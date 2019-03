Bezirksliga West: Der Bann ist gebrochen - ASV Kleintettau gelingt der erste Saisonsieg

Der ASV Kleintettau bleibt nach diesem Spieltag zwar abgeschlagener Tabellenletzter der Bezirksliga West. Der erste Saisonsieg ist jedoch Balsam auf der Seele der Kleintettauer, die sich diesmal für ihren guten Auftritt gegen den SV Würgau belohnten. Der FC Mitwitz startete denkbar unglücklich in die Restrückrunde.

FC Mitwitz - TSV Breitengüßbach 1:2 (1:1)

Das erste Spiel nach der Winterpause begann mit einem Paukenschlag. Ein langer Freistoß aus der Linksaußenposition segelte in den Mitwitzer Strafraum. Mayer und Torwart Winterstein gingen zum Ball, wobei Letzterer zu spät kam, und der gute Schiedsrichter Hamper entschied berechtigterweise auf Strafstoß für die Gäste. Diese Chance ließ sich Stefan Herl nicht entgehen und verwandelte souverän zur Führung. Die Mitwitzer drängten in der Folge auf den Ausgleich. In der 10. Minute wurde ein Abschluss von Maurer nach einem Getümmel im Sechszehner auf der Linie geklärt. In der 27. Minute klärte Torwart Schuster einen gut getimten 25-Meter-Freistoß von Stefan Müller mit beiden Fäusten zur Ecke. Der angeschnittene, lange Eckball von Wrzyciel rutschte Felsheim unglücklich über den Scheitel zum Ausgleich ins eigene Gehäuse. Bis zur Pause hatten dann die Gäste die klareren Torchancen. In der 32. Minute verzog Mayer aus halbrechter Position knapp. Anschließend setzte Stefan Herl die Kugel nach gewonnenem Zweikampf um Zentimeter am Tor vorbei. Nur zwei Minuten später touchierte ein Abschluss von Mayer den Pfosten.

Nach dem Wechsel hatte Mitwitz zwar ein optisches Übergewicht, leistete sich aber zu viele Abspielfehler im Spielaufbau. Nach einer knappen Stunde nahm die Partie nochmals Fahrt auf. In der 56. Minute krachte ein fulminanter Abschluss von Stefan Herl an die Latte. Genau so machte es Kleylein auf Mitwitzer Seite. In der 69. Minute scheiterte wiederum Kleylein, der einen Abpraller an den Pfosten setzte. Sechs Minuten vor Schluss gelang Waldemar Mayer der Lucky Punch, als er eine lange Flanke von Schuberth im Strafraum völlig blank stehend einköpfte. wei FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, Hofmann, S. Müller, Engel (46. Büttner), Wrzyciel, Maurer, Langbein, Kleylein, Fröba (80. Schmidt), Föhrweier. TSV Breitengüßbach: Schuster - Felsheim, Stärk, Grasser (70. Martin), Scheunemann (24. Melsa), Kruppa, Schuberth, Mayer, S. Herl, Finzel, C. Herl. Tore: 0:1 S. Herl (2./FE), 1:1 (27./ET), 1:2 Mayer (84.) / SR: Johannes Hamper (ATS Kulmbach) / Zuschauer: 130.

ASV Kleintettau - SV Würgau 2:0 (2:0)

Die Glasmacher wollten den langersehnten ersten Saisonsieg und spielten von Beginn an forsch nach vorne und erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. In der fünften Minute zirkelte Iskender einen Freistoß vom 16-Meter-Eck ins linke Tordreieck zur 1:0-Führung. Dies gab den Hausherren sichtlich Auftrieb, aber sie versäumten es, ein oder gar zwei Tore nachzulegen. Chancen ließen Gassama, Wagner und Fröba liegen. Erst kurz vor dem Wechsel fasste sich Gassama ein Herz, ließ zwei Gegenspieler stehen und erzielte aus 18 Metern die hochverdiente 2:0-Pausenführung gegen einen bis dato unterlegenen Gast aus Würgau.

Nach dem Seitenwechsel spielte Würgau entschlossener nach vorne und hatte prompt Chancen zu verzeichnen. Kleintettau kam nun nur noch selten richtig gefährlich vor das Gästetor. Mitte der zweiten Hälfte musste der sehr gut leitende Schiedsrichter Kremer dann einige gelbe Karten ziehen. Gegen Ende der Partie warf der SVW alles nach vorne und hatte etliche Riesengelegenheiten, um zu verkürzen, während der ASV mehrmals das Glück auf seiner Seite hatte. Nach gespielten 94 Minuten war der erste Saisonsieg für Kleintettau unter Dach und Fach.rau ASV Kleintettau: M. Fröba - Pflügner, Barnickel (85. Kaufmann), Iskender, Jungkunz, N. Fröba, Töpfer (68. Gutierrez), Schindhelm, Gassama, Wisniewski, Wagner (90. Großmann). SV Würgau: Löhrlein - Jaekel, Schubert, Joa. Hemmer, Jon. Hemmer, J. Schauer, Benoit, Schütz (75. Schmaus), Ehmann (79. Siep), M. Schauer (75. Düthorn), Heidenreich. Tore: 1:0 Iskender (5.), 2:0 Gassama (44.) / SR: Johannes Kremer / Zuschauer: 50.