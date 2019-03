Schönheit als Bürde

Kronach Dem Roman "Das Bildnis des Dorian Gray" von Oscar Wilde liegt eine so geniale wie verführerische Idee zugrunde: statt selbst zu altern, übernimmt dies ein gemaltes Porträt. Das garantiert zwar kein ewiges Leben, dafür immerwährende Jugend. Dieser Pakt hat allerdings seinen Preis: heute ist dieser messbar in den Unsummen, die für Kosmetik und Schönheitsoperationen ausgegeben werden. In Oscar Wildes Welt bezahlte man mit der Seele. Am Ende des Stückes kanzelt Lord Henry seinen Zögling Dorian ab: "Hör auf zu moralisieren, dafür bist Du zu unterhaltsam." Dieser Satz sitzt, als wollte Oscar Wilde seinen Kritikern zuvorkommen. Denn anders als seine eleganten und federleichten Bühnenstücke, geriet ihm der Dorian Gray etwas sehr moralinsauer: Lassen die Götter tatsächlich für Schönheit leiden? Führt Selbstverwirklichung und Lebenslust zwangsläufig ins Verderben?

Die Bühnenfassung von John von Düffel und die Regie von Oliver Karbus bringen den Roman auf den Punkt. Die Charaktere sind durchweg passend besetzt. Allen voran Steffen Wink als zynischer Lord Henry, der den noch unverdorbenen Dorian Gray nach seinen Vorstellungen formt: "Der Weg einer Versuchung zu entgehen ist der, ihr zu erliegen." Dorian Gray ist jung und außergewöhnlich schön, die Eitelkeit nimmt erst von ihm Besitz, als er seine Schönheit im Porträt erkennt, das sein Freund Basil von ihm gemalt hat. Und doch muss sie schon in ihm angelegt gewesen sein, wie sein erster herrischer und exaltierter Auftritt verrät. Christian David Gebert wirkt wie direkt dem Roman entsprungen: so schön und so kalt.

Warmherzig und sensibel dagegen ist sein Counterpart, der Maler Basil (Steffen Schlösser), der vergeblich versucht, den Freund von der schiefen Bahn abzubringen. Als Dorian die junge Schauspielerin Sibyl (Esther Unzen) fallen lässt, die ihn wahrhaftig liebt, sind dem Laster Tor und Tür geöffnet. Nicht einmal Sibyls Bruder Jim (Raphael Stompe) gelingt es, seine Schwester zu rächen, da sind größere Schicksalskräfte am Werk. Ausschweifungen in Opiumhöhlen und den Betten der Gesellschaft hinterlassen ihre Zeichen nur auf dem Porträt, dem Spiegel der Seele von Dorian. Der schwankt zwischen Abscheu vor sich selbst und der Faszination über die Freiheit, die ihm die Maske seiner Jugend verschafft. Rührungen seines Gewissens sind zwar heftig, aber nicht von Dauer. Und am Ende will er lieber seine verdorbene Seele lieber los werden, als sich wirklich zur Einkehr zu besinnen.

Das Glück der Hässlichen

Glaubt man dem Buch, ist Schönheit eine schwere Bürde. Die Hässlichen und Dummen wären in dieser Welt am besten dran, so heißt es, sie könnten behaglich dasitzen und sorglos dem Spiel zusehen, zwar würden sie keine Siege erringen, dafür aber auch keine Niederlagen erleiden, vor allem aber würden sie kein Verderben über andere bringen.

Oscar Wilde legt seine berühmten Sottisen dem überzeugten Dandy Lord Henry in den Mund. Der ist der Meinung, Schönheit sei bedeutender als Tugend, gleichzeitig spricht er der wahren Schönheit jeden Geist ab. Er mokiert sich über die Gesellschaft, deren Regeln er sich trotzdem unterwirft. Immerhin nimmt sich seine Ehefrau (Manuela Denz) unverblümt ihre Stücke aus dem Kuchen. Bekommt am Ende jeder, was er verdient? Wohl kaum, das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten.