Spitalbrücke Kronach: Abriss soll Anfang 2021 erfolgen

Der Beschluss für den Neubau der Spitalbrücke wurde bereits 2017 vom Kronacher Stadtrat gefasst. Wie die Ausführung des Bauwerks im Kern aussehen soll, steht ebenfalls schon lange fest. Trotzdem wurde aus dem Sachstandsbericht zum städtebaulichen Großprojekt in der Stadtratssitzung am Montag eine ellenlange Diskussion.

Lässt sich nicht doch noch auf die Schnelle eine Radweg-Anbindung einrichten? Werden die Anlieger zu spät einbezogen? Lässt sich die Bauphase von etwa acht bis neun Monaten mit einer Vollsperrung nicht verkürzen? Könnten die Kanäle im Umgriff gleich mit überprüft werden? Gibt es Übergangslösungen für die Anwohner und Geschäftsleute im Umfeld? Alles berechtigte, ja notwendige Fragen. Allein, sie kamen recht spät, nachdem die Planungen schon weit fortgeschritten sind.

"Wir erneuern nicht nur eine Brücke, es steckt viel mehr dahinter", zeigte Stadtwerke-Leiter Jochen Löffler die Tragweite dieses Millionen-Projekts auf. Schließlich geht es um nicht weniger als das Eingangstor in Kronachs Innenstadt.

Schwierige Aufgaben stehen bevor

Was alles mit diesem Bauvorhaben verknüpft ist, zeigte Jochen Martin vom planenden Büro SRP auf. "Die Erneuerung ist alternativlos", ging er zunächst auf die Situation angesichts der maroden Brücke ein, welche sich zurzeit über den Fluss spannt. "Aber die Maßnahme ist schwierig, komplex und findet in einem sensiblen Umfeld statt." Am Ende sollen jedoch gravierende Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmer erreicht werden. Obwohl die Rahmenbedingungen für das Vorhaben aufgrund der beengten Verhältnisse, der Bedeutung dieser Verkehrsader und der Eingriffe in den Baugrund sowie den Fluss alles andere als ideal sind, wurden schon wichtige Hürden genommen. Ver- und Entsorgungsleitungen wurden erfasst, Konzepte mit den Trägern öffentlicher Belange abgestimmt, und die Entwurfsplanung für die Brücke steht soweit.

An anderer Stelle gibt es laut Martin noch einige Aufgaben zu meistern. "Wasserwirtschaftsamt und Landratsamt wollen die Maßnahme unterstützen, aber sie müssen auch ihre Regeln beachten", erklärte er zu den noch einzuholenden Genehmigungen. So gilt es, den Abfluss bei möglichen Hochwasser-Ereignissen während des Baus zu sichern, den genauen Verkehrsfluss während der Sperrung zu klären, die Arbeit im schwierigen Baugrund zu planen, den Baumbestand zu prüfen sowie den Zugang zu den betroffenen Geschäften gut zu regeln. Im Oktober/November 2020 soll die Vergabe der Arbeiten erfolgen. Der Abriss würde dann im Februar 2021 vorgenommen. Im Oktober 2022 könnte die neue Brücke stehen.

Nach langer Diskussion stimmte das Gremium dafür, auf diesem Weg weiterzugehen. Nur drei Räte votierten aus unterschiedlichen Gründen dagegen (Witton, Zwosta, Lebok).