A-Klassen: SV Neuses gewinnt Topspiel gegen SG Schmölz/Theisenort II

In der A-Klasse 5 ist der SV Neuses nach dem Sieg gegen den ärgsten Verfolger SG Schmölz/Theisenort II an der Tabellenspitze kaum mehr einzuholen. Der Abstand auf Platz 2 beträgt nun neun Punkte. In der A-Klasse 6 entschied die SG Teuschnitz/Wickendorf das Kellerduell gegen Birnbaum knapp für sich.



A-Klasse 5

SV Knellendorf - FC Wallenfels II 0:0

In einem ausgeglichenen Spiel hatte der Gastgeber mehr Angriffe zu verzeichnen, man belohnte sich aber nicht durch Tore. Die Konter des FC blieben auch nach Gelb-Rot für Lutz in der 35. Minute gefährlich. Die Knellendorfer konnten in Überzahl bis zur Pause den Vorteil nicht nutzen. In der zweiten Hälfte wurden die Konter der Gäste noch gefährlicher. Paraden des SVK-Torhüters und gute Abwehrarbeit verhinderten Schlimmeres. In der 51. Minute rettete der Pfosten den Gast vor dem Rückstand. Trotz Überzahl konnte der SVK seine vielen Chancen nicht verwerten. In einer hektischen Partie leisteten die Defensiven und die Torhüter beste Arbeit. wba

SR: Marc Benker (ASV Marktschorgast)



ATSV Gehülz - FSV Ziegelerden 4:2 (2:2)

Ziegelerden ging nach 13 Minuten nach einem scharf getretenen Eckball von Barnickel durch ein Eigentor in Führung. Der ATSV ließ sich davon nicht schocken und glich nach einem berechtigten Elfmeter durch Janku aus. Kurz darauf konterte die Heimmannschaft und ein Gästeakteur wusste sich im Strafraum nur durch ein Handspiel zu helfen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Th. Brendel sicher. Von nun an spielte der ATSV in Überzahl. Kurz vor der Halbzeit verwertete D. Schirmer eine abgefälschte Flanke zum 2:2-Halbzeitstand. Die zweite Hälfte begann mit einem Fernschuss des FSV, der Abpraller landete im Tor, es wurde aber auf Abseits entschieden. Das Spiel verflachte und die zahlenmäßige Überzahl der Gehülzer war nicht zu merken. In der 70. Minute brachte André Brendel sein Team in Führung. Nun war Ziegelerden optisch die bessere Mannschaft. Torwart Sesselmann musste für seine Farben das ein oder andere Mal retten. In der letzten Aktion des Spiels reagierte die Heimmannschaft schnell, als J. Brendel einen Einwurf in den Lauf bekam. Er überlupfte den Torwart gekonnt und netzte zum 4:2-Endstand ein. Schiedsrichter Morgner (Coburg) hatte das Spiel jederzeit im Griff. ATSV

Tore: 1:0 Eigentor (13.), 1:1 Janku (20./FE), 2:1 Th. Brendel (26.), 2:2 D. Schirmer (43.), 3:2 A. Brendel (70.), 4:2 J. Brendel (90. + 3) / SR: Morgner (Coburg)



SV Neuses - SG Schmölz/Theisenort II 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Müller (82.) / SR: Leicht



SG Roth-Main II - FC Redwitz 3:1 (1:1)

Tore: 1:0 Bär (24.), 1:1 Bayar (37.), 2:1 Pock (62.), 3:1 Pock (75.) / SR: Daniel Hoffmann







A-Klasse 6



FC Welitsch - SV Friesen III 5:0 (2:0)

Mit fortschreitender Spieldauer verlagerte der FC das Geschehen immer mehr in die gegnerische Hälfte und das 1:0 schien nur eine Frage der Zeit. Der SV jedoch verteidigte aufopferungsvoll und es dauerte eine gute halbe Stunde bis die Einheimischen in Führung gingen. Das 2:0 nur wenig später bedeutete bereits eine gewisse Vorentscheidung. In Anbetracht der Führung schaltete der FC einen

Gang zurück, der SV kam stärker auf und hatte einige Möglichkeiten, den Anschluss zu erzielen. Doch Fiedler machte mit dem 3:0 nach sehenswertem Solo den Sack endgültig zu. Derselbe Spieler erhöhte per Handelfmeter auf 4:0 und Fischer stellte in einer fairen Partei das Endresultat her.

Tore: 1:0 Ph. Konrad (35.) 2:0 Fischer (42.) 3:0 Fiedler (75.) 4:0 Fiedler (85./HE)

5:0 Weid (90.) / SR: Ehrlicher (FC Oberwohlsbach) ha



SG Teuschnitz/Wickendorf - SG Birnbaum 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Hummel (45.) / SR: Bergmüller