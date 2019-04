A-Klasse 5: Wichtiger Heimsieg für SG Steinberg/Gifting II

Der TSV Ebersdorf musste über Ostern einen Rückschlag im Aufstiegsrennen verkraften, denn am Karsamstag verlor der Tabellenvierte bei der SG Nurn/Tschirn. Auch der nun punktgleiche FC Welitsch kam über ein torloses Remis gegen die SG Lauenstein/Ludwigsstadt II nicht hinaus.

Die beiden Topteams aus Nordhalben und Tettau fuhren hingegen die erwarteten Siege ein und es kristallisiert sich immer mehr ein Zweikampf um die Meisterschaft zwischen diesen beiden Teams heraus.

Im Tabellenkeller ist Ligaschlusslicht SG Stockheim/Reitsch II nun punktgleich mit dem FC Wallenfels II. Die SG Steinberg/Gifting II hält derweil den Abstand von vier Zählern auf den Abstiegsplatz bei noch einem Spiel weniger auf dem Konto als die Konkurrenten am Tabellenende.

SG Steinberg/Gifting II - TSV Neukenroth II 3:1 (2:1)

Die Gäste begannen mit viel Elan und markierten in der 15. Minute das 0:1 durch Martin. Das war der Weckruf für die Heimelf und Doppel erzielte zehn Minuten später den 1:1-Ausgleich. Wiederum Doppel brachte seine Farben kurze Zeit danach mit 2:1 in Führung. Nach dem Wechsel war die SG die spielbestimmende Mannschaft und erzielte folgerichtig in der 79. Minute durch Müller den Treffer zum 3:1-Endstand. sg Tore: 0:1 Martin (15.), 1:1 Doppel (25.), 2:1 Doppel (27.), 3:1 Müller (79.) / SR: Dieter Wagner.

TSV Ebersdorf - SG Lauenstein/Lud. II 2:0 (0:0) Nach einer Viertelstunde Abtastphase setzte Möller mit einem fulminanten Fernschuss übers rechte Tordreieck das erste offensive Ausrufezeichen. Im Gegenzug konnte sich Apel im heimischen Tor erstmals auszeichnen, als er nach einem Freistoß den Ball sicher abwehrte. Kurz darauf verlor Feuerpfeil in aussichtsreicher Postition das Duell mit dem Torhüter. Nach einer halben Stunde feuerte Neubauer einen Dropkick aufs Lauensteiner Tor ab, welcher zur Ecke geklärt wurde. Die erste Viertelstunde nach Wiederanpfiff gehörte den Gästen. Erst lenkte Apel einen sehenswerten Freistoß von Tröbs gerade noch über den Querbalken, ehe er kurz darauf einen Ball aus dem Gewühl heraus sicher fing. Ein Fernschuss von Jahn strich knapp am Pfosten vorbei. In der 68. Minute schlug Krumm einen hohen Ball vor das Tor, welchen Stärker zum Führungstreffer in die Maschen beförderte. Nur eine Minute später löffelte Neubauer den Ball in Richtung Tor, die Kopfballabwehr wurde zur mustergültigen Vorlage für Feuerpfeil, der mit einem eindrucksvollen Fallrückzieher das verdiente 2:0 erzielte.tf Tore: 1:0 Stärker (68.), 2:0 Feuerpfeil (69.) / SR: Frank Tragelehn.

SG Stockheim/Reitsch II -SV Knellendorf 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 Beetz (12.), 1:1 Ramming (21.), 2:1 Ramming (47.), 3:1 Schröder (49.) / SR: Jörg Träder.

Spiele vom Samstag

SG Neufang II/B. - TSV Neukenroth II 1:2 (0:2)

Die Heimelf ging mit einer desolaten Einstellung ans Werk und ließ jegliche Lauffreudigkeit vermissen. So war es auch kein Wunder, dass die Gäste durch Hackl in der 10. Minute in Führung gingen. Eine weitere Schwäche nutzte Martin in der 40. Minute zum 0:2. Nach dem Seitenwechsel war die SG etwas druckvoller und kam in der 50. Minute durch Felix Müller zum Anschlusstreffer. Trotz einiger noch guter Chancen kam nichts Zählbares mehr heraus. ak Tore: 0:1 Hackl (10.), 0:2 Martin (40.), 1:2 F. Müller (50.) / SR: Reitz (Münchberg).

