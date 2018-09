So bunt ging es beim Kronacher Stadtfest zu

Live-Musik vom Feinsten, ein buntes Bühnenprogramm mit kleinen und großen "Stargästen", viele liebevoll gestaltete Verkaufs- und Infostände, kulinarische Leckereien für jeden Geschmack, jede Menge Attraktionen und natürlich ein unbeschwertes Shopping-Vergnügen.

Mächtig was los war am Samstag und Sonntag in der Kronacher Innenstadt, die einmal mehr Anziehungspunkt für Freunde des alljährlichen Stadtfests mit verkaufsoffenen Sonntag war. Menschen säumten die Gassen, flanierten durch die Stadt und genossen die fröhliche Atmosphäre.

Sie alle wollten beim - von der Aktionsgemeinschaft Kronach ausgerichteten - herbstlichen Highlight dabei sein, zu dessen Gelingen auch heuer wieder viele ihren Beitrag leisteten.

So hatte der Zusammenschluss von Kronacher Einzelhändlern, Gastronomen, Handwerkern und Gewerbetreibenden in guter Zusammenarbeit mit Vereinen, Organisationen und Privatleuten erneut ein zweitägiges Event auf die Beine gestellt, bei dem an alle gedacht war - von passionierten Shopping-Fans bis hin zu Familien mit Kindern.