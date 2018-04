A-Klasse 6: TSV Wilhelmsthal ohne Probleme gegen SV Nurn

Die beiden Top-Teams der A-Klasse 6 geben sich gegen die zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller keine Blöße, während Verfolger Nordhalben zu Hause verliert. Die SG Pressig/Rothenkirchen II trat zum dritten Mal in dieser Saison nicht an und wird daher aus der Wertung genommen.



FC Stockheim II -

SG Steinb. II/Gift. II 1:1 (0:0)

Den besseren Start erwischten die Gäste. Als der agile Brückner in aussichtsreicher Position abzog, fand er im guten Torwart Paul seinen Meister. Kurz darauf hatten die Bergleute Glück, als wieder Brückner nur den Pfosten traf. Nun kam der FC besser ins Spiel. Schwabe und Hauck verpassten jeweils nur knapp. Kurz vor der Pause nochmal Hauck, aber Torwart Bass konnte die Situation bereinigen. Kurz nach der Pause zeigte der souveräne Schiedsrichter Schubert zurecht auf den Elfmeterpunkt. Der an diesem Tag überragende Jürgen Renk verwandelte sicher zum 1:0 (48.). Nun kamen wieder die Gäste: Paul verhinderte mit einem Reflex gegen Schmitt den möglichen Ausgleich. Kurze Zeit später war er aber machtlos, als der pfeilschnelle Brückner alleine vor ihm auftauchte und das leistungsgerechte 1:1 für die Gäste erzielte (70.). sche

Tore: 1:0 Renk (48./FE), 1:1 Brueckner (70.) / SR: Klaus Schuberth.



SG Nordhalben -

SG Lauenstein 2:4 (2:1)

Die letzten Aufstiegsträume der SGN zerplatzen nach dieser unnötigen aber verdienten Heimniederlage. Nach kurzem Abtasten in der Anfangsphase kamen die Gastgeber allmählich zu Vorteilen und lagen nach einer halben Stunde mit attraktivem Kombinationsspiel sicher mit 2:0 in Front. Konnte der Heimtorwart einen gefährlichen Freistoß aus 18 Metern mit einer guten Parade noch entschärfen, war er aber kurz darauf bei einer weiteren Standardsituation der Gäste nicht ganz schuldlos am Anschlusstreffer von Frunske (40.). Im zweiten Spielabschnitt bekamen die Gastgeber durch unnötige Ballverluste kein druckvolles Aufbauspiel mehr zustande, so dass die Angriffsbemühungen recht harmlos blieben. Ganz anders die Gäste, die durch ihren schnellen Stürmer nicht mehr zu bremsen waren und mit schönem Angriffsfußball einen auch in der Höhe verdienten 2:4-Auswärtssieg herausschossen. wach

Tore: 1:0 M. Wunder (13.), 2:0 Renziehausen (31.), 2:1 Frunske (40.), 2:2 Stauch (50.), 2:3 Tröbs (64.), 2:4 Stauch (71./FE) / SR: Christian Szczepanski (FT Hof).



TSV Wilhelmsthal -

SV Nurn 6:1 (3:1)

In der 8. Minute überquerte der Ball bereits die Nurner Torlinie, der Schiedsrichter jedoch fälschlicherweise auf Weiterspielen entschied. Kurze Zeit später tankte sich der heimische Spielertrainer Wünsch in den Fünfmeterraum und konnte nur noch durch ein Foul gebremst werden. Den Elfmeter versenkte Welsch souverän (10.). Nach schönem Spielzug über die rechte Seite erzielte Florian Montag die 2:0-Führung (17.). Dann pfiff der gut leitende Schiedsrichter Amschler abermals Elfmeter, als Müller einen Gästeakteur von den Beinen holte. Deuerling schoss überlegt zum 2:1 ein, Torwart Neder war chancenlos (36.). Kurz vor der Pause erzielte Adam den 3:1-Halbzeitstand (43.).

Die 2. Halbzeit begann perfekt für den TSV, als Philipp Montag sehenswert zum 4:1 einnetzte (51). Welsch war in der 60. Minute zur Stelle und drückte aus abseitsverdächtiger Position den Ball über die Linie zum 5:1. Den 6:1 Endstand erzielte Adam, als er den Ball per Kopf in das Gästetor wuchtete (77.).

