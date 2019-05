Schwimmbadfreunde Weißenbrunn feiern

Die Schwimmbadfreunde Weißenbrunn freuen sich auf die Segnung und offizielle Inbetriebnahme ihres neuen Mehrzweckgebäudes am Freibad. Zur Segnung und Einweihung gibt es am kommenden Samstag, 25. Mai, ab 14 Uhr ein Fest, wozu die Bevölkerung herzlich eingeladen ist. Pfarrer Christoph Teille wird eine Andacht halten und ein Segensgebet sprechen.

Der Abriss des bisherigen Gebäudes und der Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes am Freibad war eine weitere großartige Leistung der Schwimmbadfreunde Weißenbrunn, die vor sechs Jahren das Schwimmbad von der Gemeinde Weißenbrunn erworben haben. Die Gemeinde Weißenbrunn wäre damals aus finanziellen Gründen nicht mehr in der Lage gewesen, das Freibad zu erhalten. Da sprangen beispielhaft einige Idealisten ein und gründeten den gemeinnützigen Verein der Schwimmbadfreunde, die damit das idyllisch gelegene Freibad retten und wiederbeleben konnten.

Inzwischen wurde dieser Verein mit über 700 Mitgliedern mitgliederstärkster Verein im Bierdorf. Seine Aktivitäten sind vielfältig und ideenreich, um immer wieder das für den Erhalt des Freibades nötige Geld aufzubringen.

Die Gemeinde beteiligt sich jährlich mit einem Obolus am Defizit. So konnten auch zur Finanzierung des Mehrzweckgebäudes mit Bademeisterstube, Umkleidekabinen, Räumen für Gerätschaften und einem Kiosk mit Nebenraum viele Sponsoren und freiwillige Helfer gewonnen werden und ebenso viele Spender, die zur Finanzierung beigetragen haben. Am Montag, 20. Mai, konnte nun schon die Badesaison eröffnet werden.

Die Einweihungsfeier am Samstag, 25. Mai, wird vom Musikverein Weißenbrunn musikalisch umrahmt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.