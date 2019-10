A-Klassen: Knapper Erfolg des FSV Ziegelerden im Topspiel gegen die SG Teuschnitz

Trotz der 0:1-Niederlage beim FSV Ziegelerden bleibt die SG Teuschnitz/Wickendorf Tabellenführer in der A-Klasse 5. Im Kellerduell feierte die SG Stockheim/Burggrub II einen klaren Auswärtserfolg bei Schlusslicht SG Pressig. Der SV Knellendorf ließ sich von einem 0:2-Rückstand gegen den TSV Ebersdorf nicht beeindrucken und holte dank eines Doppelpacks von Frank Müller einen Punkt.

A-Klasse 4

ATSV Thonberg - FC Kirchlein 1:3 (0:0)

Der spielstarke Tabellendritte übernahm von Anfang an die Initiative und kam in der 6. Minute zur ersten Großchance. Die Hereingabe flog jedoch an Freund und Feind vorbei. Die Gäste erhöhten den Druck, das Thonberger Abwehrbollwerk hielt jedoch Stand. Vor allem der starke Heimtorwart Brand hielt seine Mannschaft im Spiel. In der 31. Minute hatte der ATSV Glück: Der Ball sprang von der Unterseite der Latte zurück ins Spielfeld. Die zweite Spielhälfte begann spektakulär: Kania nutzte einen kuriosen Abwehrfehler aus und netzte durch einen fulminanten Schuss zum 1:0 für Thonberg ein (46.). In der 51. Minute rettete erneut die Querlatte für Thonberg. Dann aber nutzte Lukas Heppner eine Unaufmerksamkeit der Heimabwehr eiskalt aus (58.). Die Gästeführung erzielte Philipp Koch (68.). Den Schlusspunkt setzte erneut Heppner (88.). rd Tore: 1:0 Kania (46.), 1:1 Heppner (58.), 1:2 Koch (68.), 1:3 Heppner (88.) / SR: Janek Steinbach (SpVg Eicha).

SG Burgkunstadt II/R. - SG Schmölz/T. II 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 (ET/10.), 2:0 Biykli (38.), 3:0 Fuchs (54.), 4:0 Hofmann (75.) / SR: Edgar Bienlein.

A-Klasse 5

SG Steinberg/G. II - SG Nurn/Tschirn 3:1 (2:1)

Zu Beginn war der Gast das bessere Team. Mit dem ersten Angriff der Heimelf über Schülein und Bernschneider erzielte Sebastian Baierlipp das 1:0. In der 23. Minute erzielte Herpich den zu diesem Zeitpunkt nicht unverdienten Ausgleich. Rehm schoss in der 31. Minute aus dem Gewühl heraus das 2:1 für die Heimelf. Nach dem Wechsel war es ein ausgeglichenes Spiel, wobei die Gäste etwas bemühter waren. Die spielentscheidende Szene folgte in der 73. Minute: Baierlipp und Buckreus nahmen mit einem doppelten Doppelpass die Gästeabwehr auseinander und Buckreus netzte zum verdienten 3:1-Endstand ein. sg Tore: 1:0 Baierlipp (8.), 1:1 Herpich (23.), 2:1 Rehm (31 .), 3:1 Buckreus (73.) / SR: Ulrich Pochmann. SV Friesen III - SG Seelach/K. II 4:0 (0:0)

Gegen nur neun Gästespieler tat sich der SVF lange schwer und war gerade in der ersten Hälfte viel zu unkonzentriert im Abschluss. Erst in der zweiten Halbzeit kam etwas Zählbares heraus. Zunächst wurde Philipp Geiger im Strafraum am Trikot gezogen. Den Strafstoß parierte Vonberg gegen Deuerling, jedoch köpfte Jonas Neuperth den Abpraller zum 1:0 ein (53.). Das 2:0 fiel nach einer Flanke aus dem Halbfeld: Nico Köstler ließ mit einem gefühlvollen Kopfball dem Gästekeeper keine Chance (64.). Letsch fiel ein verunglückter Klärungsversuch vor die Füße und hatte aus kurzer Distanz keine Mühe (73.). Nico Köstler fing einen Pass ab und erzielte im Eins-gegen-Eins das 4:0 (75.). Die Gäste kämpften in Unterzahl wacker, hielten lange die Null und verdienten sich so den Respekt der Heimelf und der Zuschauer. mf Tore: 1:0 Neuperth (54.), 2:0 Köstler (64.), 3:0 Letsch (73.), 4:0 Köstler (75.) / SR: Jan Gäbelein (Mainleus).

