2. Bezirksliga Ost: Nur TTC Alexanderhütte holt Punkte

Der dritte Platz in der 2. Bezirksliga Ost ist den Herren des TTC Alexanderhütte nach dem Heimsieg gegen Marktleugast nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Die Meisterschaft feierte derweil der TV Konradsreuth mit einem 9:1-Sieg in Hof.

Dem ASV Marktleuthen half daher auch ein Erfolg gegen den TSV Teuschnitz nicht mehr zum Titel.



TTC Au - TTC Rugendorf II 5:9



Die beiden Mannschaften lieferten sich lange Zeit eine enge Partie. Im ersten Doppel setzten sich Feick und Hammerlindl noch knapp nach fünf Sätzen für die Heimischen durch. Die zwei folgenden Doppel gingen aber an Rugendorf. Im ersten Einzel des Tages schlug jedoch Feick zurück und glich aus.



Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs konnte sich zunächst keines der beiden Teams entscheidend absetzen. Die zwischenzeitliche 5:4-Führung der Gäste egalisierte erneut Feick. Doch dann zeigte der Favorit aus Rugendorf seine Stärke und siegte viermal in Folge, darunter dreimal mit 3:0-Sätzen und zog mit 9:5 davon.



Ergebnisse: Feick/Hammerlindl - Kirsch/Schwarze 3:2, Murrmann/Meister - Jobst/Hofmann 0:3, Stengel/Wenicker - Zrenner/Hübner 2:3, Feick - Kirsch 3:1, Hammerlindl - Jobst 0:3, Meister - Schwarze 1:3, Stengel - Hofmann 1:3, Wenicker - Hübner 3:1, Feick - Jobst 3:1, Hammerlindl - Kirsch 0:3, Murrmann - Schwarze 1:3, Meister - Zrenner 0:3, Stengel - Hübner 0:3.



ASV Marktleuthen - TSV Teuschnitz 9:6



Marktleuthen ging im ersten Doppel mit 1:0 in Führung. Die beiden folgenden Teuschnitzer Paare drehten jedoch den Spielstand zum 2:1 aus TSV-Sicht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich bauten Tomaschko und Bernd Jungkunz die Teuschnitzer Führung auf 4:2 aus. Nachdem die Heimmannschaft erneut aufgeholt hatte, brachte Andre Jungkunz die Gäste am Ende des ersten Einzel-Durchgangs wieder mit 5:4 in Front.



In den folgenden drei Partien schlugen sich die Teuschnitzer wacker, mussten aber jeweils nach fünf Sätzen eine Niederlage einstecken (7:5). Nachdem Bernd Jungkunz die Gäste nochmal bis auf einen Zähler heranbrachte, entschieden Friess und Schwiesselmann die Begegnung für den ASV.



Ergebnisse: Sys/Kolmschlag - Tomaschko/L. Jungkunz 3:0, Langer/Friess - Fröba/Scherbel 0:3, Wunderlich/Schwiesselmann - B. Jungkunz/A. Jungkunz 1:3, Sys - Fröba 3:0, Kolmschlag - Tomaschko 0:3, Langer - B. Jungkunz 0:3, Wunderlich - Scherbel 3:0, Friess - L. Jungkunz 3:0, Schwiesselmann - A. Jungkunz 0:3, Sys - Tomaschko 3:2, Kolmschlag - Fröba 3:2, Langer - Scherbel 3:2, Wunderlich - B. Jungkunz 0:3, Friess - A. Jungkunz 3:1, Schwiesselmann - L. Jungkunz.



TTC Alexanderhütte - TV Marktleugast 9:3



Mit zwei Siegen in den Doppeln lag der TTC mit 2:1 vorne. Die Führung baute Schmidt zunächst aus, ehe Knabner knapp gegen Maly verlor. Michael und Marco Peterhänsel sowie Haker spielten für die Hüttner jedoch einen komfortablen 6:2-Vorsprung heraus. Die Gäste punkteten anschließend nur noch durch Döring, die verbleibenden drei Einzel-Begegnungen gewannen die TTC-Akteure souverän.



Ergebnisse: Schmidt/Haker - Freimuth/Völtl 3:0, Mi. Peterhänsel/Ma. Peterhänsel - Maly/Kleszcz 2:3, Knabner/Blüchel - Jeziorski/Döring 3:0, Schmidt - Freimuth 3:0, Knabner - Maly 2:3, Mi. Peterhänsel - Völtl 3:1, Ma. Peterhänsel - Jeziorski 3:0, Haker - Kleszcz 3:0, Blüchel - Döring 0:3, Schmidt - Maly 3:0, Knabner - Freimuth 3:1, Mi. Peterhänsel - Jeziorski 3:0. dob