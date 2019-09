Schüler hatten Spaß unterm Korb

Der Korb-Erfolg ist das wichtigste Element im Basketball. Doch nur zielen, treffen und Würfe versenken - so einfach geht das natürlich nicht. Die richtige Wurftechnik ist die Grundvoraussetzung, um diesen tollen Sport erfolgreich und mit Spaß auszuüben. Für eine technisch saubere Wurftechnik bedarf es der richtigen Ballannahme, Fußstellung, Grifftechnik, Handhaltung, Ellbogenstellung und vielem mehr. Bei den beiden Basketball-Grundschultagen am Mittwoch in der Nordwaldhalle in Nordhalben sowie am Donnerstag in der Dreifachturnhalle in Kronach erlernten über 320 angehende Basketball-Stars genau solche ersten Grundfähigkeiten.

Die Basketball-Grundschultage zielten auf die Jahrgangsstufen 3 und 4 ab. In Nordhalben beteiligten sich daran die Grundschulen Ludwigsstadt, Teuschnitz und Nordhalben, während in Kronach gleich zehn dritte und vierte Klassen der Lucas-Cranach-Grundschule Kronach Bamberger Basketball-Luft schnuppern durften.

Teamwork und Koordination

Die Jungen und Mädchen starteten mit einem Aufwärm-Programm, bevor es klassenweise zum Aufwärm-Training überging. Brose-Bamberg-Jugendtrainer führten Übungen an den jeweiligen Stationen durch und gaben den Schülern damit einen umfassenden Einblick in die Sportart Basketball. Gleichzeitig wurden auch Werte wie Teamwork sowie koordinative Fähigkeiten geschult. Die anwesenden Klassen wurden dabei jeweils einer Station zugeordnet und rotierten im Uhrzeigersinn.

Eine Station war als sogenannte "VR-Bank-Station" gekennzeichnet und stellte eine Wurfwettbewerb dar, den alle Klassen durchliefen. Dabei ging es darum, in fünf Minuten möglichst viele Körbe zu landen. Für zusätzliche Motivation sorgte ein Pokal für die treffsicherste Klasse. Dieser wurde von der VR Bank Oberfranken Mitte vergeben, die das Jugendprogramm von Brose Bamberg schon viele Jahre fördert und damit die Veranstaltung überhaupt erst ermöglicht. Sieger wurde am Donnerstag die Klasse 4 a der Lucas-Cranach-Grundschule.

Den Pokal an die freudestrahlenden Sieger überreichte Bereichsdirektor Hans Jürgen Möhrle auch namens seiner ebenfalls anwesenden Kollegin Juliane Sengpiel (Vertrieb und Marketing).

"Hat euch der Tag Spaß gemacht?", fragte Möhrle die große Meute in der Dreifachturnhalle, die ihm ein begeistertes "Ja!!!" entgegenschmetterte. Dem Bereichsdirektor galt dann auch der Dank von Brose-Bamberg-Jugend- und Schulkoordinator Sebastian Böhnlein, der sich über die Fortsetzung des Schulprogramms und die sehr gelungenen Grundschultage freute. Der Bereichsdirektor bekundete, dass seine Bank diesen Baustein im Jugendsponsoring wiederum sehr gerne anbiete. Als regionale Genossenschaftsbank sei man stark mit der Region und den hier lebenden Menschen verbunden. Schon jetzt zeigte er sich voller Vorfreude auf das zehnjährige Jubiläum der Aktion im kommenden Jahr.

Hintergrund des Aktionstages ist die Möglichkeit, als freiwillige - und für alle teilnehmenden Kinder und Schulen kostenlose - Ergänzung zum Schulsportunterricht, das Wahlfach "Basketball" im laufenden Schuljahr zu belegen. Hierbei halten Basketballtrainer für die Schüler der vier Grundschulen in Kronach, Ludwigsstadt, Nordhaben und Teuschnitz nach dem regulären Unterricht wöchentliche Trainingsstunden. Höhepunkt des Schuljahres wird das AG-Grundschulturnier Ende des Schuljahres sein, bei dem die Kinder zeigen können, was sie gelernt haben.