A-Klasse 5: ATSV Gehülz gewinnt packendes Derby bei SG Gehülz/Kronach II

Die drei Topteams der A-Klasse 5 ließen am Freitag nichts anbrennen und marschieren weiter vorne weg.



SG Gehülz/Kronach II - ATSV Gehülz 3:5 (2:1)

In einem packenden Derby setzten sich die Gäste am Ende etwas glücklich, aber verdient durch. Die Heimmannschaft versuchte, ihr Heil in einer dicht gestaffelten Abwehr mit gelegentlichen Kontern. Einer dieser Vorstöße schloss Spielertrainer Grünewald mit einem platzierten Schuss ins linke Eck zur Führung ab (8.). Nun folgten wütende Angriffe der Gäste, doch die schnellen Spitzen scheiterten mehrmals am starken Heimkeeper. Ein Missverständnis in der SG-Defensive nutzten sie dann doch zum Ausgleich (28.). Nun plätscherte das Spiel vor sich hin, bis kurz vor der Halbzeit ein Stürmer des Gastgebers nur durch ein Foul zu stoppen war. Den fälligen Elfmeter verwandelte Yalcin sicher (44.).

Nach der Halbzeit erhöhte der Gast das Tempo, jedoch erzielte die SG erzielte das 3:1 (56.). Nun ließ die Kraft der Heimmannschaft nach und mit zwei platzierten Freistößen drehten die Gäste doch noch das Spiel und gingen als Sieger vom Platz (61., 85.). bit



Tore: 1:0 Grünewald (8.), 1:1 T. Löffler (28.), 2:1 Yalcin (44./FE), 3:1 Grünewald (56.), 3:2 T. Löffler (58.), 3:3 Pfalzgraf (61.), 3:4 J. Brendel (85.), 3:5 J. Löffler (90.) / SR: Friedrich Amschler



ATSV Thonberg - TSV Weißenbrunn II 2:1 ( 1:0 )

Bei ständigen Dauerregen verwies der heimische ATSV im Ortsrivalenderby den favorisierten Nachbarn nach einer eindrucksvollen kämpferischen Vorstellung am Ende etwas glücklich, aber verdient mit 2:1 in die Schranken. Zunächst spielte sich das Geschehen zumeist zwischen

den beiden Strafräumen ab. In der 26. Minute setzte sich Brandt auf der rechten Außenbahn durch und traf Zwingmann mit einer genauen Flanke am Fünfmeterraum. Dieser überlistete mit einem etwas verunglückten Kopfball Torwart Spindler zur 1:0-Führung. Danach waren die Gäste spieltechnisch etwas dominanter, kamen aber zu keinem Torabschluss. Nach dem Wechsel drängte der Gast vehement auf den schnellen Ausgleich, der ihnen auch sofort in der 47. Minute gelang, als Torwart Müller eine flache Hereingabe falsch berechnete und Brettschneider dies ausnutzte und den Ball ins verlassene Gehäuse bugsierte. Der Druck der Gäste nahm nun merklich zu. Ein gut gespielter Konter der Heimelf brachte dann die überraschende Führung als Zwingmann den Ball in der 60. Minute aus der Drehung aufs Tor zog und dieser mit Hilfe von Torwart Spindler zum 2:1 ins Netz rauschte. Danach hatte der Gast außer einem Lattenkracher in der 70. Minute keine großen Möglichkeiten , um dem Spiel noch eine Wendung zu geben.

Tore: 1:0 Brandt (26.), 1:1 Brettschneider (47.), 2:1 Zwingmann (60.) / SR: Markus Morgner (Coburg)



SG Schmölz/Theisenort II - FC Wallenfels II 8:0 (4:0)

Tore: 1:0 Prazak (20.), 2:0 Prazak (21.), 3:0 Weich (23.), 4:0 Weich (42.), 5:0 Pülz (47.), 6:0 Prazak (63.), 7:0 Prazak (80.), 8:0 Prazak (83.) / SR: Marco Bayer



SV Seelach - FC Redwitz 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Kittel (6./ET), 1:1 Adelbert (16.) / SR: Theophil Skiba



SV Neuses - SV Knellendorf 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Müller (19.), 2:0 la Rosa (24.), 3:0 Müller (62.), 4:0 Müller (77.), Wachter (81.) / SR: Ewald Rehm