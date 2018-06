Spielzeugschachtel als Schatzkästchen

Texte als prägnante Ausrufe



Die Geschichte, wie Pianist Florian Kaplick zu seiner "Spielzeugschachtel" fand, ist mindestens genauso bezaubernd wie das Werk selbst. Als junger Musikstudent machte sich Kaplick auf die Suche nach der "Boîte à Joujoux", also der Spielzeugschachtel von Claude Debussy . In einer verwinkelten Gasse in Nizza wurde er fündig. Ein schmächtiger alter Mann aus einem Laden für gebrauchte Noten rieb sich die Hände, murmelte so etwas "ja, wir werden sehen" und holte dann irgendwo aus seinen Regalen ein Exemplar der Erstausgabe von 1913 hervor, wunderschön illustriert mit Grafiken von André Hellé.Die Spielzeugschachtel ist ein Ballett für Marionetten, mit illustrierten Bühnenbildern, statt Dialogen gibt es Regieanweisungen. Diese rezitierte am Sonntagabend im Weißen Saal im Wasserschloss von Mitwitz der Prinzipal des Fränkischen Theatersommers, Jan Burdinski. An die Zuhörer war vorher die Einladung ergangen, die Augen zu schließen, Musik und Text zu lauschen und dann die eigene Fantasie zu bemühen.Unter den Klängen Debussys und der Stimme Burdinskis erwachte das Personal in der Spielzeugschachtel zum Leben. Es betraten die Bühne im Kopfkino: der Harlekin, Pierrot, der schlitzohrige Policinello, der hölzerne Soldat, ein Elefant und ein "Neger". Die weibliche Hauptrolle gehörte der tanzenden Puppe, die sich zu Policinello hingezogen fühlt, die wahre Liebe aber beim verwundeten Soldaten findet. Eine Geschichte von Liebe und Krieg, Erwartung und Enttäuschung und zuguterletzt dem "gemachten Glück"in vier Bildern.Debussys Musik unterstreicht die Stimmung der Szenen und charakterisiert die Protagonisten. Die Texte sind prägnante Ausrufe "Erbsenschüsse in der Schlacht!" oder reine Poesie "Die Schalmeienweise der Hirten taucht die kleinen hölzernen Seelen in Melancholie."Die Klammer des ersten Programmteils "Spielzeugschachteln sind so etwas wie Städte , in der die Spielsachen wie Menschen leben", wurde mit dem zweiten Teil fortgesetzt: "... oder vielleicht sind umgekehrt die Städte nur so etwas wie Spielzeugschachteln, in denen die Menschen wie Spielsachen leben." In kleinen musikalischen Miniaturen erzählten die Stücke von Debussys Beobachtungen im realen Leben.Den amerikanischen Clown Ed Lavine verewigte er als "General Lavine" in einem zeitgenössischen Cake-Walk. Eine Wohltätigkeitsveranstaltung für Kriegsverwundete, bei der sich seine Frau engagierte, unterstützte er mit der Komposition "Pour l'oeuvre du Vêtements du blessé". Die eigene leidvolle Krankenhauserfahrung verarbeitete er in "Élégie". Lange Zeit galt es als seine letzte Komposition für Klavier, erzählte Kaplick, aber dann fand man im Nachlass eines Kohlehändlers die Noten "Von Kohlenglut erleuchtete Abende" nach einem Gedicht von Baudelaire.Musik und Text bildeten eine Symbiose an diesem Abend voller Geschichten. Die beiden Künstler verstanden es, Debussy als lebensfrohen Menschen mit Sinn für Humor und sinnlichen Freuden zu präsentieren. Das unsterbliche "Claire de Lune" als Zugabe auf einer kleinen Spielorgel zu geben, war eine bezaubernde Idee. Das Stück als Ganzes hätte nicht in das sorgsam erarbeitete Konzept des Abends gepasst. Aber es hätte das Zeug gehabt, die Faszination für das Werk Debussys beim Publikum unmittelbarer auszulösen als es die kleinen musikalischen Kabinettstückchen vermochten.