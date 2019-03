Bezirksliga: SV Rothenkirchen hat den Titel im Blick

Kreis KronachDie Herren des SV Rothenkirchen fuhren in der Bezirksliga ihren 14. Saisonsieg ein, diesmal gegen die abstiegsbedrohte FT Naila, und haben damit ihren Vorsprung von zwei Minuspunkten als Tabellenführer (29:1) vor dem TTC Hof II (29:3) verteidigt. Der DJK-SV Neufang konnte Rothenkirchen keine Schrittmacherdienste leisten, denn er verlor gegen Hof. Der TSV Stockheim siegte in Oberkotzau und setzte sich vor Neufang (17:11) auf den vierten Tabellenplatz (19:13).

Am kommenden Wochenende stehen gleich zwei Kreisvergleiche auf dem Programm. So ist am Samstag, 9. März, Rothenkirchen der Gastgeber von Neufang und einen Tag später empfängt Neufang in einem Nachholspiel den TSV Stockheim.

FT Naila - SV Rothenkirchen 2:9

Naila gewann zwar das erste Tagesdoppel, doch dann war lange Zeit Sendepause. Der Spitzenreiter ließ nämlich nicht nur in den restlichen zwei Doppeln nichts anbrennen, sondern auch in den folgenden sechs Einzeln. Erst nach diesem 1:8-Rückstand gewann Naila das erste Einzel, was aber zugleich auch schon der letzte Zähler war. Philipp Girke machte mit seinem zweiten Einzelerfolg den Sack zu. Auch das Satzverhältnis von 28:8 für Rothenkirchen zeigt die Überlegenheit des Meisterschaftskandidaten auf.

Ergebnisse: Ratnarajah/Krämer - Girke/Eber 3:0, Geupel/Meyer - Scherbel/Gehring 0:3, Mühlbauer/Narr - Reinhardt/Heim 0:3, Ratnarajah - Girke 1:3, Krämer - Scherbel 0:3, Spörl - Reinhardt 1:3, Mühlbauer - Eber 0:3, Narr - Heim 0:3, Meyer - Gehring 0:3, Ratnarajah - Scherbel 3:1, Krämer - Girke 0:3.

ATSV Oberkotzau - TSV Stockheim 5:9

Die Gäste hatten einen Auftakt nach Maß, denn sie behielten in allen drei Doppeln die Oberhand. Nicht so gut verliefen die ersten fünf Einzel. In diesem Abschnitt punktete nur Werner Buckreus, so dass die Hausherren zum 4:4 ausglichen. Nun nahmen aber die "Bergleute" das Geschehen wieder in die Hand und landeten gleich vier Siege in Serie. Nach dieser 8:4-Gästeführung verkürzte zwar Oberkotzau, doch dann machte Hans Martin den Deckel auf den Auswärtserfolg drauf. Martin war zugleich mit Buckreus der beste Punktesammler bei Stockheim (beide je 2,5).

Ergebnisse: Blechschmidt/Reissmann - Heinlein/Sünkel 1:3, Peckelhoff/Raithel - Buckreus/Wich 2:3, Wietzel/Mittelsdorf - Hilbert/Martin 1:3, Peckelhoff - Heinlein 3:1, Blechschmidt - Buckreus 2:3, Wietzel - Hilbert 3:2, Reissmann - Wich 3:0, Mittelsdorf - Sünkel 3:1, Raithel - Martin 1:3, Peckelhoff - Buckreus 2:3, Blechschmidt - Heinlein 0:3, Wietzel - Wich 2:3, Reissmann - Hilbert 3:0, Mittelsdorf - Martin 1:3.

DJK-SV Neufang - TTC Hof II 5:9

Mit dem Gewinn von zwei Doppeln und des Einzels von Michael Kolb brachte sich Neufang mit 3:1 in Front. Als im Anschluss Michael Beitzinger und Nico Trebes trotz 2:1-Satzführung noch den Kürzeren zogen, hatten die Saalestädter ausgeglichen (3:3).

Da auch die nächsten drei Paarungen an Hof gingen, befand sich das Heimteam im Hintertreffen (3:6). Der überragende Michael Kolb und Beitzinger brachten das DJK-Sextett zwar auf 5:6 heran, doch zu mehr reichte es nicht.

Ergebnisse: M. Kolb/Beitzinger - Schneider/Schubert 3:0, Trebes/B. Kolb - Babka/Neumann 1:3, Stöcklein/Kotschenreuther - Heger/Arlt 3:0, M. Kolb - Schneider 3:1, Beitzinger - Babka 2:3, Trebes - Heger 2:3, Stöcklein - Neumann 0:3, Kotschenreuther - Schubert 1:3, B. Kolb - Arlt 0:3, M. Kolb - Babka 3:1, Beitzinger - Schneider 3:2, Trebes - Neumann 1:3, Stöcklein - Heger 2:3, Kotschenreuther - Arlt 1:3.