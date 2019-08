ASV Kleintettau verspielt 3:0-Führung

Die TSF Theisenort haben ihre Position unter den Top 3 der Kreisliga Kronach mit einem ungefährdeten 5:2-Erfolg gegen den FC Marktgraitz gefestigt. Auch der TSV Neukenroth bleibt in dieser Saison unbesiegt, musste sich beim SV Friesen II mit einem 1:1 zufrieden geben. Für die Gastgeber war es das dritte Unentschieden im dritten Saisonspiel. Unnötig gab der SV Wolfers-/Neuengrün Punkte aus der Hand. Beim 2:2 gegen den SCW Obermain war er das bessere Team, ließ aber reihenweise gute Chancen liegen.

In einem ereignisreichen Spiel reichte Bezirksliga-Absteiger ASV Kleintettau ein 3:0-Vorsprung bei der DJK Lichtenfels nicht aus, um die drei Zähler mitzunehmen. Am Ende trennten sich beide Teams 4:4.

Das Kellerduell der beiden punktlosen Teams FC Stockheim und FC Lichtenfels II wurde abgesetzt, da der Stockheimer Platz kurzfristig gesperrt werden musste. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

TSV Ludwigsstadt -

FC Burgkunstadt 1:1 (1:0)

Der TSV setzte die Burgkunstadter sofort unter Druck, kam aber nicht zu klaren Torchancen - bis zur 30. Minute. Dann nahm Torjäger Fischbach den Ball nach weitem Pass von Pfeiffer gekonnt an, ließ die Gästeabwehr hinter sich und traf zur Führung.

Nach dem Seitenwechsel verlagerten sich die Spielanteile: Der FC Burgkunstadt hatte das Spiel besser im Griff, wenn auch zunächst ohne nennenswerte Torabschlüsse. Nach 71 Minuten setzte sich Gahn auf der linken Außenbahn durch und erzielte aus spitzem Winkel den Ausgleich. Die Schlussphase war von vielen Nickeligkeiten geprägt, dabei sah der Ludwigsstadter Müller (87.) die Ampelkarte. Aber einen Höhepunkt hatte das Spiel noch zu bieten. Fischbach scheiterte mit einem sehenswerten Fallrückzieher an der Querlatte des FC-Tores. So blieb es beim leistungsgerechten Remis. jz

Tore: 1:0 Fischbach (30.) 1:1 Gahn (71.) / SR: Seifert (Ebern)

TSF Theisenort -

FC Marktgraitz 5:2 (2:1)

Die Teams zeigten in dieser abwechslungsreichen Partie viel Einsatzwillen und machten dem Gegner zunächst ein geordnetes Angriffsspiel schwer. In der 19. Minute folgte der erste Höhepunkt: Pülz visierte das kurze Eck an, TSF-Torwart Franz reagierte stark. Den Nachschuss klärte Friedlein auf der Linie. Auf der anderen Seite schoss Puff - nur noch den Torwart vor sich - knapp vorbei. Danach ließen die Gäste zunächst eine Doppelchance liegen, dann setzte Pülz einen Freistoß aus 20 Metern in den Winkel - 0:1.

Die Heimelf antwortete prompt. Nach Vorarbeit von Jakobi schob Wich zum 1:1 ein. Beide Teams zeigten sich weiterhin sehr offensivfreudig und kamen zu Chancen. Eine davon nutzte Jakobi kurz vor der Halbzeitpause per Seitfallzieher zum 2:1. Als kurz nach dem Seitenwechsel Gästespieler Gleich wegen einer Notbremse vom Platz musste, sprach alles für die Heimelf - erst recht, als Balazs mit einem überlegten Flachschuss auf 3:1 gestellt hatte.

Die Theisenorter ließen nun den Ball laufen und standen sehr gut in der Defensive. Auch vom verletzungsbedingten Ausfall von Torwart Franz - er war bei einer Rettungsaktion mit Schlaf zusammengeprallt - ließen sich die Hausherren nicht beirren. Zwar überwand Pülz den nun im Tor stehenden Jakobi im Nachschuss zum 3:2, doch ein Doppelschlag in den Schlussminuten beseitigte alle Zweifel am zu hoch ausgefallenen Heimsieg.

vb Tore: 0:1 Pülz (29.), 1:1 Wich (34.), 2:1 Jakobi (45.), 3:1 Balazs (56.), 3:2 Pülz (74.), 4:2 Balazs (87.), 5:2 Wagner (90.) / SR: Odenbach (Sportring Bayreuth)

SV Wolfers-/Neuengrün -

SCW Obermain 2:2 (1:0)

Die Gäste legten eine harte Gangart vor und leisteten sich viele versteckte Fouls. Der schwache Schiedsrichter unterband diese aber zu selten. Als die erste Druckphase des SCWO verpufft war, kam die Heimelf zu zwei guten Chancen. Doch SCW-Torwart Schuberth war zur Stelle. Zudem parierte er in der 23. Minute einen von ihm selbst verursachten Foulelfmeter. Erst Bilek überwand den Schlussmann mit einem Distanzschuss von der Strafraumgrenze - 1:0 (31.).

