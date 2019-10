Bezirksliga West: Elfmeter rettet FC Mitwitz einen Punkt beim FSV Buttenheim

Beim Aufsteiger FSV Buttenheim gelingt dem FC Mitwitz nach dem 0:1-Erfolg in Merkendorf in der Vorwoche ein weiterer Punktgewinn in der Bezirksliga West. Der Abstand zur Abstiegszone beträgt aber nach dem Remis zwischen Sonnefeld und Marktzeuln sowie dem überraschenden Sieg des TSV Ebensfeld in Mönchröden weiter fünf Punkte.

FSV Buttenheim - FC Mitwitz 1:1 (0:0)

Nicht Fisch, nicht Fleisch: Was Buttenheim mit dem Remis gegen Mitwitz anfangen soll, weiß es auch nicht so recht. "Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung. Mitwitz war keinesfalls schlechter. Ein Spiel auf Augenhöhe, kein Team hatte dominante Phasen", sagte FSV-Vorstand Christoph Schneider nach dem Spiel.

Etwas im Nachteil wähnte sich der Phönix bei mancher Schiedsrichterentscheidung. So hätten die Hausherren in der 84. Minute gern einen Foulelfmeter zum möglichen 2:1 bekommen, als David Karmann im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der Unparteiische ließ aber weiterspielen.

Zwölf Minuten vorher entschied er sich auf der Gegenseite noch anders: Torhüter Marcel Stark hatte beim Herauslaufen offenbar einen Stürmer berührt, Mitwitz kam durch den erfolgreichen Strafstoß von Niklas Arm zum 1:1 (72.) und egalisierte damit die Führung der Buttenheimer durch einen Kopfball von Patrick Titzmann aus der 56. Minute wieder. red FSV Buttenheim: Stark - F. Kramer, Felbinger, Wagner (80. Hofmann), D. Karmann, Fischer, S. Kramer, Dümig, Seidl, Titzmann, Schwarzmann. FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, Hofmann, Engel, Weiß, Parchent, Totzauer (59. Vetter), Arm, Büttner (13. Gentzsch), Schmidt, Förweiser (90. Sachs). Tore: 1:0 Titzmann (56.), 1:1 Arm (72./FE) SR: Parzefall (Abtswind) / Zuschauer: 111.