Schule kommt per Video nach Hause

"Unsere Lernvideos sind außergewöhnlich, da sie für und aus der Sicht der Schüler gedreht werden." Die Montessori-Schule in Mitwitz hat sich ganz besondere Gedanken gemacht, wie man in der Zeit des sog. Homeschooling junge Menschen am besten erreicht. "Es sind Zeiten, an die man sich anpassen muss, in denen man auf die Situation reagieren muss. Die Lage können wir nicht ändern, aber wir können es den Schülern so einfach wie möglich machen."

Gudrun Jersch-Bittermann, Geschäftsführerin der Montessori-Schule, ist begeistert, wie kreativ der Lehrkörper in den letzten Wochen und Monaten geworden ist. "Wir gehen ja immer eigene Wege, aber das setzt noch eins obendrauf."

Der Wohlfühlfaktor

Doch was ist jetzt denn genau das Besondere, das diese Lernvideos von denen anderer Schulen abhebt? "Es ist das Gefühl. Das gewohnte Gefühl der Einführung. Es ist so, als ob die Schüler anwesend wären. Es gibt bekannte Stimmen und Materialien, altbekannte Muster wiederholen sich. So wird der Wohlfühlfaktor in der Lerngruppe nachgeahmt." Durch die Nachahmung der schulischen Atmosphäre will man die Konzentration der Kinder gezielter auf das Lernen als aktuelle Beschäftigung lenken. "Das Gefühl von Ferien und Freizeit, welches zu Hause eher gefühlt wird, weicht einer Lernmotivation."

Ein weiterer Vorteil in den Videos liege darin, dass die Schüler direkt mitarbeiten können, und das zeitgleich. Aus diesem Grund wurden das Erklärtempo und die Handlungen deutlich verlangsamt, die Macher achten auf eine klare und deutliche Aussprache. "Sollten dennoch Fragen auftreten, dann können bestimmte Sequenzen einfach noch mal angesehen werden."

Gedanken gemacht habe man sich vor allem auch um die Qualität der verwendeten Materialien: "Sie wurden pädagogisch aufgearbeitet und an die Schüler zum Nachbasteln versendet. Somit kann das gewohnte Material zu Hause wieder genutzt werden."

Schachbrett und Satzstern

Was an diesen Videos sofort ins Auge sticht, ist die Lernkulisse, die dafür aufgebaut wurde. So können sich alle sofort in die Situation versetzen, finden sich zum Beispiel auf einem Schachbrett, im Koordinatensystem, einem Satzstern oder einer Kabinettprojektion wieder. "Das Schachbrett wird eingesetzt zum Multiplizieren im mehrstelligen Bereich, das Divisionsbrett zur kleinen Division und der Stellenwertteppich zum Erklären von Dezimalzahlen und Dezimalbrüchen."

Kosmische Erzählungen

Im Fach Deutsch werden mit dem Satzstern die Satzglieder unterschieden oder mit dem Wortartenmärchen in die verschiedenen Wortarten eingeteilt. Das Wortartenmärchen beziehe sich dabei auf eine der großen kosmischen Erzählungen, welche in der Stop-Motion-Technik bearbeitet worden seien.

Hier verweist man auf die Gründerin, Maria Montessori, die in den kosmischen Erzählungen eine pädagogisch aufgearbeitete Methodik des Märchenerzählens, Lerninhalte, wissenschaftliche Zusammenhänge oder die Erklärung für die Entstehung der Erdgeschichte verpackt hatte.