Nach dem Seitenwechsel vergaben die Hausherren das 2:0, bevor überraschend der Ausgleich fiel. Glücklich landete der Ball bei Al Lami - 1:1. Im Gegenzug scheiterte der SV am Pfosten des Weismainer Tores, und kurz darauf prallte ein Freistoß an den Querbalken. Treffsicherer waren die Gäste: J. Halbhuber bestrafte eine Unachtsamkeit und traf aus spitzem Winkel.

Die Gastgeber machten weiter Druck - und scheiterten erneut an der Latte, diesmal bei einem Kopfball von Löffler. In der Schlussphase wurde es nochmals hektisch. Nach einem Foul an Bilek gab es Elfmeter und eine kleine Rangelei. Zum Entsetzen des SV zeigte der überforderte Schiedsrichter dem Gefoulten die Rote Karte. Horn ließ sich aber nicht beirren und verwandelte zum 2:2-Endstand, der den Gästen schmeichelte. gb

Tore: 1:0 Bilek (31.), 1:1 Al Lami (51.), 1:2 J. Halbhuber (64.), 2:2 Horn (83 - Foulelfmeter.) / SR: Do Adro (VfB Kulmbach)

SV Friesen ll -

TSV Neukenroth 1:1 (0:0)

Der Friesener Jonathan Fischer (6.) verpasste nach einem Freistoß von Frank Fugmann knapp die Führung. Auch in der Folge hatte die Heimelf die besseren Möglichkeiten. So scheiterte Fugmann (22.) aus elf Metern am stark reagierenden TSV-Keeper Jannick Heim. Die beste Gästechance vereitelte SVF-Torwart Leon Wolf beim Abschluss von Felix Maurer (35.). Und die Gäste machten nach dem Seitenwechsel weiter Druck und wurden dafür mit dem Führungstreffer belohnt. Nachdem er sich auf links durchgesetzt hatte, gewann Maurer diesmal das Duell gegen Wolf.

Der TSV war nun deutlich besser, ließ aber alle Möglichkeiten liegen. Auf der Gegenseite schloss Fugmann aus 16 Metern zum 1:1 ab. Beide Teams drängten in der Schlussphase vergeblich auf den Siegtreffer. svf

T ore: 0:1 Fe. Maurer (51.), 1:1 Fugmann (62.) / SR: Kux (Lichtenfels)

DJK/SV Neufang -

TSV Weißenbrunn 0:1 (0:0)

In einer mäßigen Kreisligapartie, in der wegen kleineren Foulspielen und vielen Abseitspfiffen kein Spielfluss aufkam, hatten die Gäste zu Beginn zwei Möglichkeiten. Zwischen der 25. und 45. Minute erarbeitete sich die Heimelf vier gute Chancen, die aber alle vom bärenstarken Gästetorwart entschärft wurden. So blieb es bis zur Halbzeitpause beim leistungsgerechten 0:0. Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spiel mehr und mehr in die Hälfte der Gäste, doch Torwart Ploskonka war weiterhin nicht zu überwinden. Und die vergebenen Chancen sollten sich rächen: In der 82. Minute gab es nach einem Foul an der Strafraumgrenze einen Freistoß, den Johannes Bauer flach ins rechte Toreck zur glücklichen Führung verwandelte. Die Heimmannschaft kam anschließend nicht mehr gefährlich in Tornähe. ahe

Tor: 0:1 Bauer (82.) / SR: Schönefeld (TSV Ebensfeld)

DJK Lichtenfels -

ASV Kleintettau 4:4 (0:3)

Ein Wechselbad der Gefühle erlebte die DJK Lichtenfels in dieser Partie zweier Mannschaften, die viele in der Endabrechnung weit oben auf dem Zettel haben. So spielte sich der ASV Kleintettau nach einer halben Stunde in einen Rausch. Marco Fleißner brachte sein Team per Doppelschlag in Front, Ibrahim Iskender legte das 3:0 nach - nur 13 Minuten hatte der ASV für die drei Treffer benötigt. Doch nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Lichtenfels stark formverbessert, drückte aufs Tempo und kam bis zur 64. Minute tatsächlich zum Ausgleich.

Erbil Demirel war zweimal vom Elfmeterpunkt erfolgreich, das 3:3 erzielte Hakan Bozkaya. Doch der nächste Rückschlag für die Lichtenfelser sollte folgen. Omar Gassama brachte die Gäste erneut in Front. Die Lichtenfelser liefen nun an und kamen kurz vor Schluss durch Marco Dießenbacher zum Ausgleich - ein Punkt für die Moral, aber nicht der erhoffte erste Saisonsieg. red

Tore: 0:1, 0:2 Fleißner (29. und 31.), 0:3 Iskender (42.), 1:3, 2:3 Demirel (47. und 54., jeweils Elfmeter), 3:3 Bozkaya (64.), 3:4 Gassama (73.), 4:4 Dießenbacher (89.) / SR: Lürzel (Sulzfeld)