FSV Ziegelerden - SG Teuschnitz/W. 1:0 (0:0)

Der Tabellenführer begann erwartet spielstark und erspielte sich einige Torchancen. FSV-Keeper Keim zeichnete sich mit drei Glanzparaden aus. Der FSV stand defensiv stark und versuchte, durch Nadelstiche gefährlich zu sein. Bis zur Pause erkämpfte sich die Heimelf das 0:0. Danach gestaltete der FSV die Partie ausgeglichen und wurde immer stärker. Tobias Wich erzielte durch einen sehenswerten direkten Freistoß die Führung. Die SG erhöhte nun den Druck, kam aber zu keiner klaren Torchance mehr. Der FSV kämpfte bis zur letzten Minute und hielt das 1:0. sche Tore: 1:0 Wich (66.) / SR: Markus Morgner.

SG Neufang II/B. - FC Welitsch 2:3 (1:1)

Welitsch setzte sich aufgrund der besseren Chancenverwertung mit 2:3 durch. In der Anfangsphase erspielten sich die Gäste ein optisches Übergewicht und hatten Pech, dass in der 3. Minute eine Direktabnahme über das Tor ging. Nach einer vergebenen Doppelchance für Mattes erzielte Welitsch fast im Gegenzug das 0:1; Konrad musste nur noch einschieben. Auf der Gegenseite nutzte Andreas Förtschbeck einen Abpraller und schoss ein Traumtor aus rund zwanzig Metern (1:1). Nach der Pause setzte sich Leitz gegen zwei Gegenspieler durch und traf zum 1:2 . Fiedler erhöhte durch einen sehenswerten direkten Freistoß auf 1:3. Abermals Förtschbeck nickte nach einer Ecke zum 2:3 ein. Dies war dann auch der Endstand, da in der Schlussphase mehrere gute Einschussmöglichkeiten leichtfertig vergeben wurden. her Tore: 0:1 Konrad (28.), 1:1 A. Förtschbeck (37.), 1:2 Leitz (51.), 1:3 Fiedler (67.), 2:3 A. Förtschbeck (76.) / SR: Ilhan Kircioglu.

TSV Neukenroth II - SG Lauenstein/L. II 7:0 (3:0)

Aufgrund der Tabellenkonstellation hätte man diese Begegnung eigentlich als Spitzenspiel klassifizieren müssen. Aber abgesehen von einer Großchance der Gäste in der 1. Minute, als C. Tröbs nach einem resoluten Alleingang aus spitzem Winkel das Tor um Haaresbreite verfehlte, spielte nur der TSV II. Der überragende Wagner erzielte einen Treffer und bereitete fünf weitere genial vor. Bei konsequenterer Chancenverwertung wäre auch ein zweistelliger Sieg möglich gewesen. wel Tore: 1:0 J. Rebhan (21.), 2:0 J. Rebhan (25./FE), 3:0 Wagner (34.), 4:0 J. Rebhan (60.), 5:0 J. Rebhan (70.), 6:0 Herrmann (73.), 7:0 Dietz (77.) / SR: Ferhat Isik (Neustadt bei Coburg).

SV Knellendorf - TSV Ebersdorf 2:2 (0:1)

Die zwei ersatzgeschwächten Mannschaften begannen entsprechend auf ganz schwachem Niveau. Der TSV nutze eine seiner wenigen Möglichkeiten und ging durch Feuerpfeil mit 1:0 in Führung (10.). In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SVK von einer anderen Seite und kämpfte. In dieser Drangphase erhöhte Ebersdorf auf 2:0 (56.). Der SVK gab nicht auf und spielte nur noch auf ein Tor. Folgerichtig erzielte Knellendorf das 2:2 durch einen Doppelpack von Frank Müller. Der SVK vergab noch etliche Großchancen.SVK Tore: 0:1 Feuerpfeil (10.), 0:2 Feuerpfeil (56.), 1:2 Müller (59.), 2:2 Müller (61.) / SR: Müfit Bölükbasi.

SG Pressig/R. - SG Stockheim/B. II 0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Bieberstein (16.), 0:2 Renk (18./Elfmeter), 0:3 Scherer (58.), 0:4 Tögel (89.) / SR: Daniel Bergmüller.