SG Nordhalben - SG Stockheim/R. II 6:0 (3:0)

Besonders hervorzuheben ist der faire Sportsgeist der nur mit neun Mann angetretenen Gästemannschaft. Von Beginn an entwickelte sich nur Einbahnstraßenfußball Richtung Gästetor. Die tapferen Gäste verteidigten ihr Gehäuse mit Mann und Maus, ehe Spacek in der Anfangsphase einen Freistoßaufsetzer versenkte. Kurz darauf zog der aufstrebende Pötzl aus etwa 20 Metern ab und sein Schuss schlug flach im linken unteren Eck zum 2:0 ein. Wiederum Spacek erzielte mit seinem plazierten Schuss aus 25 Metern ins lange Eck das 3:0. Im zweiten Durchgang schien das Gästetor lange Zeit wie vernagelt, ehe Ruf nach schönem Anspiel von Pötzl die Lücke zum 4:0 fand. Nach einem weiteren Sturmlauf der SGN erzielte Thiel einen Doppelpack zum 6:0-Endstand. jw Tore: 1:0 Spacek (8.), 2:0 Pötzl (15.), 3:0 Spacek (20.),4:0 Ruf (60.),5:0 Thiel (72.),6:0 Thiel (75.) / SR: Jürgen Welscher.

SG Nurn/Tschirn - TSV Ebersdorf 2:1 (2:1)

Mit Ebersdorf stellte sich eine erwartet spielstarke Mannschaft in Tschirn vor. Es entwickelte sich ein schnelles Spiel auf Augenhöhe. Torwart Hofmann musste aufseiten der SG zweimal sein ganzes Können zeigen. In der 30. Minute setzte sich Klug gegen die Abwehr durch und schob frei stehend ins kurze Eck zur Führung ein. Nach einem Foul an Klug erhöhte Renk mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:0. Kurz vor der Pause kamen die Gäste zum verdienten Anschlusstreffer. Auch in der zweiten Hälfte versuchten die Gäste, spielerische Akzente zu setzen. Die SG hielt aber mit viel Kampfkraft und Laufbereitschaft dagegen. Beide Teams konnten nicht Zählbares mehr verbuchen, so dass der Gastgeber weiterhin in der Rückrunde daheim ungeschlagen bleibt.ed Tore: 1:0 Klug (30.), 2:0 Renk (40.), 2:1 Feuerpfeil (44.) / SR: Peter Prüfer (TSV Ketschenbach).

FC Welitsch - SG Lauenstein/Lud. II 0:0

Die auf vielen Positionen veränderte Heimelf bot eine zerfahrene Partie, der über weite Strecken jegliche Struktur fehlte. Nur mühsam fand der FC zu seinem Spiel und kreierte auch einige Chancen. Der Gast spielte brav und bieder mit, doch fehlte es dem Sturm an Durchschlagskraft. Die Anfangseuphorie zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der die Einheimischen innerhalb kurzer Zeit mehrere sehr gute Möglichkeiten liegen ließen, war schnell wieder vorbei und man verfiel wieder in den alten Trott. So blieb es beim unbefriedigendem 0:0. ha SR: Kestel (TSV Wilhelmsthal).

SV Friesen III - TSV Tettau 1:2 (0:0)

In der ersten Hälfte waren beide Teams eher auf Sicherheit bedacht und lauerten auf Fehler des Gegners. Die erste dicke Chance für die Gäste hatte Rappich, der aber aus kurzer Distanz über die Latte köpfte (70.). Auf Seite der Friesener war es vor allem Deuerling, der als permanenter Unruheherd die Abwehr der Gäste beschäftigte. Bei einem seiner kraftvollen Vorstöße setzte er sich über links durch und traf mit einem strammen Flachschuss in die kurze Ecke zum 1:0 (82.). Die Gäste waren geweckt und kamen nur wenige Minuten später zum Ausgleich. Eine flache Hereingabe von links konnte von zwei Friesener Abwehrspielern nicht verhindert werden und am zweiten Pfosten stand Fiedler goldrichtig und musste den Ball nur noch über die Linie zum 1:1 schieben (85.). Der TSV drückte in den Schlussminuten auf die Führung und eine eigentlich harmlose Szene brachte die Entscheidung. Die Friesener Abwehr konnte sich nicht einigen, Schmidtheisler bedankte sich, kurvte zwischen Verteidiger und Torwart durch und schob zum 1:2-Siegtreffer ein (88.). mf Tore: 1:0 Deuerling (82.), 1:1 Fiedler (85.), 1:2 Schmidtheisler (88.) / SR: Jörg Träder (Marktleugast).

SG Teuschnitz/W. - SV Knellendorf 2:1 (1:1)

In einer Begegnung auf Augenhöhe spielten die Gäste in der ersten Hälfte gefällig nach vorne, wurden vor allem durch lange Bälle immer wieder gefährlich und erzielten in der 31. Minute auch das 0:1. Die SG hielt kämpferisch gut dagegen und verzeichnete unter anderem zwei Lattentreffer. In der 39. Minute belohnte sich die Heimelf mit dem Ausgleich durch Bayer nach schönem Zuspiel von Hofmann. In Hälfte 2 war die SG die bessere Mannschaft und ließ kaum mehr Chancen zu. Trotzdem brachte erst ein Foulelfmeter durch Hofmann den insgesamt verdienten Dreier für die Heimelf. ln Tore: 0:1 Tucci (31.), 1:1 Bayer (39.), 2:1 Hofmann (83./FE) / SR: Eric Rösler.