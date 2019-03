A-Klasse 4: Kantersiege für Führungstrio

Drei Kantersiege feierten die Spitzenteams aus Oberlangenstadt, Weißenbrunn und Marktzeuln in der A-Klasse 4. Aus Kronacher Sicht gelingt sonst nur der SG Schmölz/Theisenort II an diesem Wochenende ein Sieg.

TSV Weißenbrunn II - SG Höfles-V./Fi. II 8:0 (5:0)

Weißenbrunn war von Anfang an überlegen, da die Gäste nur zu zehnt spielten. Es dauerte bis zur 17. Minute, bis Vonberg den Führungstreffer erzielte.Torjäger Tauber setzte sich im Strafraum clever durch und erhöhte auf 2:0. Weiter ging das Spiel nur in Richtung Höfleser Gehäuse und man erhöhte bis zum Pausenpfiff auf 5:0. Auch in der zweiten Hälfte ging es nur in eine Richtung, doch vergab Weißenbrunn leichtsinnig klarste Torchancen. Bester Gästespieler war der Torwart, der noch manches Tor verhinderte. scho Tore: 1:0 Vonberg (17.), 2:0 Tauber (23.), 3:0 Tauber (30.), 4:0 Ruppert (39.), 5:0 Brendel (43.), 6:0 Vonberg (66.), 7:0 Tauber (78.), 8:0 Balzer (89.) / SR: Norbert Gäbelein.

ATSV Thonberg - SC Jura Arnstein II 0:1 (0:0)

In einer hart umkämpften Partie musste sich der ATSV mit 0:1 geschlagen geben. In einem zweikampfbetonten Spiel ließen sich beide Mannschaften wenig Spielfreiheiten. Bei dem Duell auf Augenhöhe hatten die Gäste in der ersten Halbzeit vermeintlich mehr Torchancen, die beste Möglichkeit hatte allerdings Brand für die Thonberger, als er kurz vor der Pause nach einem schönen Angriff das Gästegehäuse aus kurzer Distanz nur knapp verfehlte. Auch in der zweiten Hälfte hatte die Heimelf die besseren Torchancen: als Bär nach sehenswerten Angriff nur den Pfosten traf oder Häublein nach einem Eckball mit einem Abstauber im Sechzehner am starken Gästetormann scheiterte. Am Ende besiegelte das Schicksal der Partie allerdings der Arnsteiner Merklein, welcher nach Ballverlust der Heimelf den Konter ausnutzte und einen unhaltbaren Fernschuss zum 0:1-Endstand einnetzte. mh Tor: 0:1 Merklein (70.) / SR: Dieter Wagner.

SG Schmölz/Th. II - FC Kirchlein 2:0 (1:0)

Sowohl der Heimelf als auch den Gästen gelangen nur wenige sehenswerte Kombinationen, vieles blieb nur Stückwerk und endete regelmäßig am Strafraum des Gegners. Dennoch gab es vereinzelt schöne Spielzüge, von denen die Gastgeber die Überzahl für sich verbuchten. Neuzugang Lorber erzielte bereits kurz nach Beginn nach einer Flanke im zweiten Ansatz die Führung. Jakob führte kurz vor Ende die Entscheidung herbei. Ein Pfostentreffer verhinderte zwischenzeitlich ein höheres Ergebnis. Überschattet wurde die Partie von zahlreichen Meckereien, die zu insgesamt drei Platzverweisen führten. So musste Kirchlein das Spiel durch jeweils Gelb-Rot zu neunt beenden, die Gastgeber verloren einen Ersatzspieler durch Rot.sta Tore: 1:0 Lorber (6.), 2:0 Jakob (81.) / SR: Johannes Bauer (Kronach).

FC Gehülz - SG Marktzeuln II 2:7 (0:2)

Die neu formierte Heimmannschaft begann gut und störte früh in der Defensive der Gäste. Immer wieder eroberten sie den Ball und kamen gefährlich vors Tor. Doch der letzte Pass und etwas Glück fehlte. Dann nutzte der pfeilschnelle Weigl eiskalt seine erste Möglichkeit und erzielte die Führung für die Gäste. Nach einem Eckball zeigte er wiederum seine Klasse und versenkte direkt den Ball. Nach der Halbzeit probierte der FC nochmal alles und drückte die Gäste in die eigene Hälfte, doch wiederum Weigl erzielte unnachahmlich nach einem Konter das 3:0. Bereits im Gegenzug verkürzte Traudt zum 1:3. Nachdem der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte, erzielte abermals Traudt den Anschlusstreffer. Aber an diesen Tag waren die Gäste einfach immer einen Schritt voraus. Ein herrlicher Freistoß hatte das 2:4 zu Folge. Im weiteren Verlauf nutzte die SG noch weitere Konter und erzielte den doch zu hoch ausgefallenen Endstand. bit Tore: 0:1 Weigl (13.), 0:2 Weigl (16.), 0:3 Weigl (50.), 1:3 Traudt (51.), 2:3 Traudt (54./FE), 2:4 Stark (61.), 2:5 Weigl (65.), 2:6 Weigl (80.), 2:7 Stengel (89.) / SR: Martin Althans (Coburg Locals).

SSV O'/Unterlangenstadt -FC Redwitz 5:0 (1:0)

Die Heimelf bestimmte von Beginn an das Spiel, vergab jedoch einige gute Gelegenheiten. Nach einem Wechsel in der 37. Minute brachte ein SSV-Akteur das Kunststück fertig, den Platz nach einer Minute mit einer roten Karte wieder zu verlassen. Die Heimelf gab weiterhin Gas und erzielte zwei Minuten vor der Pause das überfällige 1:0. Gleich nach dem Seitenwechsel wurde Rollmann im Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Traut zum 2:0. Die Gäste gaben sich kämpferisch, konnten sich aber keine nennenswerten Chancen erspielen. In der 59. Minute setze sich Fischer durch und flankte auf den frei stehenden Gnanapiragasam. Dieser hatte aus fünf Metern keine Mühe und erhöhte auf 3:0. Wenig später erhöhten Rollmann und Samer auf 5:0.rüg Tore: 1:0 Gnanapiragasam (43.), 2:0 A. Traut (47./FE), 3:0 Gnanapiragasam (59.), 4:0 Rollmann (61.), 5:0 A. Samer (64.) / SR: Marco Mittelbach (Bad Rodach).

FC Marktgraitz II - SG Seelach/Kr. II 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Schott (83.), 1:1 (86./ET) / SR: Johannes Fröba.

SC Hassenberg - FSV Ziegelerden 6:0 (1:0)

Tore: Schomann (34.), 2:0 Anders (50.), 3:0 Barth (58.), 4:0 Schön (63.), 5:0 Wrzyciel (68.), 6:0 Adelbert (83.) / SR: Wolfgang Rupprecht.