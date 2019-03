Bezirksliga West: ASV Kleintettau belohnt sich nicht gegen FSV Unterleiterbach

Ganz bitter war diese 0:1-Heimniederlage im Kellerduell mit dem FSV Unterleiterbach für den ASV Kleintettau. Schließlich zeigte der Tabellenletzte der Bezirksliga West auf dem Kunstrasenplatz im benachbarten Steinach mehr Angriffsbemühungen und überzeugte auch kämpferisch. Doch ein Tor wollte nicht gelingen und so fiel die Entscheidung bereits in der elften Minute.

Diese Nachholpartie war die einzige der drei ursprünglich angesetzten Begegnungen, die am Wochenende ausgetragen wurde. Die beiden anderen Spiele wurden abgesagt.

ASV Kleintettau - FSV Unterleiterbach 0:1 (0:1)

Ohne drei Stammspieler angetreten begann der ASV recht couragiert und hatte in den ersten acht Minuten zwei Chancen zu verzeichnen. In der 11. Minute aber der Führungstreffer für die Gäste. Nach einer Ecke stand Bayer am langen Pfosten frei und köpfte ein. Im weiteren Verlauf waren die Hausherren das etwas aktivere Team, ohne zu weiteren Großchancen zu kommen.

Das gleiche Bild zeigte sich im zweiten Durchgang. Kleintettau machte mehr fürs Angriffsspiel, biss sich aber immer wieder an der Abwehr der Gäste die Zähne aus, während Unterleiterbach lediglich auf Konter wartete. Die Einwechselung von Magallanes belebte das Spiel der "Glasmacher" nochmals. Gästetrainer Eichhorn hatte zehn Minuten vor dem Ende der Partie die große Chance zum 0:2, fand seinen Meister jedoch in Torwart Fröba.

Nico Fröba enteilte nach einen Einwurf seinem Bewacher, lief alleine auf Gästekeeper Schmuck zu, aber auch dieser parierte per Fußabwehr zur Ecke. In der letzten Sekunde hatte der ASV erneut das Pech eines Tabellenletzten. Nach einem Freistoß aus der eigenen Hälfte verlängerte ein Gästespieler die Kugel per Kopf und diese klatschte an den Querbalken. Direkt nach dieser Aktion beendete der gut leitende Schiedsrichter Franz Macht die Partie. rau ASV Kleintettau: M. Fröba - Pflügner, Kaufmann (63. Großmann), Iskender, Jungkunz, Barnickel, N. Fröba, Töpfer, Schindhelm, Wisniewski (42. Coba Gutierrez), Gassama (75. Magallanes). FSV Unterleiterbach: D. Schmuck - Walter, F: Bayer, Epp (80. Meli), Barth, Ambros, T. Bayer, Beland (66. Rauchhaus), Lurtz, T. Werner (90. Lorber), Eichhorn. Tor: 0:1 T. Bayer (11.) / SR: Franz Macht / Zuschauer: 56.