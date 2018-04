A-Klasse 6: Kein Sieger im Spitzenspiel

Der SCR Steinbach am Wald hat zu Hause die Chance verpasst, im Rennen um die Meisterschaft in der A-Klasse 6 wichtigen Boden auf Spitzenreiter TSV Wilhelmsthal gut zu machen.



SCR Steinbach/W. - TSV Wilhelmsthal 1:1 (0:0)



Die Zwosta-Elf begann konzentriert und kam gut in die Zweikämpfe. Die erste Chance hatte jedoch Wilhelmsthal mit einem Freistoß, den Torwart Berthold parierte. Auf der anderen Seite hatte Flender die Führung auf dem Fuß, verwertete einen Abpraller im Fünfmeterraum aber nicht. Bis dato sahen die Zuschauer am Bauersberg eine ausgeglichene Partie. Kurz vor der Pause verfehlte ein Kopfball von Routinier Löffler knapp das Gehäuse der Gäste. In der zweiten Hälfte versenkte Flender einen Strafstoß zur 1:0-Führung. Die Freude auf Seiten der Steinbacher währte jedoch nicht lange: Nach einer Ecke köpfte Grebner ungedeckt zum Ausgleich ein. Danach entwickelte sich ein offener Schlagaustausch mit Chancen auf beiden Seiten. Letztendlich war es ein gerechtes Remis.

Tore: 1:0 Flender (50./FE), 1:1 Grebner (58.) / SR: Ulrich Thümling / Zuschauer: 220 das