A-Klasse 6: SG Nordhalben und TSV Wilhelmsthal siegen auswärts

Die Spitzenmannschaften der A-Klasse 6 sammelten am Freitag jeweils einen Dreier. Wilhelmsthal und Ebersdorf gewannen souverän während die SG Nordhalben zittern musste.



SG Birnbaum/Neufang - TSV Wilhelmsthal 1:4 (1:2)

Die Gäste hatten den besseren Start. Bereits in der 2. Minute markierte Welsch das 0:1 für den TSV. In der 9. Minute vergab die SG einen Foulelfmeter. Greser schoss in der 15. Minute zum 0:2 für die Gäste ein. Durch St. Bätz kam die Heimelf in der 20. Minute zum Anschlusstreffer. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte die SG noch eine gute Chance zum Ausgleich, die sie jedoch vergab. Nach Wiederanpfiff hatte die Heimelf zunächst die besseren Chancen, aber im Abschluss fehlte das letzte Quäntchen Glück. Gegen Ende der 2.Spielhälfte nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent und kamen durch Adam und Montag zum 1:4 Endstand. ak

Tore: 0:1 Welsch (2.), 0:2 Greser (15.), 1:2 St. Bätz St. (20.), 1:3 Adam (78.), 1:4 Montag (84.)/ SR: Dieter Becher



TSV Neukenroth II – SG Steinberg/Gifting 2:2 (0:2)

In einer gutklassigen Begegnung wirkten die Gäste zunächst spielerisch reifer und gingen schon in der Startphase mit 0:2 in Führung, als Brückner nach gelungenen Spielzügen zweimal erfolgreich war 9. und 18.). Die in der Vorwärtsbewegung zunächst sehr verhalten agierenden Gastgeber entwickelten erst nach 30 Minuten Torgefahr, als Scheiblich das Gehäuse knapp verfehlte und Gästetorwart Bass einen platzierten Schuss von S. Staub glänzend parierte. Im zweiten Durchgang wurden die Aktionen des TSV nach den Einwechslungen von J. Fröba und Morgenroth sicherer und in der Offensive zwingender. Torjäger Staub gelang nach einer herrlichen Einzelleistung der Anschlusstreffer (48.). In der Folge stellte vor allem er mit seiner Dynamik die Abwehr der Gäste vor erhebliche Probleme und erzielte nach Morgenroths Vorarbeit den Ausgleich (74.). In der Schlussphase boten sich beiderseits jeweils drei gute Möglichkeiten zum Siegtreffer, so dass der 2:2-Endstand als leistungsgerecht bezeichnet werden kann. wel

Tore: 0:1 Brückner (9.), 0:2 Brückner (18.), S. Staub (48.), 2:2 S. Staub (74.) / SR: Jörg Matthes (Weidhausen)



FC Welitsch - SG Nordhalben 2:3 (0:1)

Die Heimelf begann diese schwierige Partie aufmerksam und konzentriert, erzielte ein optisches Übergewicht und übernahm bald die Kontrolle über das das Spiel. Der Gast war weitgehend mit Abwehraufgaben beschäftigt, setzte aber immer wieder Nadelstiche. Zwingende Torchancen waren auf beiden Seiten aber Mangelware. Mit dem Halbzeitpfiff fiel dann doch noch die mehr als glückliche Führung für den Gast, als sich eine verunglückte Flanke über den Torwart hinweg ins Tor senkte (45.). Mit dem 0:2 durch Spacek nach einem Missverständnis in der heimischen Abwehr schienen die Felle für den Gastgeber davon zu schwimmen (63.), doch Leitz brachte die Hausherren sechs Minuten später noch einmal heran. Wenig später erhöhte die SG per Foulelfmeter auf 1:3 (73.), aber Felix Fiedler verkürzte erneut durch einen weiteren Strafstoß (80.). Die letzten Minuten gehörten dem FC,

doch der Ausgleich wollte sich nicht mehr einstellen. ha

Tore : 0:1 Müller (45.) , 0:2 Spacek (63.), 1:2 Leitz (69.), 1:3 Mohler 73./FE), 2:3 Fiedler (80./FE) / SR: Harald Kiutra.



SG Lauenstein/Ludwigsstadt II - TSV Ebersdorf 1:4 (1:3)

Tore: 0:1 Feuerpfeil (6.), 0:2 Dressel (21.), 1:2 Stauch (42.), 1:3 Feuerpfeil (45.), 1:4 Dressel (88.) / SR: Timo Fleischmann.