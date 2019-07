A-Klassen: Gleich mehrere Titelanwärter in der A-Klasse 5

Auf einen ei ndeutigen Meisterschaftsfavoriten wollten sich die Vereinsverantwortlichen der A-Klasse 5 vor dem Saisonstart am morgigen Samstag nicht festlegen. Der TSV Ebersdorf wird mit sechs Nennungen noch am höchsten gehandelt. Aber auch der SG Teuschnitz/Wickendorf (3) wird einiges zugetraut. Jeweils zweimal wurden dazu die Teams aus Knellendorf, Gehülz, Welitsch und Ziegelerden als Titelanwärter genannt. Bei fünf Vereinen haben in dieser Saison neue Übungsleiter das Sagen (SG Seelach, FSV Ziegerden, FC Welitsch, SG Neufang II, SG Stockheim II). Die neu gegründete SG Gehülz setzt mit Fabian Bittruf auf eine interne Lösung.

Die ebenfalls neue Spielgemeinschaft aus Seibelsdorf hat sich die Dienste von Bastian Wachter als Trainer in der A-Klasse 4 gesichert. Den zweiten Trainerwechsel in dieser Liga gab es im Sommer beim ATSV Thonberg, wo nun Michael Blinzler für Hans-Dieter Spindler in der Verantwortung steht.

A-Klasse 5

TSV EBERSDORF Zugang: Adam Octavian (FC Welitsch). - Abgänge: Nathanael Krumm (TSV Ludwigsstadt), Philipp Petersam (SpVgg Froschgrund Mittelberg), Tobias Traut (pausiert). - Trainer: Stefan Gehring (wie bisher). - Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz. - Favoriten: SG Teuschnitz/Wickendorf, SG Lauenstein/Ludwigsstadt II.

SV FRIESEN II Zugänge: Christopher Dewitz, Jonas Neuperth (beide JFG Grün-Weiß Frankenwald). - Abgänge: keine. - Trainer: Andreas Staufer, Fabian Fischer (wie bisher). - Saisonziel: Top 5. - Favorit: TSV Neukenroth II.

SG GEHÜLZ Zugänge: Christopher Ramming (FC Stockheim), Emre Dogru, Habtom Tesfay (beide SSV Ober-/Unterlangenstadt), Waldemar Knaus (FC Altenkunstadt/Woffendorf II). - Abgänge: Peter Traudt (SpVgg Lettenreuth), Patrick Weber (DJK/TSV Rödental), Johannes Hofmann (SG Seelach/Kronach II), Nico Pfalzgraf (SG Rothenkirchen/Pressig), Julian Mattes (FC Unter-/Oberrodach). - Trainer: Fabian Bittruf (FC Gehülz). - Saisonziel: k.A. - Favoriten: k.A. SV KNELLENDORF Zugänge: keine. - Abgänge: Frank Tucci (DJK-SV Neufang), Jonny Beetz, Tommy Knoch, Benjamin Reißenweber (alle FC Teutonia Haßlach). - Trainer: Peter Entner. - Saisonziel: so lange wie möglich mitspielen. - Favoriten: k. A. SG LAUENSTEIN/LUDWIGSST. II Zugänge: Nathanael Krumm (TSV Ebersdorf), Sven Nikolajew (SG Buchbach II), Ludwig Tröbs , Michael Neubauer (beide TSV Windheim), Marcus Lehneck (TSV Sonneberg-West). - Abgang: Andreas Fehn (TSV Windheim). - Trainer: Paul Pfeiffer (wie bisher). - Saisonziel: besser als in der vergangenen Saison (11. Platz). - Favoriten: SG Teuschnitz/Wickendorf, TSV Ebersdorf. SG NEUFANG II/BIRNBAUM Zugänge: Julian Ebertsch, Jan Föhrweiser, David Förtschbeck, Bastian Kolb, Jonas Münzel, Max Münzel, Lukas Schuberth, Johannes Trebes, Hannes Wich, Noah Winterstein (alle eigene Jugend). - Abgänge: keine. - Trainer: Manuel Gebhard. - Saisonziel: Top 5. - Favoriten: TSV Ebersdorf, FSV Ziegelerden. TSV NEUKENROTH II Zugänge: Lukas Fröba, Christian Grünbeck, Florian Maurer (alle FC Mitwitz), Tobias Wagner (ASV Kleintettau), Jannis Fischer, Jannik Heim, Jan Herrmann, Paul Martin, Luca Meißner, Kevn Peter, Jeremy Puchalla, Henry Trebes, Marius Werner, Niklas Wich, Felix Zapf (alle eigene Junioren). - Abgänge: Niklas Arm (FC Mitwitz), Uwe Cichy (FC Welitsch), Johannes Cont (ASV Kleintettau), Luis Punzelt (JFG Rödental). - Trainer: Thomas Lipfert (wie bisher). - Saisonziel: vorne mitspielen. - Favoriten: TSV Ebersdorf, FC Welitsch.

SG NURN/TSCHIRN Zugänge: keine. - Abgänge: Dominik Gorzelik, Philipp Pohl (beide FC Unter-/Oberrodach). - Trainer: Markus Deuerling (wie bisher). - Saisonziel: erstes Tabellendrittel. - Favoriten: TSV Ebersdorf, SV Knellendorf.

