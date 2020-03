27. Lucas-Cranach-Lauf am 21. Mai: Neues Laufprojekt des ASC Marktrodach

Der 27. Lucas-Cranach-Lauf findet am Donnerstag, 21. Mai, rund um die Wallanlagen der Festung Rosenberg in Kronach statt. Diese Veranstaltung des ASC Marktrodach zieht jedes Jahr weit mehr als 500 laufbegeisterte Sportler nicht nur aus der Region an. Denn außer der landschaftlich tollen Strecke gibt es für die verschiedenen Alters- und Leistungsstufen das richtige Angebot. Start und Ziel ist wie üblich am Festungsparkplatz zu Fuße der Bastion Marie.

Kindern und Jugendlichen steht wieder eine kurze Runde über 2100 Meter zur Verfügung (Start: 9.45 Uhr), Einsteiger und Hobbyläufer können über 5000 Meter laufen (10.15 Uhr), ambitionierte Sportler bewältigen danach diese Strecke zweimal (11.15 Uhr). Die Nordic Walker erkunden auf einer separaten Zehn-Kilometer-Runde die Frankenwaldhöhen mit herrlichen Ausblicken ins Kronach- und Haßlachtal (10.30 Uhr).

Anmeldung gestartet

Die Online-Anmeldung für den Lauf läuft bereits und ist bis Montag, 18. Mai, 24 Uhr möglich über die Vereins-Homepage www.asc-marktrodach.de. Dort gibt es alle wichtigen Infos zur Organisation und Durchführung. Die ersten 200 Anmeldungen für die Fünf- und Zehn-Kilometer-Läufe sowie die Nordic-Walking-Runde nehmen an einer großen Tombola teil.

Laufprojekt des ASC Marktrodach

Zur gezielten, individuellen Vorbereitung auf den Lucas-Cranach-Lauf bietet der ASC Marktrodach in diesem Jahr erstmals ein spezielles Lauftraining an, das aus verschiedenen Bausteinen besteht. Zielgruppe sind ambitionierte Hobbyläufer, natürlich ohne gesundheitliche Bedenken, die ihr derzeitiges Wettkampftempo von etwa sechs Minuten pro Kilometer bei einem Zehn-Kilometer-Lauf gezielt verbessern wollen.

Das Training erstreckt sich über sechs Wochen und beginnt am Montag, 6. April, mit einer Eingangsbesprechung und der ersten Trainingseinheit. Der Abschlusstermin ist am Montag, 18. Mai, also in der Woche des Laufes (siehe Infobox).

Die Anmeldung zu diesem Laufprojekt erfolgt ab sofort bis Samstag, 28. März, per E-Mail an info@asc-marktrodach.de. Die Kurskosten betragen 50 Euro pro Teilnehmer und beinhalten auch die Anmeldung für den Zehn-Kilometer-Lauf. Die Teilnehmerzahl ist wegen der gewünschten persönlichen Betreuung auf insgesamt 15 Personen beschränkt. red