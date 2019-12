Sie haben die Lizenz zum Schwärzen

Alljährlich am 28. Dezember, dem "Tag der unschuldigen Kinder", zieht in Birnbaum und Neufang ein Pfeffera-Zug von Haus zu Haus. Am Samstag war es wieder soweit: In beiden Orten pfefferten jeweils an die 20 junge Burschen die Damenwelt.

Birnbaum- Es ist 9 Uhr am Samstagmorgen, als ein seltsam anmutender Zug die Hauptstraße in Birnbaum entlang zieht. Tänzer sind ebenso dabei wie Jäger sowie Korb- und Stock-Träger als auch ein Wagenzieher, Scherenschleifer und Schlotfeger. Für die Musik sorgen Florian auf dem Akkordeon, Michael mit dem Tamburin sowie Kevin mit dem Waschbrett. Dann gibt es noch "Dr. med." Sebastian Münzel, Kassier Julian sowie André und Johannes mit der "Lizenz" zum Pfeffern.

"Halt", ruft es wie aus einem Mund, als sich ein Auto nähert. Die Burschen verstellen die Fahrbahn. Sich ihrer ausweglosen Lage bewusst, lässt die Fahrerin ihre Autoscheibe herunter -wissend, was auf sie zukommt. Der Schlotfeger reibt sich schon einmal die Hände - und zwar mit Ruß. Er beugt sich ins Auto und streicht Doris Hofmann genüsslich mit beiden Händen über die Wangen. Nach einem Tänzchen in Ehren und etwas Geld in die Kasse, wird noch gemeinsam ein Schnäpschen getrunken. Schon ziehen die Pfeffera weiter; liegt doch vor ihnen noch jede Menge Arbeit...

Die Birnbaumerin bleibt nicht die einzige "Angeschwärzte" an diesem Tag. Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer: Sie alle haben schlechte Karten, wieder "sauber" nach Hause zu kommen. Gepfeffert werden indes nur die Frauen. Hierfür werden sie zunächst vom Doktor "untersucht", der auch eine Medizin verschreibt - beispielweise ein Glas Rotwein, ein warmes Bad oder eine Massage durch den Ehemann. Anschließend erhalten die Frauen einige sanfte Schläge mit dem Pfefferstrauß - zusammengebundene Zweige - auf die Beinrückseiten. Man spricht dabei auch von Fitzeln.

Wie lange es diesen Brauch in Birnbaum schon gibt, wissen die Burschen nicht. Sicher sind es bereits einige Jahrzehnte, wobei früher wohl insbesondere bei den Bauerfamilien gepfeffert wurde. "Die Leute hatten ja damals kein Geld. Von den Bauern gab es etwas Getreide, das die Pfeffera wieder verkauft haben, um zu etwas Geld zu kommen. Daher spricht man auch heute noch vom Pfefferhafer", erzählen die Pfeffera, die dem Birnbaumer Burschenverein angehören. Die Mitgliedschaft erlischt mit der Heirat. Bis dahin dürfen diese pfeffern, was durchaus eine Ehre darstellt.

Begleitet von den Musikern, werden zwischen den einzelnen Häusern einige Lieder angestimmt. Obwohl sie keinesfalls zu überhören sind, öffnet sich nicht jede Haustür. Meist hängt in diesem Fall jedoch ein Geldkuvert an der Tür und eine kleine Aufmerksamkeit steht davor. Doch die meisten Hausbewohner freuen sich auf den alljährlichen Besuch.

Auf dem Tisch stehen Gläser bereit, Hochprozentiges und Nichtalkoholisches sowie Knabbereien oder ein Imbiss. Da die Burschen bis etwa 18 Uhr unterwegs sind, muss mit den Kräften "gehaushaltet" werden.

