitzer Keeper Winterstein konnte einen 20-Meter-Freistoß von Böhnlein nur abklatschen, Pöche staubte zum 1:0 ab. Doch die Führung hielt nur fünf Minuten, denn nach einem Foulspiel von Zapf im Strafraum verwandelte Langbein den Strafstoß zum Ausgleich. Beide Mannschaften spielten weiter offensiv, das Mittelfeld wurde schnell überbrückt. Die nächste Chance in der temporeichen Begegnung vergab auf Mitwitzer Seite Kleylein, der steil geschickt wurde, aber im Eins-gegen-eins an Torhüter Weiß scheiterte. Danach war wieder Ebersdorf an der Reihe, doch Böhnlein und Heidenreich ließen kurz vor dem Pausenpfiff frei stehend die durchaus mögliche Führung für Silvia liegen.

Nach der Pause setzten erst einmal die Schützlinge von Dieter Kurth die Akzente in der Offensive. Ein Schuss aus dem Hinterhalt von Pechtold wurde von Winterstein gerade noch um den Pfosten gelenkt. Nach gut einer Stunde befreiten sich die Gäste nach und nach wieder vom Druck der Hausherren und setzten mit ihrem schnellen Umschaltspiel immer wieder Nadelstiche. Zunächst scheiterte Langbein am rechten Pfosten, kurz darauf verzog Riedel nur knapp. Die Schlussakzente setzte dann wieder die Sylvia, doch Böhnleins Schuss strich nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei, Dalke traf in der Nachspielzeit nur die Latte des Mitwitzer Tores. So blieb es beim leistungsgerechten Remis.jv SC Sylvia Ebersdorf: Weiß - Peker, Pawellek, Moeller (72. Atessacan), Zapf, Engelmann, Pöche, Böhnlein, Heidenreich, Pechtold, Dalke. FC Mitwitz: Winterstein - Ch. Müller, Hofmann, St. Müller, Engel, Riedel, Langbein, Kleylein, Fröba, Schmidt, Föhrweiser (79. Büttner). Tore: 1:0 Pöche (11.), 1:1 Langbein (16., FE) / SR: Macht (Neudrossenfeld) / Zuschauer: 153.