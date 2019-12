So erleben Kronachs Promis die Vorweihnachtszeit

Vor allem in der Vorweihnachtszeit ist der Terminkalender von Waldemar Brysch voll. Neben den Gottesdiensten stehen zahlreiche zusätzliche Konzerte und Veranstaltungen an, bei denen er präsent ist, oder sogar mitwirkt. "Am ersten Advent waren zwei Veranstaltungen zur selben Zeit", erzählt der Pfarradministrator, der für Steinberg und Glosberg sowie die Filialen Haig, Reitsch und Friesen zuständig ist. Er sei dann erst zu einem Konzert der Spirit Voices in Reitsch gegangen und habe anschließend die Waldweihnacht der Steinberger Jugendgruppe besucht.

Um trotz des Terminstresses die Ruhe zu bewahren, meditiert Brysch mindestens eine Stunde täglich. Auf diese Weise könne er abschalten.