Der Besuch in den Häusern läuft immer gleich ab: Nach dem Anschwärzen aller Bewohner, tanzen die Pfeffera mit den Frauen einen Walzer, bevor diese gepfeffert werden. Dabei wird der Pfefferspruch aufgesagt "Pfeffer, Pfeffer Krone. Wir pfeffern nicht ums Lohne. Wir pfeffern nur aus Freundlichkeit und wünschen euch Glückseligkeit". Es gibt aber auch "Ich bin einer kleiner König, drum gebt mir nier zu wenig. Gebt mir lieber gleich mein Lohn, dess ich wieder weiter koo" oder "Pfeffer, Pfeffer Liebchen, du bist ein kleines Diebchen, hat gestern mir mein Herz gestohln, heute werd ich es mir wiederholn!" Eine weitere Tradition ist das Schärfen von Scheren oder Messer mit einem Wetzstein. Nach Entlohnung mit dem "Pfefferhafer" wünscht man ein gutes neues Jahr - und weiter geht"s mit dem Lied "Muss i denn zum Städtele hinaus".

Mit dem Geld finanzieren die Burschen beispielsweise den Pfeffertanz für die Bevölkerung am gleichen Abend in der örtlichen Gaststätte mit Alleinunterhalter Harry aus "Bern". Natürlich nehmen daran auch die Pfeffera teil - Ein langer Tag, der aber Spaß macht. "Ausfälle" werden dabei nicht geduldet; gilt doch der Ehrenkodex: "Egal ob Schnee, Glätte, Regen oder eisige Temperaturen: Wer am Morgen angefangen hat, muss das durchziehen - bis zum Ende."

Pfeffera in Neufang starten bereits um 6 Uhr

In Neufang läuft das Pfeffern ähnlich ab. Jedoch starten hier die Burschen bereits um 6 Uhr, um ihre Tour an einem Tag zu schaffen. Für die jungen Männer zwischen circa 18 und 21 Jahren geht es erst einmal Richtung Leitsch, Tempenberg und Schäferei. Eine "Untersuchung" findet in Neufang nicht statt. Angeschwärzt wird mit Faschingsschminke. Als "Wiedergutmachung" gibt es einen kräftigen Schluck Schnaps aus einem großen Schöpflöffel.

Ein bekannter Pfefferspruch ist "Pfeffer, pfeffer Reue - der Brandwein, der ist teuer. Drum schenk uns noch a Schnäpsla ein. Dou will ich heut dein Schätzla sein". Auch hier ist vor den Pfeffern niemand sicher - weder die Verkäuferinnen in den Geschäften, noch die Arbeiter und Kunden in den Unternehmen. Sogar Pater Helmut Haagen, der in Ausübung seines Dienstes in Neufang weilte, wurde angeschwärzt.

Da die Pfeffera meist bis um 20 Uhr unterwegs sind, findet ihr Pfeffertanz nicht am gleichen Tag statt. Der Termin ist am 11. Januar 2020 ab etwa 20 Uhr im Feststoudl mit den "Ghostriders".

"Bettelfraala und Gendarma" an Silvester

In Verbindung mit dem Pfeffern gibt es in Neufang eine weitere Tradition. An Silvester kommen die jungen Leute nochmals zusammen. Dann wird ausgemacht, welche zwei Kerle sich zur Verfügung stellen. Einer schlüpft in die Rolle der Zigeunerin, die einen großen Korb zum Betteln bekommt.

Der andere ist der Gendarm, der diese vom Betteln abhalten möchte. Auch hier geht man von Haus zu Haus, jedoch nur im Ortskern. Dabei wird auch von drei Burschen der Pfeffertanz "ausgeschrien". Spenden sowie der Erlös des Tanzes kommen traditionell wohltätigen Zwecken zugute. hs

Pfeffern bringt Glück: Ursprünge dieses heidnischen Fruchtbarkeitsrituals am "Tag der unschuldigen Kinder" finden sich bereits im 18. Jahrhundert. Nach einem Aberglauben geht Kraft, Frische, Gesundheit und besonders Fruchtbarkeit auf die Gepfefferte über. Außerdem soll es für Glück und gute Ernte sorgen