Das einen Tag alte Kalb hat noch keinen Namen. Doch es springt bereits lebensfroh in seiner Box herum, während seine Mutter seelenruhig ein paar Meter entfernt steht. Für die dreijährige Milchkuh war es das erste Kalb. Was Mutter und Kalb nicht wissen: Ob sie in ihrem Stall in Gössersdorf eine Zuku...