Tore: 1:0 Welsch (10./FE), 2:0 F. Montag (17.), 2:1 Deuerling (36./FE), 3:1 Adam (43.), 4:1 P. Montag (51.), 5:1 Welsch (60.), 6:1 Adam (77.) / SR: Amschler.



SG Steinberg II/Gifting II -

SG Birnbaum 3:1 (3:0)

In einem ausgeglichenen und fairen Spiel erzielte die Heimelf in der 13. Minute die 1:0 Führung durch Marco Buckreus. In der 25. Minute erhöhte Patrick Jakob nach einem schönen Spielzug auf 2:0 und noch vor der Halbzeit traf Adam Kraus zur sicheren 3:0 Führung (38.). In der zweiten Hälfte war es weiterhin ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei dem Gast in der 90. Minute nach einem Traumtor durch Müller nur noch der 1:3-Ehrentreffer gelang. zet

Tore: 1:0 M. Buckreus (13.), 2:0 P. Jakob (25.), 3:0 A. Kraus (38.), 3:1 Müller (90.) / SR: Kiutra.



FC Welitsch -

TSV Neukenroth II 2:0 (1:0)

Die ersatzgeschwächte Heimmannschaft konnte zunächst keine Akzente setzen. Erst ab Mitte der ersten Hälfte wurde das Spiel des FC zwingender. Ein Freistoß von Fischer prallte von der Unterkante der Torlatte zurück ins Feld. Hilbert erzielte in der 37. Minute das 1:0 für den FC per Direktabnahme. Nach einer Notbremse in der 60. Minute verwies der Schiedsrichter den Welitscher Libero des Feldes. Nun erspielte sich der Gast zunehmend mehr Spielanteile und kam zu einigen gefährlichen Angriffen. Bei einem Konter in der 76. Minute erzielte Leitz nach einem Sololauf das vorentscheidende 2:0. sche

Tore: 1:0 Hilbert (37.) , 2:0 Leitz (76.) / SR: Fleischmann (TSV Mönchröden).



SG Teuschnitz -

SC Steinbach/W. 0:3 (0:1)

Die spielbestimmenden Gäste hatten bereits in der 3. Minute den Führungstreffer auf dem Fuß. Die Heimelf war zwar durchwegs mit Abwehrarbeit beschäftigt, hätte bei einem Konterangriff in der 21. Minute aber ausgleichen können. Mit einem platzierten Freistoß brachte dann der Gäste-Spielertrainer Zwosta in der 32. Minute die Führung. Dieser verletzte sich dann unglücklich bei einem fairen Zweikampf und musste ausscheiden. In der zweiten Spielhälfte spielte sich die Begegnung fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber ab. Einen Handelfmeter nutzte Fischer zum vorentscheidenden 2:0 (64.). Erst in der Schlussphase mehrten sich dann die Chancen für die Gäste und Grüdel machte mit einem schönen Treffer zum 0:3 in der 85. Minute endgültig den Sack zu. as

Tore: 0:1 Zwosta (32.), 0:2 Fischer (64./HE), 0:3 Grüdel (85.) / SR: Hildner (FC Frankenwald).



FC Stockheim II -

TSV Ebersdorf 0:X

Aus Personalmangel ist die Heimmannschaft nicht zu diesem Spiel angetreten. Es wird daher für den TSV Ebersdorf gewertet. red



SV Friesen III - SG Pressig X:0

Die Gäste sind nicht zu diesem Spiel angetreten. Es wird daher für den SV Friesen III gewertet. Die SG Pressig/Rothenkirchen II ist damit zum dritten Mal in dieser Saison nicht angetreten und wird daher automatisch für den Rest der Saison aus der Wertung genommen. Das bestätigte der Vorsitzende des SV Rothenkirchen, Günter Schubert, am Sonntag auf Nachfrage. Der Grund für die nun zweite Spielabsage hintereinander nach der Winterpause sei genereller Personalmangel, auch aufgrund vieler Verletzter. red