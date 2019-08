Wer es bis dahin nicht bemerkt hatte, dem wurde es spätestens am Sonntagvormittag mit den Kanonenschlägen klar: Das 431. Kronacher Freischießen ist in vollem Gange. Durch alle Straßen und Gassen pilgerten Alt und Jung - mit oder ohne Tracht - um sich rechtzeitig für den traditionellen Schützenauszug aufzustellen oder sich einen guten Platz zum Applaudieren zu suchen.

Für Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein war es ein letztes Mal in seiner Funktion als Stadtoberhaupt an der Zeit, allen Beteiligten für ihr Engagement zu danken. Gemeinsam mit Schützenmeister Jörg Schnitzler ließ er aber auch die tragischen Geschehnisse des Vorabends nicht unkommentiert. Bevor der Zug sich auf den Weg machte, gedachte man mit einer Schweigeminute des jungen Mannes, der bei dem Unglück am Samstag ums Leben kam. Fotos: Barabara Herbst