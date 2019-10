Bezirksklassen: SC Haßlach startet Aufholjagd

In der höchsten Herren-Tischtennisliga innerhalb des Kreises Kronach (Bezirksklasse A) holte der FC Nordhalben nach zwei Niederlagen den ersten Saisonpunkt. In der Bezirksklasse B hat nur noch der DJK-SV Neufang II eine weiße Weste. Bereits den vierten Sieg in Folge verbuchte in der Bezirksklasse C, Nord, der ATSV Reichenbach II.

Herren, Bezirksklasse A

Mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft trat der FC Nordhalben beim TSV Steinberg an und kassierte die Höchststrafe (0:9). Wesentlich besser besetzt war der FC in einer zweiten Partie zu Hause gegen die SG Neuses. In der abwechslungsreichen Partie lag nach der 8:6-Führung sogar der erste Saisonsieg in der Luft. Doch Neuses schaffte in der Schlussphase noch das 8:8-Unentschieden.

Bezirksklasse B

Im Treffen zwischen dem FC Pressig und dem TTC Au konnte sich kein Team einen entscheidenden Vorsprung verschaffen, so dass am Ende ein gerechtes 8:8 zu Buche stand. In einem zweiten Spiel der "Traber" gegen den TSV Ebersdorf stand es 3:3, ehe der TTC mit vier Siegen am Stück davon zog und letztlich mit 9:5 die Oberhand behielt. Nur mit fünf anstatt sechs Akteuren trat der SV Rothenkirchen II beim DJK-SV Neufang II an. Nach dem 7:2-Vorsprung für Neufang schien es nochmals spannend zu werden, denn die Gäste verkürzten mit vier Siegen in Folge auf 7:6. Doch eine Fünf-Satz-Niederlage von Oliver Daum und der dritte kampflose Punkt für die DJK machten die Hoffnungen auf ein Unentschieden zunichte.

Bezirksklasse C, Nord

Mit einem 9:0-Kantersieg gegen den mit nur vier Spielern angetretenen SV Langenau II setzte der verlustpunktfreie Spitzenreiter ATSV Reichenbach II seine Erfolgsserie fort. Der SC Haßlach lag gegen den TSV Windheim IV schon mit 3:6 hinten. Doch nach einer tollen Aufholjagd riss er das Ruder zum 9:7-Erfolg noch herum. Ebenfalls mit 9:7 hielt der SCR Steinbach den ASV Kleintettau nieder. Hier verschaffte sich das Rennsteig-Sextett eine 3:1-Führung und gab diesen Zwei-Punkte-Abstand nicht mehr aus der Hand. Bis zum knappen 4:5-Rückstand durfte der ATSV Reichenbach III gegen den TSV Teuschnitz lII noch hoffen. Doch mit vier Siegen nacheinander zog Teuschnitz auf 9:4 davon.

Bezirksklasse C, Süd

Bis zum zwischenzeitlichen 5:5 befand sich der TSV Weißenbrunn mit dem TSV Steinberg II noch auf Augenhöhe. Doch dann gelang nur noch Ludwig Dirk ein Einzelsieg, so dass die 6:9-Heimniederlage besiegelt war. Mit dem gleichen Resultat entführte die SG Neuses II beim FC Wacker Haig beide Punkte. Die entscheidende Wende trat nach der Haiger 3:2-Führung ein, als Neuses mit vier Einzelsiegen in Serie aufwartete.

Bezirksklasse D

Das 9:0 der zweiten Mannschaft von Au gegen den TSV Windheim V war schon der vierte doppelte Punktgewinn für den TTC. Auf das erste Erfolgserlebnis dagegen wartet noch der ATSV Reichenbach IV (4:9 beim ASV Kleintettau II).

Bezirksklasse D (Dreier-Teams)

Seine 4:2-Führung brachte der FC Pressig III gegen Stockheim IV nicht ins Ziel (5:5). Mit einem unangefochtenen 8:2 gegen Steinbach III übernahm der TTC Alexanderhütte III die Tabellenführung. Der SV Hummendorf III lag zwar gegen Haßlach II mit 2:3 hinten, doch dann legte er den Schalter um (7:3).

Damen, Bezirksklasse B

Im Gipfeltreffen der beiden ungeschlagenen Teams sah der SV Friesen nach der 4:1-Führung gegen den TSV Teuschnitz II schon wie der Sieger aus. Doch die Gäste schafften noch das 5:5. Auf den Fersen bleibt dem Spitzenduo der TSV Steinberg II (6:4 gegen Haßlach II). Mit einem 4:0-Vorsprung legte Haßlach III gegen Marienroth II den Grundstein zum 7:3-Erfolg. hf