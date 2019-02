Bezirksklasse A: ATSV Reichenbach macht einen großen Schritt in Richtung Titel

Ist im Tischtenniskreis Kronach in der Bezirksklasse A eine Vorentscheidung bei der Vergabe um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga bereits gefallen? Jedenfalls hat im Gipfeltreffen der ATSV Reichenbach die SG Neuses mit 9:2 in die Schranken gewiesen und damit seinen Vorsprung um drei Minuszähler beziehungsweise aufgrund eines mehr ausgetragenen Spiels um fünf Pluspunkte ausgebaut (27:3). Die SG-Herren (22:6) müssen sogar auf der Hut sein, dass sie vom TSV Steinberg (16:8) und der TS Kronach II (13:7) nicht überholt werden.

Andere Sorgen hat die zweite Mannschaft des TSV Teuschnitz, die den vorletzten Tabellenplatz an diesem Spieltag nicht verlassen konnte.

Herren, Bezirksklasse A

FC Nordhalben - TSV Teuschnitz II 9:7

Mit diesem Heimsieg verschaffte sich der FC eine gute Distanz zum Gefahrenbereich. In diesem spannenden und größtenteils ausgeglichenen Match gab nicht zuletzt der Gewinn von drei Doppeln den Ausschlag für den Nordhalbener Erfolg. Zwar bauten die Hausherren in der Schlussphase zunächst ihren Vorsprung auf 8:5 aus, doch mit zwei Einzelsiegen hatte Teuschnitz auf 8:7 verkürzt.

FC Nordhalben: Wachter (3), Stumpf (2), Hornfeck (1), Pötzl (1,5), Pötzinger (1,5). TSV Teuschnitz II: A. Jungkunz (1), M. Neubauer (2,5), L. Jungkunz (0,5), Martin (2), Hofmann (1).

Bezirksklasse B

In der Bezirksklasse B liegt der FC Wacker Haig hinter dem souveränen Spitzenreiter TSV Windheim III weiterhin auf gutem Kurs bei der Vergabe um den noch wichtigen zweiten Tabellenplatz.

Die Haiger waren innerhalb von fünf Tagen zweimal im Einsatz. Nachdem sie beim TSV Ebersdorf gewonnen hatten (9:3), rangen sie zu Hause den SV Langenau nieder (9:5). Keinen Sieger gab es im Treffen zweier Teams, die sich im Gefahrenbereich befinden.

SV Nurn - TTC Au II 8:8 Mit diesem Unentschieden konnte Nurn den Vorletzten zumindest vorerst um zwei Punkte Abstand von sich fern halten. Als der SVN mit 4:2 vorne lag, schlugen die Gäste zurück (4:5), ehe die Hausherren das Blatt wieder wendeten (7:6) und anschließend erneut ins Hintertreffen gerieten (7:8). Mit dem Gewinn des Schlussdoppels retteten die Einheimischen noch einen Zähler.

SV Nurn: Biesenecker (3), Zeis (3), Greser (1), Schuberth (1). TTC Au II: Benkenstein (0,5), Wagner (2,5), Terk (0,5), Hennig (2,5) Schmidt (2).

Bezirksklasse C-Süd

In der Bezirksklasse C-Süd hat der TSV Stockheim II mit dem Sieg beim Rangzweiten in Neuses nicht nur seine weiße Weste bewahrt (24:0 Punkte), sondern mit einem Vorsprung von nunmehr fünf Zählern die Tore zur Meisterschaft weit geöffnet.

SG Neuses II - TSV Stockheim II 5:9

Den besseren Start erwischte Neuses mit dem Gewinn von je zwei Doppeln und Einzeln (4:2). Doch mit vier Erfolgen in Serie läuteten die "Bergleute" die Wende ein. Die SG verkürzte zwar nochmals auf 5:6, doch dann folgten die drei Siege am Stück für den TSV.

SG Neuses II: Murmann (1,5), Fischer (1,5), Schmidt (1,5), Kolb (0,5). TSV Stockheim II: Weißbach (2), Sünkel (2), Detsch (1,5), Agapkin (2), Räther (1,5).

Bezirksklasse D

In der Bezirksklasse D kam der Unterschied zwischen dem Tabellenführer TV Marienroth II (26:2 Punkte) und dem Schlusslicht TTC Wallenfels (4:24) beim 9:0-Kantersieg deutlich zum Ausdruck. Auf den Fersen bleibt den Marienrothern aber die SG Neuses III (25:3), die den FC Pressig III mit 9:1 nach Hause schickte. Auch der spielfrei gewesene SCR Steinbach (26:4) ist noch nicht aus dem Meisterschaftsrennen.

Bezirksklasse D (3er-Teams)

In der Bezirksklasse D für 3er-Teams hat der TTC Brauersdorf II (25:5 Punkte) mit einem 10:0-Erfolg gegen den SV Fischbach IV, einem hart erkämpften Erfolg gegen Gehülz und drei mehr ausgetragener Begegnungen gegenüber der TS Kronach III (21:3) die Tabellenführung (vorerst) übernommen.

TTC Brauersdorf II - TVE Gehülz II 6:4

Nach der 3:0-Führung sah alles nach einem klaren Heimerfolg aus. Doch die Gäste konterten und glichen zum 4:4 aus. Nun musste Brauersdorf noch einmal alles in die Waagschale werfen, um die Oberhand zu behalten.

TTC Brauersdorf II: Kopp (3,5), Busse (1,5), Fritsch (1). TVE Gehülz II: Beyer (2), Fischer (2). hf