Bezirksliga West: Aufsteiger FSV Buttenheim kommt zum Auftakt zum FC Mitwitz

Der FC Mitwitz hat in der Sommerpause einen großen personellen Umbruch eingeleitet. Der Kader für die kommende Saison in der Bezirksliga West, die heute um 16 Uhr mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger FSV Buttenheim beginnt, ist wesentlich breiter geworden. Trainer Johannes Müller hat die Vorbereitung dazu genutzt, um vieles auszuprobieren. Davon zeugt die Zahl der eingesetzten Spieler: 28 Akteure liefen in den Test- und Pokalspielen insgesamt auf.

"Die Vorbereitung war vom Training her sehr gut. Die Mannschaft hat sich gefunden. Aber die Abläufe sind natürlich noch nicht so, wie sie sein sollten. Es hat sich angedeutet, dass das ein langwieriger Prozess wird", sagt der sportliche Leiter Harald Weißbrodt. Einige der Neuen haben sich in den vergangenen Wochen jedoch schon in den Vordergrund gespielt. Allen voran Niklas Arm. Das Nachwuchstalent, das vom TSV Neukenroth ins Steinachtal kam, zeigte in den Tests bereits seine Torjägerqualitäten. Auch Weißbrodt ist begeistert: "Er ist schnell, beidfüßig und fußballerisch stark. Nur das Körperliche fehlt ihm noch. Gegen die Abwehrbrocken in der Bezirksliga muss er sich erstmal Respekt verschaffen."

Mit Janko Weiß hat ein weiterer Youngster bereits seine Spuren hinterlassen. "Er ist vor allem konditionell stark und mittlerweile nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Für mich ist er eine der Überraschungen", lobt Weißbrodt den 19-Jährigen, der für den Ligakonkurrenten Sylvia Ebersdorf in der Vorsaison bereits 16 Mal auflaufen durfte.

Viel Erfahrung kam hingegen vom FC Coburg. Der 34-jährige Marc Parchent hat fünf Spielzeiten in der Bezirksliga auf dem Konto. Zuletzt war er aus privaten Gründen drei Jahre lang nur für die "Zweite" der Vestekicker in der Kreisliga aktiv. "Ein so erfahrener Spieler wird uns gut tun. Er hat sich bei uns voll reingehängt und ist ein sehr ballsicherer Mann, der bei uns den Spielaufbau machen kann."

Wer wird die Nummer 1 im Tor?

Einen harten Zweikampf erwartet der sportliche Leiter auf der Torwartposition. Dort war Jan Winterstein zuletzt die unangefochtene Nummer 1. Doch mit Kevin Sünkel kam aus Burggrub nun ein starker Konkurrent in die Mannschaft. "Kevin kam von sich aus auf zu uns und wollte sich nach vielen Jahren in Burggrub nun mal höherklassig beweisen", erklärt Weißbrodt den Wechsel.

In der Vorbereitung überzeugte Sünkel bereits und verschaffte den Mitwitzern zum Beispiel den Einzug ins Pokal-Viertelfinale. Durch zwei seiner Paraden gewann der FCM das Elfmeterschießen gegen den TSV Marktzeuln. "Wir haben nun zwei gleichwertige Torhüter. Jan nimmt diese Situation sehr sportlich. Ich finde es gut, denn der Konkurrenzkampf spornt beide zu ihren Leistungen an."

Wer heute beim Saisonauftakt gegen den FSV Buttenheim das Tor hüten wird, blieb am Freitag noch offen. Eines ist jedoch klar: Einfach wird es für die Mitwitzer nicht werden. "Buttenheim ist für uns ein unbeschriebenes Blatt. Als Aufsteiger herrscht bei ihnen eine Rieseneuphorie. Es ist ihr erstes Bezirksligaspiel seit zehn Jahren. Das wird ein hartes Aufeinandertreffen."

Vorletzte Saison noch in der Relegation gescheitert, gelang dem FSV über diesen Weg nun der Sprung nach oben. Zwar verlor man im Sommer einige Leute, dies ficht Trainer Thomas Beck aber nicht an: "Individuelle Stärke mögen wir verloren haben, aber wir sind eine eingeschworene Truppe, die das als Mannschaft auffangen wird."

Nach dem Buttenheim-Spiel beginnen für den FC Mitwitz die Derby-Wochen. Schon am Mittwoch geht es zum TSV Sonnefeld, bevor Ebersdorf und Mönchröden warten, die Weißbrodt als klare Aufstiegsfavoriten ausmacht. "Wir müssen schauen, dass wir aus den ersten beiden Spielen drei, vier Punkte holen", sagt er mit Blick auf die beiden Duelle gegen die Titelanwärter.