SG PRESSIG/ROTHENK./TETTAU II Zugänge: Johannes Grünbeck (FC Burggrub), Nico Pfalzgraf (ATSV Gehülz), Jonas Zwosta, Ahmad Asadi (beide eigene Jugend). - Abgänge: Philipp Schubert (SSV Unter-/Oberlangenstadt), Henry Trebes, Niklas Wich (beide TSV Neukenroth). - Trainer: Stefan Heinlein (wie bisher). - Saisonziel: Klassenerhalt - Favoriten: k.A. SG SEELACH/KRONACH II Zugänge: Sebastian Adelbert (SC Hassenberg), Tim Bauernsachs (SV Fischbach), Johannes Hofmann (ATSV Gehülz). - Abgänge: keine. - Trainer: Sebastian Adelbert (SC Hassenberg), Kai Höfner. - Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz. - Favorit: SG Gehülz. SG STEINBERG/GIFTING II Zugänge: Manuel Schülein, Rene Schülein (beide SV Reitsch), Johannes Bauer, Jonas Doppel, Nick Engelhardt, Jannik Großmann, Niklas Grah, Noah Porzig (alle eigene Jugend). - Abgänge: Marcus Buckreus (SG Roth-Main), Adrian Schwemmlein (TSF Theisenort). - Trainer: Torsten Förtsch (wie bisher). - Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz. - Favoriten: SG Neufang II/Birnbaum, TSV Ebersdorf. SG STOCKHEIM/BURGGRUB II Zugang: Robin Bieberstein (FC Welitsch). - Abgang: Christopher Ramming (SG Gehülz). - Trainer: Timo Bachinger, Markus Ludwig. - Saisonziel: Mittelfeld. - Favoriten: SV Knellendorf, TSV Ebersdorf. SG TEUSCHNITZ/WICKENDORF Zugänge: Rojdar Duman (JFG Rennsteig Steinbach) Kilian Körner (Jugend Neukenroth) Daniel Hertel (SG Lauenstein/Ludwigsstadt). - Abgänge: keine. - Trainer: Rüdiger Fischer (wie bisher). - Saisonziel: Top 3. - Favoriten: FC Welitsch, FSV Ziegelerden. FC WELITSCH Zugänge: Uwe Cichy (TSV Neukenroth), Marc Jacobi (TSV Neuenbau), Frank Mende (SV Buchbach), Henrik Peter (TSV Wilhelmsthal), Georg Scherbel (SV Rothenkirchen). - Abgänge: Christoph Fischer (FC Wacker Haig), Robin Bieberstein (FC Stockheim), Adam Octavian (TSV Ebersdorf). - Trainer: Uwe Cichy (TSV Neukenroth). - Saisonziel: Top 5. - Favorit: SG Teuschnitz/Wickendorf. FSV ZIEGELERDEN Zugänge: Christian Keim, Andre Türkis, Salvatore La Rosa (alle SV Neuses), Frank Niedner (FC Seibelsdorf). - Abgang: Adrian Nezaj (SSV Ober-/Unterlangenstadt). - Trainer: Andre Türkis (SV Neuses). - Saisonziel: "Immer eine Mannschaft zu verbessern, das heißt über 42 Punkte". - Favorit: SG Gehülz.

A-Klasse 4

SG SCHMÖLZ/THEISENORT II Zugänge: Nico Deuerling, Luca Zimmermann (beide SG TSF Theisenort U19), Jonas Hofmann (Karrierebeginn), Keven Lorber (TSSV Fürth am Berg), Wolfgang Lornez (TJ Banik Krasno), Roberto Madonia (SV Knellendorf II), Dirk Partheymüller (TSV Buch am Forst), Larry Rayford (FSV Ziegelerden), Adrian Schwemmlein (SV Gifiting). - Abgänge: Philipp Weich (FC Kirchlein), Frantisek Zazrivec (Spartak Horni Slavkov), Florian Eckhardt (FC Burggrub), Enrico Eckert (SV Neuses II). - Trainer: Matthias Wich (wie bisher), Larry Rayford (FSV Ziegelerden). - Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz, besseres Abschneiden als in der Vorsaison, Spaß am Fußball und eine verletzungsfreie Saison für alle Spieler. - Favoriten: SC Hassenberg, FV Mistelfeld, FC Kirchlein.

SG SEIBELSDORF/HÖFLES-V./FI. II Zugänge: Marco Kraus (FC Wallenfels), Chi Bao Pham (SV Fischbach). - Abgänge: Martin Boci, Jakub Lippert, Filip Vilinger (alle Ziel unbekannt), Thomas Engelhardt, Jens Puchta (beide FC Unter-/Oberrodach), Martin Fojtik (FC Stammbach), Jiri Prchal (VSC Mylau-Reichenbach), Fabian Kremer (SV Fischbach). - Trainer: Bastian Wachter. - Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz. - Favorit: FV Mistelfeld.

ATSV THONBERG Zugänge: keine. - Abgänge: keine. - Trainer: Michael Blinzler. - Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz - Favorit: SC Hassenberg. dob